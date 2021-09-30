В Оренбургской области зверски убили трех студенток медицинского колледжа, а после сожгли их съемную квартиру

После пожара были найдены тела убитых студенток. Фото: СУ СКР по Оренбургкой области

Рано утром, 30 сентября 2021 года, жителей города Гай Оренбургской области потрясла новость о жутком убийстве трех молодых иногородних студенток. Как стало известно, после пожара в одной из квартир на улице Молодежной, были обнаружены тела молодых девушек с признаками насильственной смерти. СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек.

- 30 сентября 2021 года в 4:45 после тушения пожара в квартире на улице Молодежной в городе Гае были обнаружены тела двух девушек, во дворе нашли тело третьей студентки с такими же признаками насильственной смерти, - сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

Следователи сообщили, что погибшим было 17, 18 и 19 лет. Они приехали из Башкирии, снимали квартиру и учились в медицинском колледже в Гае. В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают причастных к совершению жуткого преступления, а также мотивы убийства студенток. Для координации действий на место ЧП выехал руководитель следственного управления Оренбургской области.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль региональной прокуратурой. На место происшествия выехали прокурор области Руслан Медведев и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.