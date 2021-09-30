Фото подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом появилось в сети

Анвар С. объявлен в розыск, он мог скрыться на ВАЗ-2115 Фото: предоставлено полицией.

В обстоятельствах страшного преступления разбираются следователи Оренбургской области. На улице Молодежной в городе Гае рано утром убили трех студенток медицинского колледжа. Квартиру, в которой было совершено убийство, пытались сжечь, но сделать этого у злодея не получилось. Задержанных по делу пока нет, но в сети появилось фото подозреваемого в убийстве девушек под Оренбургом 30 сентября 2021 года.

На причастность к трагедии отрабатывается 18-летней Анвар С. Молодой человек тоже мог приехать в Гай приехал из Башкирии. Он жил в той же деревне, где и девушки — Туембетово. Судя по информации в Интернете, учился Анвар в городе Мелеуз, причем весьма неплохо, его даже отмечали за успехи в образовании сертификатами. Юноша очень уважал свою семью, о чем не стеснялся писать в социальных сетях.

Тело Адили К. нашли в квартире Фото: соцсети

Как сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, парень был знаком с одной из жертв. Речь идет об Алине З. (личные данные изменены). Ей в ноябре должно было исполниться 18 лет, тело несчастной обнаружили во дворе — она пыталась сбежать, но убийца догнал ее.

В квартире нашли тела 18-летней Адили К. и 19-летней Зульфии С. Эксперты зафиксировали у них множественные ножевые ранения шеи и спины. Сейчас погибших отправили в морг города Новотроицк.

Сдавала жилплощадь девушкам 48-летняя местная жительница. Как говорят соседи, проблем никогда не было. Квартирантки вели себя тихо, ни с кем не конфликтовали. Да, конечно, бывали посиделки, но до конфликтов не доходило.

Сейчас следователи отрабатывают несколько версий. По одной из них, ссора, приведшая к расправе, произошла именно во время небольшого студенческого застолья. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые могут пролить свет на произошедшее.

По словам стражей порядка, работа по происшествию идет полным ходом — устанавливаются все обстоятельства. Не исключено, что к расправе могут быть причастны и другие знакомые погибших. Розыск преступника продолжается, есть версия, что он мог скрыться на автомобиле ВАЗ-2115. Официально в СК не говорят о его причастности Анвара к трагедии.

По информации собственных источников, в поле зрения силовиков также брат Анвара - Ильнар. Его с убитой Алиной могли связывать романтические отношения.

Расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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