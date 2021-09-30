Погода в Самаре на зиму 2021-2022 года: ждать ли горожанам морозов

Уже в декабре будет холоднее, чем обычно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики поделились прогнозом погоды в Самаре на зиму 2021- 2022 года. Какой будет зима, насколько будет холодно и какой месяц будет самым морозным, выяснили специалисты. Конечно, пока речи о точном прогнозе на каждый день не идет и точные значения температур не известны. Но в целом в Приволжском УГМС охарактеризовали каждый месяц грядущей зимы, используя данные Гидрометцентра России на отопительный период.

Погода в Самаре на зиму 2021-2022 будет в целом стандартной. Декабрь будет более холодным чем обычно. Потеплее будет на юго-западе области, а вот горожанам, жителям областной столицы, придется померзнуть. Средние многолетние значения - норма - это -8,5 градуса, там вот в этом году в декабре 2021 года температура в Самаре будет ниже этой нормы.

В Январе температура вероятнее всего будет около нормы, -11,6 градусов, в феврале - - 11,1 градус, тоже около нормы. Что касается количества снега этой зимой, синоптики пока осторожны в прогнозах, но ожидают что в январе снегопады будут довольно интенсивными.

Вероятностный прогноз будет уточняться каждый месяц.