«Динамо» — «Крылья Советов» 2 октября 2021 года: прогноз на матч 10-го тура РПЛ

"Крылья Советов" готовились к матч на клубной базе Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Динамо» — «Крылья Советов» — 1-2.

«Динамо» и «Крылья Советов» 2 октября 2021 года проведут очный матч 10-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «КП-Самара» делится прогнозом на этот поединок.

«Крылья» накануне готовились к матчу на клубной базе. Перед началом тренировки наставник Игорь Осинькин вручил Антону Зиньковскому приз от партнера «КС» NAO — болельщики признали Антона лучшим игроком месяца. Зиньковский не попал в окончательный состав сборной России на предстоящие матчи и наверняка намерен доказать Валерию Карпину уже в ближайшей встрече, что он достоин национальной команды. Все остальные лидеры гостей тоже в строю. После обидного поражения от «Зенита» самарцы хотят заработать очки и шансы с мощным, но молодым «Динамо» у них точно будут.

У хозяев тоже нет кадровых проблем. Динамовцы в прошлом туре обыграли «Рубин» и идет на второй строчке в турнирной таблице. Тренер бело-голубых Сандро Шварц второй месяц подряд признан лучшим в чемпионате России. У него отличный коллектив, который показывает хороший футбол. Столичный клуб — фаворит встречи, но не стоит забывать про недавнюю игру в Кубке России, когда волжане выиграли 2-0. Оба соперника нацелены на атаку, поэтому матч может получиться весьма непредсказуемым.

Букмекеры делают ставку на «Динамо». На них коэффициент — 1,72. На ничью — 4. На самарцев — 5,1.

Рассудит команды Евгений Кукуляк из Калуги. На игре будет работать ВАР. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому). Встречу покажут на «Матч Премьер». Следите за трансляцией на сайте «Комсомолки».