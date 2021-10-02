Пошел в магазин, сдал вторсырье: в Самаре открылся ЭкоПункт ЭкоСтройРесурса

в Самаре открылся ЭкоПункт ЭкоСтройРесурса.

Все в одном месте

Нас с младших классов школы учили, что на Земле все взаимосвязано. Но только сейчас, в 21 веке, люди понимают: они ответственны не только за свое будущее, за будущее своих детей и внуков, но за состояние всей планеты в целом.Экологическая повестка с каждым годом звучит все громче – и это общемировая тенденция, которая, к счастью, получает все большее распространение и в России, и в Самаре.

Свидетельство тому – рост числа волонтеров. Они кропотливо собирают батарейки и пластиковые крышки, а в магазинах в первую очередь смотрят не на цену товара, а на упаковку – можно ли ее сдать в переработку или нет. И сдать накопленное теперь стало проще – не нужно ждать Экомобиль или точечные акции. В Самаре официально открылся ЭкоПункт по сбору вторсырья регионального оператора «ЭкоСтройРесурс».

Самое важное – он работает ежедневно. А сдать можно все, что угодно: внутри павильона разместились контейнеры для батареек и «добрых крышечек», а также большие ящики для сдачи бумаги, картона, железа, алюминия, пластика и других фракций – их можно сдавать в дни и часы работы ЭкоПункта. На улице, перед входом установлен сетчатый контейнер для ПЭТ-бутылок – этот вид вторсырья, наверное, самый популярный, поэтому их можно будет сдавать круглосуточно.

Здесь можно сдать вторсырье на переработку.

И школьники, и все остальные

О том, что самарцы ждали этого события, знали все. Но о том, насколько востребованным будет новый ЭкоПункт, стало понятно, наверное, только во время церемонии торжественного открытия. Посетителей было много. И все они пришли не с пустыми руками, а с отсортированным, чистым, сухим и компактно сложенным вторсырьем. Среди первопроходцев — опытные и начинающие экоактивисты, дети, взрослые и даже пенсионеры.

- Я уже больше двух лет сортирую отходы. За это время не раз видела, как люди, с энтузиазмом включавшиеся в процесс сортировки, сдавались просто потому, что им сложно было найти время для того, чтобы раз в месяц куда ехать, чтобы сдать все это. Раньше приходилось в течение месяца копить вторсырьё, чтобы сдать его. А теперь можно любое в удобное время приехать, разгрузиться, и начать копить заново – это самое главное, — рассказала экоактивистка Анна Новиковская.

С особенным энтузиазмом открытие ЭкоЦентра восприняли школьники. Благодаря работе ЭкоСтройРесурсатема экологии им уже давно знакома и близка. Они проходили экоуроки, сдавали батарейки и крышки, а их учебные заведения с прошлого года участвуют в масштабном проекте «Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной». Поэтому подростки пришли подготовленными, и с удовольствием участвовали в экостанциях, отвечали на вопросы и правильно сортировали отходы. Все участники получили подарки от «ЭкоСтройРесурса».

Сдать на переработку можно все - от бумаги и батареек до металла.

Замкнутый цикл

Открытие ЭкоПункта очень важно для всего региона.

- Благодаря образовательной и практической работе ЭкоПункта, мы сократим количество отходов, которые попадают на полигоны для захоронения. Это главная цель национального проекта «Экология». Отсюда чистое и качественное вторсырье сможет сразу отправляться на переработку. Из любой пластиковой бутылки можно сделать такую же тару, ничем не уступающую по качеству. А это значит, что мы идем по правильному пути экономики замкнутого цикла — возвращаем сырье в оборот. Кроме того, мы решаем еще одну задачу по экопросвещению жителей региона, рассказываем о том, насколько важно дома начать сортировать отходы, отметила руководитель экологического управления «ЭкоСтройРесурса» Екатерина Луценко.

В подготовке и проведении открытия ЭкоПункта региональному оператору помогали волонтеры «Инклюзивного ресурсного центра», Самарского социально-экологического союза, студенты Самарского университета, а также сотрудники и руководство «Семейного Магнита».

- Мы уверены, что переработка — это возможность для каждого из нас внести посильный вклад в сохранение экологии и подарить вещам вторую жизнь. Благодаря осознанному подходу к сортировке мусора многие предметы, без которых мы уже не представляем сегодняшней жизни, будут изготовлены из переработанных материалов. Мы надеемся, что идея раздельного сбора мусора будет пользоваться все большей популярностью у жителей Самары, — рассказал директор Волжского округа розничной сети «Магнит» Сергей Андреев.

В первый месяц ЭкоПункт будет функционировать в тестовом режиме.

КСТАТИ

Новый ЭкоПункт находится на улице Партизанской, рядом с большим гипермаркетом — удобно совмещать покупки продуктов и сдачу вторсырья. В первый месяц ЭкоПункт будет функционировать в тестовом режиме, чтобы понять, в какое время самарцам удобнее сдавать вторсырье, насколько эта услуга востребована у горожан. Следите за новостями на сайте регоператора.

График работы ЭкоПункта до 10 октября:

Понедельник-пятница: 15:00-19:00

Суббота-воскресенье: 11:00-15:00

Информация о дальнейшем графике работы стационарного пункта будет размещена на сайте ЭкоСтройРесурса ecostr.ru и во всех социальных сетях регионального оператора.

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