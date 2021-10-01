«Мы собирались пожениться»: что рассказали братья, которых подозревали в убийстве трех студенток под Оренбургом

Братья, которых подозревали в убийстве студенток, дали показания в полиции Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

30 сентября в маленьком городе Гай Оренбургской области произошло страшное тройное убийство. Трех девочек-студенток нашли мертвыми с множеством ножевых ранений. Обнаружили тела пожарные, которые утром приехали на вызов от соседей. Две девушки лежали в квартире, одна - около подъезда. В комнате тлели матрасы. Соседи были в шоке от новости: девочки тихие, спокойные, может, гости и приходили, но никогда ни громких вечеринок, ничего. Да и в тот вечер не было слышно никаких ссор, криков. Вскоре в сетях появилось фото первого подозреваемого - Анвара С. Затем начали говорить о том, что с одной из студенток встречался старший брат, Ильнар. Журналисту «КП-Самара» удалось поговорить с братьями, на которых пало подозрение в страшном преступлении. И они рассказали о задержании полицией, допросе и о том, почему точно не могут быть виновны в трагедии.

ВЫШЕЛ ИЗ ПОДЪЕЗДА И НАТКНУЛСЯ НА ДУЛО АВТОМАТА

Анвар узнал о трагедии рано утром в четверг. Вернее, ему рассказали: тебя ищет полиция, подозревают в зверском убийстве трех девушек. Спросонья парень ничего не понял. Но как только молодой человек вышел из подъезда, то сразу же увидел перед собой полицейского и трех ОМОНовцев с автоматами…

- Лечь лицом на землю! Руки за голову, ноги на ширине плеч! – рявкнул опер. В это время один из спецназовцев передернул затвор служебного оружия.

Не успел Анвар испугаться, как тут же оказался прижатым лицом к земле. После чего уфимец почувствовал, как на его руках защелкнулись наручники. Следом за ним повязали и Ильнара. Обоих погрузили в «бобик» и доставили в полицию Уфы.

- Нас допрашивали два часа. Не кричали, но давили морально, психологически! Было страшно, - делится впечатлениями один из братьев.

СОБИРАЛСЯ ЖЕНИТЬСЯ, А НЕ УБИВАТЬ

Спустя некоторое время на пороге появились еще трое следователей. Из Оренбурга. Ребят погрузили в машину и повезли в город для повторного допроса уже на месте событий. В Оренбург они прибыли около десяти часов вечера. Затем уже здесь, в отделении регионального УМВД, с ними беседовали местные следователи. Когда стрелки на часах пробили далеко за полночь, правоохранители, изрядно подустав, отпустили парней и отправили в местный хостел, где оплатили им койку.

Не узнать парней было невозможно: фотографии днем опубликовали во всех пабликах. Конечно же, узнал их и наш журналист. Но как отреагируют уставшие ребята на вопросы представителя СМИ? Оказалось, что вполне спокойно.

- Мы целый день на ногах. Ничего не ели, даже воды не пили. Сейчас вот только сели за стол перекусить, - говорит старший из братьев, Ильнар, нарезая колбасу для бутерброда.

- О том, что убили мою девушку, я узнал от подруги. Мы сразу же испытали шок! Запаниковали. Начали всем звонить, чтобы узнать, действительно ли это произошло или это шутка, - продолжает рассказ он.

Пара встречалась полгода. В последний раз, по словам Ильнара, он виделся с подругой в сентябре, когда приезжал к ней в гости в Гай. Оба из одной деревни – Верхнее Идрисово Баймакского района республики Башкорторстан. Родители были в курсе их отношений и были не против.

- Мы собирались пожениться. Я хотел увезти ее к себе в Уфу после того, как она закончит учебу в Гае. Ей оставалось учиться два года, - утверждает старший из братьев. – Никто не знал, что все так произойдет…

У НАС АЛИБИ – В ТУ НОЧЬ МЫ ВЫПИВАЛИ В УФЕ

Братья Сингизовы рассказали нам свою версию произошедшего. По их словам, вечером в среду (напомним, преступление было совершено в четверг ночью) они, придя домой после работы, прихватили с собой алкоголь и решили отдохнуть после тяжелого трудового дня.

Младший, Анвар, работает в «Леруа Мерлен» в Уфе, а старший, Ильнар, в одном из местных мясокомбинатов.

- Мы снимаем квартиру вдвоем с братом в столице Башкирии. Ни я, ни он никак не можем быть причастными к убийству. Мы их не убивали. Да и к тому же Уфа очень далеко находится от Гая. В ту ночь мы выпивали где-то до шести утра. У нас даже есть доказательства того, что мы находились в момент совершения убийства в Уфе, - рассказывает Анвар, утверждая, что во время застолья сделал фото вместе с братом в ту злополучную ночь (снимок имеется в распоряжении редакции – прим. ред.).

Эту версию парни рассказали и полиции. Расстояние между городами действительно большое – 559 км или около 7 часов езды на машине. Получается, что один из братьев должен был добраться из одного региона до другого, преодолев громадное расстояние, расправиться с жертвами, замести следы и уехать обратно в Уфу. А только дорога туда и обратно занимает около 14 часов!

Уже сегодня днем обоим братьям предстоит повторно дать показания правоохранительным органам. Отпустят ли их на свободу или заключат под стражу – пока не ясно. Впрочем, у следователей наверняка есть и другие версии. В местном СК дело продолжают расследовать. Здесь сообщили, что опросили преподавателей, студентов, соседей. С места преступления изъяли нож, ноутбуки, телефоны. Сейчас устанавливают причастных к преступлению лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фото подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом появилось в сети

Подозреваемого в зверском убийстве девушек под Оренбургом 30 сентября 2021 года, объявили в розыск, но вскоре выяснилось, что в момент убийства он был далеко (подробности)

На занятиях появлялись: в орском колледже рассказали об убитых студентках из Башкирии

Студентки посещали учебу и не пропускали пары (подробности)