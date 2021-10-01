В Самаре на вокзале открыли "Платформу Космическую". Показываем, что это такое

В Самаре открыли космическую площадку около вокзала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре около железнодорожного вокзала появилась современная площадка для досуга и отдыха. "Платформа Космическая" полностью отвечает своему названию. Здесь все оформлено в космическом стиле, есть и информация о Сергее Павловиче Королеве, первом генеральном конструкторе ракет, преодолевших притяжение Земли.

Конечно же, не обошлось без упоминания гениального Сергея Королева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Именно в Самаре - тогда в Куйбышеве - создавались первые космические путешественники, здесь собрали ракету, которая доставила на орбиту Юрия Гагарина. Неудивительно, что своим статусом космической столицы наш город гордится.

Площадку оценят и пассажиры, и случайные прохожие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проводить здесь время с пользой - получать новые знания и делать красивые фото для соцсетей - смогут и жители города, и пассажиры, которые приезжают на вокзал из других районов и городов. Здесь есть детская горка, планеты вокруг нее, стенды с QR-кодами.

Заложили капсулу с посланием к потомкам в 2086 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На открытии начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и заместитель председателя Общественной палаты региона Павел Покровский также заложили капсулу с посланием потомкам - в 2086 год, когда Самаре исполнится 500 лет.

Рядом с горкой - планеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мне кажется, что получилась очень красивая площадка. Зависли с дочкой на полчаса, не меньше. Ей очень понравилось играться среди планет, а я сделала много фотографий в инстаграм. Здорово, что появляются в городе удобные площадки для отдыха. Здесь раньше была пустая территория, а теперь позаботились о комфорте пассажиров. На вокзал приезжают заранее, так что это правильно, что здесь есть, где провести время, - поделилась эмоциями Анна Лунина, которая проходила с дочкой Машей мимо, но не смогла не заглянуть сюда.