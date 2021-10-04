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Общество4 октября 2021 14:43

Приют разбойников и войны на переправе: самарской Заволге исполнилось 100 лет

4 октября 1921 года правобережье вошло в состав Самарской губернии. Рассказываем, что изменилось за это время
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Заволга не всегда использовалась горожанами как место для пикников

Заволга не всегда использовалась горожанами как место для пикников

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

4 октября 1921 года правобережье Волги напротив Самары официально вошло в состав Самарской губернии. Именно этим числом датировано опубликованное в Бюллетене Народного комиссариата внутренних дел в разделе «Постановления и циркуляры» постановление НКВД №9. Оно гласит: «На основании имеющегося соглашения между Самарским и Симбирским Губисполкомами, Сызранским и Симбирским Уисполкомами – Рождественскую волость, Сызранского уезда, Симбирской губернии считать числящейся в составе Самарского уезда, Самарской губернии». Вместе с историком, краеведом Игорем Махтевым вспомнили, какой была Заволга сто лет назад, и что изменилось за минувший с момента присоединения век.

«Ограбил – и на правый берег»

Игорь Махтев подтвердил – как бы невероятно это ни звучало для современных самарцев, но в начале 20 века наша привычная Заволга – Рождествено, Подгоры, Шелехметь и т.д. действительно входили в состав не Самарской, а Симбирской губернии. Такое положение дел рождало некоторые бюрократические коллизии.

- Несмотря на такое административное разделение, самарцы всегда исторически переправлялись на правый берег, - рассказал краевед журналисту «КП-Самара». – Более того – правобережье всегда больше тяготело к Самаре, нежели к Симбирску.

Сто лет назад правобережье Волги входило в состав Симбирской губернии

Сто лет назад правобережье Волги входило в состав Симбирской губернии

Крестьяне из Рождествено продавали в Самаре свою сельхозпродукцию – переправиться через Волгу было дешевле, чем везти молоко и яйца в Симбирск. Горожане переправлялись на тот берег ради прогулок. Но особенно любили Заволгу самарские бандиты – «горчичники».

- Правый берег был территорией другой губернии, самарские полицейские не имели права там действовать, поэтому совершив, например, ограбление, преступники благополучно переправлялись за Волгу и отсиживались там, - рассказал Игорь Махтев. – Ходили даже слухи, что, дескать, самарские полицейские вместе с бандитами пили на правом берегу водку, но официального подтверждения эта информация не получила.

«Три копейки с человека»

Как рассказывают краеведы, первые десять лет после образования Самарской губернии в 1851 году переправиться через Волгу было не так-то просто, переправу наладили только в 1860-х годах.

- Через Волгу ходили деревянные суда – «дощаники», - рассказал Игорь Махтев. – Первый подряд на переправу получили симбирские дельцы, однако самарские власти быстро поняли, что это выгодное дело, и следующие подряды достались уже местным купцам.

Переправиться через Волгу стоила три копейки с человека и пять копеек с лошади. На переправе разгорались настоящие войны между официальными перевозчиками и лодочниками-частниками.

- Известен случай, когда Владимир Ульянов (Ленин) судился с купцом, занимающимся переправой. Он хотел сэкономить на переправе за Волгу и договорился с лодочником. Однако купец на пароходе не позволил этого сделать, «зажав» и притопив лодку, - рассказывает Игорь Махтев. – Интересно, что тот суд Владимир Ульянов выиграл и добился от купца компенсации.

У горожан было не так уж много возможностей искупаться на левом берегу Волги. Фото: открытка из личного архива Игоря Махтева

У горожан было не так уж много возможностей искупаться на левом берегу Волги. Фото: открытка из личного архива Игоря Махтева

Ехали ради пляжей

Как привычное всем самарцам место отдыха Заволга стала использоваться только в 30-40-е годы. В Куйбышеве того времени общественных пляжей практически не было – узкая полоска побережья, естественный пляж без дополнительного благоустройства. В черте города в основном купались с дебаркадеров или в специальных устроенных на воде купальнях. А на правом берегу горожан ждали прекрасные природные песчаные пляжи.

- На переправу каждое воскресенье выстраивались очереди, - рассказывает Игорь Махтев. – К приезду отдыхающих «Горпищеторг» устанавливал на правом берегу палатки с пивом и лимонадом. В 50-е годы на Некрасовском спуске появилось много лодочных станций, где можно было взять лодку напрокат. Но из-за сильного течения до строительства плотины переправиться на другой берег таким образом было под силу не каждому.

А любимые многими турбазы на волжском берегу появились еще позже.

- Раньше берег Волги считался нездоровым местом – болотистая почва, малярийные комары. Недаром все купеческие дачи, которых вплоть до Студеного оврага было немало, строились на возвышенности, на холмах. Сначала под турбазы и санатории переделали старые купеческие дачи на левом берегу, и только в 50-60-х годах начали строить турбазы на островах и на правобережье.

А у вас какие истории с Заволгой связаны?

Обсудим в комментариях.

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