Дистанционное обучение с 6 октября 2021 года вводят в школах Тольятти и Самары

Детям снова придется учиться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Тольятти и Самары с 6 октября вводится дистанционное обучение для учеников 6-10 классов. Это связано с тем, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом среди подростков достигли максимума. Так, по словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, наибольший прирост фиксируется среди учеников именно этих классов.

- В частности, в группе 15-17 лет он достигает 48%, по сравнению с предыдущей неделей. Для профилактики распространения Covid-19 обучающиеся должны перейти на режим самоизоляции в домашних условиях, - подчеркнул Армен Бенян.

Как отметили на заседании оперативного штаба в Самаре, уже сейчас из-за COVID-19 в классах отсутствует более 12 тысяч учеников. У 342 детей подтвержден коронавирус. Закрыто 227 классов, из низ 181 - из-за новой инфекции. При этом болеют не только ученики, но и сотрудники школ.

- Дети должны оставаться дома, но продолжать обучение через все доступные средства коммуникации. Это позволит разорвать цепочку заражений среди детей и одновременно остановить передачу коронавирусной инфекции от родителей к детям, - уточнил министр Армен Бенян.

Также на дистанционное обучение переходят ребята в школах Тольятти, Елховского и Кинель-Черкасского районов и города Кинель в Самарской области. В регионе уже действует правило, согласно которому подросткам нельзя одним находиться в торговых центрах. Это необходимо для того, чтобы они не проводили время в закрытом помещении - вместо школы или прогулок - и не обменивались бациллами.

На оперативном штабе работодателям рекомендовали отправить 30% сотрудников на удаленку, чтобы в тяжелый период не усложнять друг другу жизнь.

А с 11 октября в регионе доступ в фитнес-центры, бассейны, кинозалы и театры, а также на концерты или спортивные события будет возможен только для тех, у кого есть QR-код о вакцинации от коронавируса или справка о недавно перенесенной болезни.

На оперативном штабе также отметили низкий уровень дисциплины в общественных местах, в том числе в транспорте. В регионе продолжат мониторинг торговых центров, точек общепита. А также будут следить за соблюдением масочного режима - нарушителям будут выписывать штрафы. Как отметил заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов, проверяющие могут приходить в торговые центры, магазины и другие заведения хоть каждый день. Задача - не допустить повторения нарушений.