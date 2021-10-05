ПАО «ТОАЗ» и департамент туризма Министерства культуры Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

Фотовыставка «В объективе экотуриста» — это 38 снимков тольяттинского фотохудожника Вадима Благодарного. Он все лето снимал красоты Самарского края. Фото ПАО «ТОАЗ»

УЗНАВАТЬ И ЛЮБИТЬ

Что объединяет туризм, крае ведение, заботу об окружающей среде, образование и одно из крупнейших градообразующих предприятий Автограда? Ответ такой: новый интерактивный проект «Путешествие в страну Экология».

- На территории Самарской области 211 особо охраняемых природных территорий регионального значения, три федеральных, огромное количество памятников природы. Поэтому экологический туризм для Самарской области является приоритетным видом туризма. Мы рады, что крупные предприятия обратили на это направление особое внимание. Одним из первопроходцев в реа лизации важного - не только экологического, но и просветительского проекта - стало предприятие Тольяттиазот, - рассказал заместитель министра - руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Инициаторы проекта рассказали: большая часть школьных уроков носит умозрительный характер. Ребята учатся любить абстрактную природу, а не конкретную территорию рядом с домом или в нескольких десятках километров от нее. ПАО «ТОАЗ» при поддержке министерства культуры надеется изменить ситуацию и показать мальчишкам и девчонкам, как много интересного, красивого и действительно ценного готова подарить им природа региона. Организаторы необычного путешествия уверены: ни один ребенок, пройдя экологической тропой - пусть даже в интернете, - не останется равнодушным к проблемам экологии.

Юлия Петренко и Артур Абдрашитов: «Подписание соглашения — только начало сотрудничества». Фото ПАО «ТОАЗ»

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Выбор партнера не случаен. Тольяттиазот - крупнейший производитель аммиака в России. На предприятии работает 4000 человек, у каждого из них есть семьи и дети.

- Именно поэтому природа родного края для нас важна и актуальна, - говорит заместитель генерального директора - директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.

В области экологии предприятие следует не только российским, но и мировым стандартам, что подтверждается результатами ежегодного международного аудита. Только в 2020 году Тольяттиазот направил 487 млн рублей на экологическую деятельность, а с 2018 по 2020 гг. - более полутора миллиардов. И это без учета инвестиций в модернизацию самого завода, что тоже позволяет снизить воздействие на окружающую среду: с 2012 года на эти цели направлено более 51 млрд рублей.

- Наша стратегия - к 2025 добиться углеродной нейтральности, - продолжает Юлия Петренко. - Это очень актуально. Парижское соглашение по сохранению климата предписывает сокращать выбросы CO2. На ПАО «ТОАЗ» уже выходит на финальную стадию строительство третьего агрегата карбомида - он позволит перерабатывать около 30 % выбросов углекислого газа. В планах строительство четвертого агрегата. После этого цель - углеродная нейтральность или нулевые выбросы - будет достигнута.

Вклад Тольяттиазота в экологию родного города весьма значим: очистные сооружения предприятия обсуживают не только предприятие, но и часть городских стоков, а количество воды, используемой на производстве, планируется сократить за счет повторного использования. Выпуск мальков ценных рыб в Волгу, восстановление лесов, сортировка и переработка мусора, уборка несанкционированных свалок - проекты ПАО «ТОАЗ» можно перечислять долго.

- В ходе ликвидации очередной свалки мы подумали: изменить взрослых людей, чтобы они перестали, например, мусорить в лесу - весьма сложно. Гораздо проще воспитать в правильном ключе подрастающее поколение. Так и появился просветительский проект «Путешествие в страну Экология», - объясняет представитель предприятия.

Толик Азотов

18 СТАНЦИЙ

Главный герой виртуального путешествия - юный химик Толик Азотов. В рамках проекта он получил новый статус - эковожатый, Вместе с Толиком ученики первых-пятых классов смогут познакомиться с природными достопримечательностями Самарской области. Портал содержит качественный методический материал для преподавателей и непосредственные задания, которые будут проходить школьники. Концепция была направлена в Министерство образования для ознакомления. В результате представители минобра выразили готовность к сотрудничеству в рамках реализации проекта.

- Каждая станция - а всего их 18 - уникальный природный объект Самарской области, - объясняет представитель АНО «Агентство бизнес коммуникаций» Сергей Рыжов. - Каждая станция описана с точки зрения истории, краеведения - все это сопровождено качественным фотоматериалом. Ребенок проходит интерактивный квест, в ходе которого ему необходимо решить ту или иную проблему, получает баллы.

Через детей в проект вовлекаются и родители. После прохождения станции Толик Азотов предлагает школьнику занести станцию в свою личную карту путешествий. И, возможно, виртуальное путешествие станет реальным - это импульс и стимул для семейных поездок, которые можно совершить в любой выходной.

- Проект открыт: возможно, в нем появятся новые герои - ведь у Толика есть старший брат-спортсмен, подруга и родители, которые, конечно, работают на Тольяттиазоте. У виртуальной реальности пределов нет. Как и нет предела образовательным возможностям: можно устраивать соревнования между учениками разных классов и даже школ, - делится планами Юлия Петренко. А авторы проекта уверяют: онлайн-форматом дело не ограничится, и Толик Азотов встретится с маленькими школьниками и в реальной жизни. «Отличники экологии» будут принимать участие в акциях Тольяттиазота, побывают на предприятии, и, вообще, их ждет немало сюрпризов.

Автора фото больше всего впечатлило Голубое озеро. Фото ПАО «ТОАЗ»

И БЕЛЬЧОНОК, И ЛИСИЦА

Соглашение о сотрудничестве в целях реализации интерактивного туристcкокраеведческого проекта «Путешествие в страну Экология», направленного на экологическое просвещение жителей региона, было подписано 1 октября в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова в Тольятти. Первой яркой краской перспективного сотрудничества стало открытие фотовыставки «В объективе экотуриста». В экспозицию вошли 38 снимков тольяттинского фотохудожника Вадима Благодарного - все лето он провел в поездках по области, набирая иллюстрации для просветительско-экологического фотопроекта.

- Я даже представить не мог, что в нашей губернии столько фантастически красивых мест, - признается Вадим. - За год все объехать невозможно: для меня это главное открытие в работе над этим проектом.

Впрочем, как оказалось, далеко за впечатлениями ехать не надо. Знали ли вы, что в нашей области немало водопадов?

- Один из них был найден совершенно случайно, в селе Заборовка, просто ехал мимо и увидел: приятная неожиданность. Еще очень впечатлило Голубое озеро, - рассказывает мастер.

Фотоохота подарила немало удивительного. Как выяснилось, стоит выйти за границы мегаполиса, и жизнь наполняется приключениями: собака пытается съесть присевший на обочину дороги квадрокоптер, белка, не стесняясь, просит еды, а лиса улыбается прямо в объектив.

- Лису я встретил у подножия Молодецкого кургана. Честно говоря, испугался, так как много слышал и читал о бешенстве этих зверей. Но в итоге сделал кадр улыбающейся хитрюги, который стал настоящим украшением выставки, - считает Вадим Благодарный.

Выставка будет работать до конца 2021 года. Увидеть ее, а также узнать больше о проекте «Путешествие в страну Экология» могут все желающие.

- Территория паркового комплекса - это место, где ломаются стереотипы. И эта выставка - не исключение. Тольятти - город большой химии, а корпорация «Тольяттиазот» вносит огромный вклад в его развитие, в том числе и в области экотуризма - сегодня мы видим целый ряд визитных карточек региона, с которыми может познакомиться любой житель и гость региона. За это - огромное спасибо предприятию, - считает заместитель директора Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова Сергей Соловаров.