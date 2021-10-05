На месте Кировского рынка в Самаре построят транспортно-пересадочный узел. Показываем, что там будет

На месте части торговых рядов Кировского рынка появится пересадочный узел. Фото: taburent.ru

На месте части торговых рядов Кировского рынка в Самаре построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Пятилетка». Как сообщили журналисту «КП-Самара» в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона, начало строительно-монтажных работ запланировано уже на 2022 год. На портале taburent.ru опубликован проект ТПУ «Пятилетка», автором которого стал Тигран Карслян. Показываем, как может преобразиться территория, если этот проект будет воплощен в жизнь.

Возможная схема организации движения на будущем ТПУ. Фото: taburent.ru

Спроектируют к концу осени

О проекте обновления «Пятилетки» говорят уже несколько лет – по задумке властей рядом с железнодорожной платформой на месте части торговых рядов Кировского рынка должен появиться современный пересадочный комплекс. Его главная миссия - связать между собой несколько различных видов транспорта (электрички, метро, трамваи, автобусы и автомобили) по различным направлениям. В том числе благодаря пересадочному узлу должен был обеспечиваться въезд в Самару со стороны Кинеля, Кинель-Черкасс и Похвистнево, а также со стороны Кировского моста с выходом на межрегиональные автодороги.

Долгое время все ограничивалось разговорами. Однако летом 2021 года минтранс все же заключил с ООО «Автодор» контракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации будущего пересадочного узла. Одновременно этот же подрядчик должен был приступить к работам по проектированию еще двух пересадочных узлов – на станции «Ягодная» и на станции «Липяги». На проектирование каждого из ТПУ было выделено 12,8 млн рублей. Сейчас работы в самом разгаре, завершить их должны к концу осени.

Вот так может выглядеть вход на рынок. Фото: taburent.ru

- Разработано техническое задание на выполнение проектных и изыскательских работ, сейчас они выполняются. Вопрос находится в компетенции администрации Самары, - пояснили в минтрансе.

В ведомстве пояснили, что начало строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год, и на эти цели в госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области» на следующий год предусмотрено 135 миллионов рублей. Однако торги по поиску подрядчика пока не объявили.

Сейчас возможное преображение Кировского рынка кажется фантастикой. Фото: taburent.ru

Зал ожидания на сто мест

В техническом задании на проектирование определены основные параметры будущего пересадочного узла.

- ТПУ «Пятилетка» будет располагаться в районе существующей пассажирской железнодорожной платформы «Пятилетка» и вестибюля - выхода № 2 станции метро «Кировская», - говорится в документации. - Ориентировочная общая площадь проектируемого земельного участка составит до 9,5 тысяч квадратных метров, а размеры основного здания ТПУ –24-36 метров в длину и 11-14 метров в ширину.

Легальные торговцы сохранят свои торговые точки. Фото: taburent.ru

Точные размеры и этажность здания ТПУ должны определиться в процессе проектирования, но уже понятно, что оно будет рассчитано на пассажиропоток до четырех тысяч человек в сутки и до ста человек единовременного пребывания – как минимум столько мест должно быть в зале ожидания. Также будут предусмотрены зона банкоматов, служебные помещения для персонала и администрации, диспетчерская, пост охраны, склад и прочите технические и подсобные помещения.

Территорию вокруг ТПУ "Пятилетка" благоустроят. Фото: taburent.ru

Перроны и парковки

Кроме самого здания автовокзала в ТПУ будут предусмотрены перрон для посадки пассажиров не менее чем на пять транспортных средств и высадки из четырех. Также здесь построят накопительную площадку для автобусных маршрутов не менее чем на 45 машиномест и парковки для автомобилей. Прилегающую территорию благоустроят, а для прохода на железнодорожную платформу предполагается спроектировать подземный пешеходный переход.

Понятно, что столь масштабное строительство потребует перестройки существующего Кировского рынка. Городские власти уже заверили, что рынок сносить не будут, однако заметно преобразят. Сейчас часть незаконных торговых точек вдоль железнодорожных путей же демонтирована. Предполагается, что легальные продавцы смогут занять торговые помещения в здании ТПУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фудкорт и яркие торговые ряды: как могут преобразить площадку у транспортно-пересадочного узла «Пятилетка»

Появились эскизы реновации зон торговли и схема организации движения (подробности)

В Самаре хотят убрать рынок от железной дороги на Пятилетке

Здесь должен появиться транспортно-пересадочный узел, а использование территории под торговые контейнеры не соответствует требованиям безопасности (подробности)

В Самаре готовятся к строительству транспортного узла у Кировского рынка

В 2020 году начнется подготовка к строительству транспортно-пересадочного узла на станции «Пятилетка» (подробности)

Кировский рынок сносить не будут, его преобразят

Демонтируют лишь незаконные киоски, а те, что мешают расширению железной дороги – перенесут (подробности)

«Быстрее и дешевле трамвая»: нужны ли Самаре городские электрички

Эксперты сравнили трамвай и железнодорожный транспорт и пришли к неожиданным выводам (подробности)