Клиника Эденталь: высококвалифицированные врачи и новейшие технологии

Стоматология – лечебное учреждение, которое посещают регулярно, ведь залог здоровых зубов – это профилактика. В клинике высшей категории ЭДЕНТАЛЬ созданы все условия для того, чтобы пациенты уделяли время своим зубам с удовольствием – здесь люди получают не только качественную медицинскую помощь, но также сервис и заботу.

Клиника оснащена новейшей техникой немецких и японских брендов. Методы лечения и материалы, используемые докторами, соответствуют современным мировым стандартам. Стоматологи ЭДЕНТАЛЬ имеют серьезное портфолио и большой опыт работы. Чтобы попасть в клинику, они проходят тщательный отбор.Об уровне оказания медицинских услуг говорит одно из последних достижений: в 2021 году имплантация в клинике ЭДЕНТАЛЬ занесена в Книгу рекордов России!

Безопасность и здоровье пациентов — главная ценность ЭДЕНТАЛЬ. К стерильности инструментов и чистоте кабинетов здесь предъявляют жесткие требования, не оставляющие инфекциям ни единого шанса.

Большое внимание в клинике уделяют психологическому комфорту пациентов: приятная обстановка, доброжелательный персонал помогают расслабиться и не бояться стоматологических процедур.

В ЭДЕНТАЛЬ оказывают следующие виды услуг:

- Комплексная диагностика врачей-стоматологов: терапевтов, ортопедов, хирургов, имплантологов.

- Профессиональная гигиена полости рта и зубов УЗ и AirFlow. Глубокое фторирование эмали зубов. Профессиональное отбеливание.

- Реставрация зубов. Лечение кариеса, периодонтита, пульпита.

- Восстановление зубов коронками. Съемное протезирование.

- Удаление зубов от простого до сложного.

- Внутрикостная дентальная имплантация.

- Детский прием.

- Компьютерная томография.

КАК НАЙТИ

Адрес: Самара, ул. Дыбенко, 27б, 1 этаж.

Тел.: +7 (846) 233-43-09

Самара, ул.Авроры, 63

Тел.: +7 846 201-04-47

Сайт: Эденталь.рф

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