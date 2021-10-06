Медицинский центр «Эксперт»: качественная диагностика командой профессионалов

Медицинский центр «Эксперт» представлен в Самаре двумя медицинскими центрами

Медицинский центр «Эксперт» представлен в Самаре двумя медицинскими центрами, в которых за 10 лет работы сложилась крепкая команда профессионалов. Учреждение специализируется на оформлении медицинских документов для жителей Самары и Самарской области - медицинских справок для ГИБДД, на оружие, для учебы и работы (в том числе, медицинских книжек), в ГИМС, для бассейна и т.д

Оба центра оснащены современным и точным оборудованием, которое существенно ускоряет обследование пациентов и безошибочно определяет состояние здоровья. А благодаря собственной лаборатории и опытным специалистам, пациенты могут рассчитывать на максимально точные результаты в кратчайшие сроки.

В «Эксперте» можно не только оформить медицинские справки любой формы, но и пройти широкий спектр лабораторных исследований, сделать флюорографию и рентген, маммографию, УЗИ, электроэнцефалограмму, получить услуги стоматолога (в том числе, по ОМС для взрослых).На основе данных, полученных в ходе обследований, врачи«Эксперта»дадут рекомендации по эффективному лечению выявленных заболеваний и патологий.

Во время пандемии коронавирусной инфекции для удобства пациентов «Эксперт» запустил новую услугу – выезд врача на дом по городу и области. Жители Самары и губернии могут получить медицинскую помощь доктора и сдать анализы без посещения медицинского учреждения – это удобно и безопасно.

Так же в Медицинском центре «Эксперт» проводят все виды анализов на COVID-19: мазок ПЦР, экспресс-анализ на коронавирус, анализ на антитела. Если человек планирует поездку за границу, результаты оформят на двух языках.

КАК НАС НАЙТИ

Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.27

График приема:

С понедельника по пятницу - с 08:00 до 17:00

в субботу (филиал на ул. Партизанской, д.19) с 09:00 до 14:00.

Сайт: медсправки63.рф

тел. (846) 203-01-01, 207-33-33

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