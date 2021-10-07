Ветер в паруса: тольяттинцы стали победителями и призерами первенства России по парусному спорту

Ветер до 15 узлов не стал препятствием для тольяттинских спортсменов. Фото: Андрей Мальнев.

Ветер до 15 узлов, большая волна, слабые и средние ветра, полный штиль – в последнюю неделю сентября черноморская погода подкинула яхтсменам полный набор препятствий на пути к заветному финишу. Гонки продолжались с 24 по 30 сентября в Сочи на базе ФГБУ «Юг Спорт». Для участия в первенстве России по парусному спорту в олимпийских классах яхт сюда съехались спортсмены со всей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской, Воронежской, Самарской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Ярославской и Калининградской областей и Краснодарского края.Молодежь разыграла комплекты наград в олимпийских дисциплинах: «Лазер-стандарт» (юниоры, юноши), «Лазер-радиал» (юниорки), «470» (открытый), «Накра 17-микст», «49-й» (юниоры), «49-й FX» (юниорки), парусная доска IQF (юниоры, юниорки, юноши, девушки).

В Сочи сражались яхтсмены со всей страны. Фото: Андрей Мальнев.

Заслуженные медали

Погода, которая туристам могла бы испортить отдых, яхтсменам пришлась на руку – соревнования состоялись без простоев, все запланированные гонки прошли по графику. Проблем подкинул ливень – спортсменам пришлось обходить бревна, целлофан и другой крупногабаритный мусор, но в умении лавировать и заключается мастерство. Отличные результаты показали воспитанники тольяттинского яхт-клуба «Дружба». В классе «49-й FX» победу одержал экипаж Натальи Ермаковой и Алены Суховой, бронзу взяли Елизавета Васильева и Диана Сабирова. В классе «Накра 17 микст» золото завоевали Максим Сафин и Юлия Мальнева, Даниил Реутов и Валерия Калоша стали бронзовыми призерами. В классе «49-й» тольяттинец Вячеслав Рожков стал серебряным призером, как и его партнер по экипажу москвич Константин Нейман. В одной из самых многочисленных гонок, в классе «470», соревновались 20 экипажей. И здесь тольяттинцы (в совместных экипажах с питерцами) заняли все три ступени пьедестала почета. Золото завоевали Дмитрий Лаздин (Тольятти) и Марина Федрова (СПб), серебро — Марк Павлов (СПб) и Полина Сухова (Тольятти), бронзу - Екатерина Ермакова (Тольятти) и Виктор Плеханов (СПб).

Дмитрий Лаздин и Марина Федорова «гоняются», как говорят яхтсмены, вместе всего год и уже в августе ребята заняли второе место на чемпионате России по парусному спорт, который проходил в Финском заливе, а из Сочи вернулись с безоговорочной победой.

- Первенство прошло успешно, я регатой доволен, - признался Дмитрий Лаздин. – Мы показали хороший результат - все, на что способны и к чему готовились целое лето. Основным соперником был экипаж из петербургской академии парусного спорта – большую часть времени он не давал нам расслабиться. Но мы раз за разом приходили к финишу первыми и вырвали «золото»!

Тольяттинский яхт-клуб привез с Первенства золотые, серебряные и бронзовые медали. Фото: Андрей Мальнев.

Важная поддержка

«Смешанные» экипажи, объединяющие спортсменов из разных городов, определяет не какая-то жеребьевка, а материальная база: яхты – «инвентарь» очень дорогостоящий, и не все регионы могут себе его позволить, в отличие от Самарской области.

- Нашему клубу такие яхты предоставляет КуйбышевАзот, за что ему большое спасибо, - говорит тренер спортивной школы олимпийского резерва №6 Галина Лаздина. – Например, яхт «Накра 17» в России всего шесть штук, две из них – у нас. Дорогущих яхт «49 FX»в стране всего 6-8, в том числе наши.

КуйбышевАзот («наш папа родной», как называет его Галина Валерьевна) для развития парусного спорта в Самарской области делает очень много. И обновление материальной базы клуба – это лишь небольшой эпизод в рамках большой и кропотливой работы. Предприятие, структурным подразделением которого давно является яхт-клуб «Дружба», оказывает клубу всестороннюю поддержку и это позволяет его воспитанникам добиваться заметных спортивных побед.

- По результатам регаты был проведен отбор в молодежную олимпийскую сборную России - наши воспитанники с честью выдержали испытания и вошли в эту команду, - говорит Галина Лаздина.

Кстати, сейчас воспитанники яхт-клуба «Дружба», вместо того чтобы почивать на лаврах, находятся на чемпионате России по парусному спорту в Таганроге. Правда, уже третий день ждут воду – ветер, достигающий 25 узлов, «сдул» Азовское море на 10 метров, не давая спортсменам выйти на регату. Но он не будет дуть вечно, а значит, копилка Самарской области скоро пополнится новыми медалями!