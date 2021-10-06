Квартиры превратились в холодильники: тысячи жителей Жигулевска остаются без отопления

Отопление обещали дать 5 октября, а вместо этого отключили еще и воду - и холодную, и горячую Фото: Предоставлено "Комсомолке"

До 2004 года Яблоневый овраг считался поселком городского типа, но сейчас это район Жигулевска. Вот только коммунальными ресурсами здесь обеспечены не так хорошо, как во всем остальном городе. Сейчас на дворе уже почти середина октября, а люди все еще замерзают в своих квартирах.

- После отопительного сезона еще весной нашу старую котельную просто снесли. Сказали, будут строить новую. Но почти все лето работы шли еле-еле, потом «неожиданно» пришла осень, и они теперь отчитываются о том, что работают «ударными темпами». А мы замерзаем, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Ольга. – Приходишь домой – а в квартире температура примерно, как на улице. Прежде, чем раздеться, включаешь обогреватели.

Конечно, все это больно бьет по кошельку: за свет приходится платить 1000-1500 рублей. А некоторым еще и счет за отопление выставили – правда, не понятно: то ли это долг за прошлый год, то ли чья-то чудовищная насмешка.

Сейчас хозяйка квартиры разбирается, что это: реальный долг или ошибка? Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Котельная, которую разобрали, питала весь поселок. Говорили о реконструкции, но здание просто снесли. А новое до сих пор не закончили строить. В новом отопительном сезоне школам и детским садам тепло дали «на минималках» - подключили по резервной схеме. Многоквартирным домам «не повезло».

- У меня проводка в доме алюминиевая, - говорит Светлана, другая жительница Яблоневого оврага. – Честно говоря, боюсь обогревателей много включать – только в детской. А так греемся газом. Но все равно в квартире градусов 10, не больше.

На вопрос, куда жаловались, местные негодуют: куда только ни жаловались!

Старую котельную снесли весной, а новую до сих пор строят Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- И губернатору, и главе Жигулевска жаловались. В ответ слышим: все идет по плану, реконструкция продолжается, – рассказывает Ольга. – Потом, правда, признали, что какие-то материалы у них вовремя не пришли. Обещали дать тепло 5 октября.

Но 5 октября людям не только не дали отопление, но еще и отключили еще воду. Всю. И холодную, и горячую. Почти на весь день.

- Сколько нужно, чтобы заболело стариков и детей из этого поселка, чтобы про них вспомнили? – негодует исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест. У нее в Яблоневом овраге живут родители, друзья и знакомые.

Управляющая компания говорит, что была не в курсе отключения, но предлагает с надеждой смотреть в будущее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Воду отключили потому что на новой котельной производят врезку, управляющую компанию об этом заранее не предупреждали, - написали в одном из общедомовых чатов. – Просматривается один положительный момент – это ударные темпы по монтированию новой котельной и подключениям ее к коммуникациям. Надеемся, что 10 октября отопление все же появится».

Местные жители настроены уже не столь оптимистично: сейчас жителям Яблоневого оврага обитать приходится практически в холодильнике, да еще и счета оплачивать за электричество, плюс чеки на лекарства. Эти расходы никто не возместит.

Редакция КП-Самара надеется, что после публикации на проблему жителей обратят внимание и тепло в дома к людям придет.