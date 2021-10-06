«Мурашки по коже»: где в Самаре места с самой плохой энергетикой, и как себя защитить

Некоторые места отдыха в Самаре обладают негативной энергетикой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почему после прогулки по некоторым местам чувствуешь прилив сил, а после некоторых – наоборот, ощущаешь себя вымотанным? Знающие люди говорят, что все дело – в энергетике. Экстрасенс Татьяна Жмакина рассказала журналисту «КП-Самара», где в Самаре места с самой плохой энергетикой, как защитить себя от негативного влияния и как восстановить силы.

Стадион «Динамо»

Стадион «Динамо» был построен на месте кладбища при Покровском кафедральном соборе в 1945-1948 годах. До этого здесь пытались устроить детский парк, но он «не прижился», а в войну, по некоторым данным, тут размещалась зенитная батарея. Строили стадион пленные немцы, а неподалеку располагалось управление НКВД.

- Это ужасное место, стоит буквально «на костях», здесь много духов, - говорит Татьяна Жмакина. – Энергетика тут очень плохая. Сами по себе духи не опасны, но они питаются за счет энергии тела живых, поэтому после посещения таких мест человек чувствует себя уставшим, опустошенным, будто выжатым.

Интересно, что бывшее кладбище как будто сопротивлялось превращению в стадион, и уже после первых нескольких игр потребовалась реконструкция - то поле проседало, то плохо рос газон. Не любили этот стадион и футболисты «Крыльев Советов» - они даже несколько раз писали коллективные письма в обком и горком с просьбой перенести все игры на «Локомотив». Но власти не пошли навстречу спортсменам, и с 1953 по 1970 год «Динамо» служил для «Крыльев» базовым стадионом.

Парк им.Гагарина

Парк им.Гагарина тоже стоит «на костях» - в 30-е годы здесь располагались дачи сотрудников НКВД, и ночами тут нередко расстреливали неугодных и хоронили здесь же, в овраге. Так что современные отдыхающие практически развлекаются «на костях».

- В этом месте много духов, которые никак не могут найти покой, - уверяет Татьяна Жмакина. – Их присутствие чувствуют не только экстрасенсы, но и обычные самарцы. Попробуйте пройти по парку рано утром, когда здесь практически нет людей – многие жалуются, что становится жутко, буквально мурашки по коже. А сторожа говорят, что нередко качели начинают качаться сами по себе или карусели крутиться. В том же Загородном парке такого нет.

Стадион "Динамо" построен на месте бывшего кладбища. Фото: Яндекс.Карты

«Дорога любви» на Управленческом

Еще одно жуткое место в Самаре, где до сих пор бродят души невинно убиенных – «дорога любви» на Управленческом.

- В 90-х годах там орудовал маньяк, убивал парочки, которые уединялись в машинах на обочине. И с тех пор духи убитых остались на этом месте и не прочь питаться энергией живых, - говорит Татьяна Жмакина. – Здесь же расположено достаточно редкое место – перекресток трех дорог. Это хорошее место для проведения магических ритуалов, но для обычного человека находиться здесь тяжело.

ТЦ «Гудок» и парк Щорса

Раньше на этом месте располагалось Всехсвятское кладбище. Могилы постепенно переносили, а покойников перезахоранивали – последние останки 1866 самарцев были перезахоронены на Рубежном кладбище в июле 2021 года ради строительства около «Гудка» двух высотных домов.

- «Гудок» - жутковатое место, я была там всего один раз в «Ленте» и практически сбежала, - признается Татьяна Жмакина. – У меня возникло ощущение, что я спустилась в склеп с большим количеством духов. Вообще трогать кладбища и строить что-то на этом месте – плохая идея.

Городское кладбище на ул.Тухачевского

Окрестности действующего городского кладбища на ул.Тухачевского – не самое благоприятное место для жизни. По словам экстрасенса, здесь тоже хватает духов, которые высасывают энергию из живых людей.

- Меня много раз вызывали «чистить» квартиры в этом районе, - говорит она. – Но даже эта мера помогает не всегда. Иногда проще просто переехать.

Городские озера

Плохой энергетикой, по словам экстрасенса, обладают и городские озера – например, на 116-м километре, на 5-й просеке, Воронежские озера и т.д.

- Во-первых, стоячая вода – это плохо, она генерирует нехорошую энергетику, в отличие от воды проточной, - говорит Татьяна Жмакина. – А во-вторых, в городских озерах Самары немало утопленников – особенно много их там появилось в 90-е годы, бандиты прятали в воде свои жертвы. И сейчас в этих местах много духов. Меня как-то раз вызвали «почистить» один дом на 116-м километре, у озера. Так там просто невозможно было находиться – духи там уже просто жили наравне с живыми.

Район магазина «Электроника» на ул.Стара-Загора

В этом месте, по словам Татьяны Жмакиной, находится небольшой геологический разлом с выходом негативной энергии. Ничего критически страшного – но самочувствие здесь может ухудшаться, а силы быстро иссякать.

А вот в Загородном парке энергетика хорошая Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Топ-3 мест в Самаре с самой хорошей энергетикой

Набережная. Самая хорошая энергетика в Самаре, по словам экстрасенса – рядом с Волгой: проточная вода помогает «смыть» негатив и зарядиться позитивной энергией. Здесь хорошо восстанавливать силы после пребывания в местах с плохой энергетикой.

Загородный парк.

Вертолетная площадка.

КОНКРЕТНО

Как защитить себя в местах с плохой энергетикой

Татьяна Жмакина подсказала самарцам способ, как защитить себя в местах с плохой энергетикой.

- Если вы чувствуете, что попали в нехорошее место, общаетесь с негативным человеком или знаете, что здесь плохая энергетика, то самый простой действенный способ – «посадить» себя в воображаемый зеркальный шар зеркальной стороной наружу, - советует экстрасенс. – Это позволит пресечь отток энергии и отразит от вас все негативные помыслы и энергии. Главное потом – не забыть снять эту защиту, когда вы уйдете из плохого места, потому что кроме негативной энергии к вам не может дойти и позитивная.

А вы где в Самаре чувствуете себя неуютно? Обсудим в комментариях

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