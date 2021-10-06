Жил с жертвами на одной улице: почему не уследили за бывшим зэком, обвиняемым в убийстве студенток в Гае

Александр Лазарев признался в убийстве, на следственный эксперимент его возили в бронежилете Фото: с сайта Следственного комитета России.

Город заключенных

Правоохранители Оренбургской области по-прежнему разбираются в обстоятельствах трагедии в городе Гае. 30 сентября там изнасиловали и убили трех студенток медицинского колледжа. В совершении преступления обвиняют 29-летнего Александра Лазарева. Вечером 3 октября его задержали в Орске во время угона автомобиля, а 5 октября отправили под арест на два месяца. Судьи учли и тот факт, что злоумышленник ранее был судим и находился под административным надзором. Журналисты «Комсомолки» разбирались, как следят за такими людьми после освобождения, и почему они снова имеют возможность для того, чтобы делать страшные вещи.

Гай, по словам местных жителей, город, где очень много экс-сидельцев. Это не удивительно, рядом расположено сразу несколько исправительных колоний. Именно тут поселился и Лазарев, отбывавший наказание в соседней ИК за убийство владельца орского бара «Апельсин» в 2012 году. Александр за колючей проволокой успел жениться и стать отцом — не терял даром время во время свиданий — и именно к супруге и дочери переехал. Семья жила на улице Молодежной — в нескольких домах от места трагедии.

Следователи выясняют, как следили за Лазаревым после освобождения Фото: соцсети

В августе Лазарев устроился разнорабочим у местного предпринимателя, красил заборы, был грузчиком, в последнее время трудился на автозаправке. Стражи порядка за мужчиной следили — по крайней мере, должны были это делать, причем как полицейские, так и сотрудники уголовно-исполнительной системы.

В полиции и ФСИН грядут проверки

— Видов надзора может быть несколько. К примеру, административный надзор ведется сотрудниками полиции за лицами, освободившимися из мест заключения. Есть и надзор со стороны органов уголовно-исполнительной инспекции, к примеру, в отношении лиц, которым наказание было изменено с реального лишения свободы на ограничение свободы, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» адвокат Сергей Хальченко.

Как отмечают юрист, происходит это в целях контроля таких граждан и предупреждения совершениям ими новых преступлений:

— Сотрудники должны знать о месте жительства, образе жизни поднадзорного, вести с ним разъяснительную работу. Поднадзорный, в том числе, должен не менять своего места жительства, периодически являться на регистрацию.

Студентки жили в нескольких домах от обвиняемого в их убийстве Фото: соцсети

Никаких претензий к Александру Лазареву не возникало. Он все время был на виду. На работе и по месту жительства на него никто не жаловался. Вопросов по поводу зэка у инспекции не было. Теперь спросят с самих надзирателей.

— Наличие надзора не может гарантировать законопослушный образ жизни поднадзорного, как и его отсутствие не может гарантировать обратное. После столь страшного и громкого преступления в Гае, контроля расследования со стороны председателя СК РФ действия сотрудников по осуществлению надзора будут предметом тщательной проверки. В случае установления фактов служебной халатности, виновные могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, — поделился Хальченко.

Следователи говорят, что проверочные мероприятия уже идут. Пока решений по ним не принято, но это может произойти в ближайшие дни.

Человек из базы данных

Уголовник попал в поле зрения сыщиков утром 3 октября. В районе водонапорной башни в Гае нашли окровавленную одежду. Молекулярно-генетическая экспертиза установила, что вещи принадлежат Лазареву, сведения о котором есть в оперативной базе данных преступников. Стражи порядка сразу направились к нему домой и на работу, но там никого не было. Лазарева поймали тем же вечером в Орске, когда он пытался скрыться на чужой «десятке».

Эксперты помогли выйти на подозреваемого Фото: с сайта Следственного комитета России.

Сам обвиняемый заявил, что был знаком с погибшими. Во время своих показаний он даже высказался, что студентки потребовали у него деньги за интимную близость, после чего Александр и схватился за нож. Оперативники к таким показаниям относятся скептически.

Сейчас рецидивисту вменяют 5 преступлений, в том числе изнасилование и убийство. Он признал свою вину. Под стражей Лазарев пробудет как минимум до 30 ноября. В случае, если его причастность ко всем злодействам будет доказана в суде, Александру может грозить пожизненный срок. Расследование продолжается.

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