«Музыка в провинции точно есть!»: кантри-рэперы из дуэта «Заточка» рассказали, чего ждут от визита в Самаре

Кантри-рэп дуэт "Заточка" приезжает в Самару с презентацией нового альбома

В субботу, 9 октября в Самару с презентацией нового альбома «Вынь да положь» приезжает популярный андеграундный канрти-рэп дуэт «Заточка». Их тексты пропитаны сарказмом и иронией над стереотипами, высмеивают корчащих себя москвичами приезжих из провинции, а также хлёстко и жёстко высказываются по поводу острых социальных проблем. Прежде чем ребята разорвут своими треками бар «Без названия», «КП-Самара» спросила вокалиста команды Юрия, чего дуэт ожидает от Самары, является ли наш город провинцией и нужна ли цензура в музыке.

Вы выступаете в жанре кантри-рэп. Почему именно такой жанр? Если верить Дудю, то рэп – это новый рок. Получается кантри-рэп – это новый кантри-рок?

- Не, мы просто постарались совместить жанры, которые нам нравятся. Без подтекста, особой миссии и "нового кантри-рока".

Ваш новый альбом «Вынь да положь» звучит очень стильно и мощно. Как писался альбом? Чем вдохновлялись?

- Альбом писался в период пандемии, когда не было проблем со свободным временем. Поэтому у нас была возможность спокойно довести все до ума. Я весь год слушал современное американское кантри, хотелось, чтобы звук был подобный, притом, что по форме - это все равно, скорее, рэп.

Ребята родом из Тюмени и Астрахани, но познакомились и создали дуэт только переехав в Москву

В новом альбоме, как и в прошлом, проскакивает стёб над чрезмерными патриотами, вы затрагиваете тему протестных акций. Не «прилетало» ещё в наше неспокойное время сверху критики?

- Нет, не прилетало. Честно говоря, я не думаю, что наши песенки достойны критики "сверху".

А вообще допустима ли цензура в творчестве? В музыке, юморе, любое внешнее ограничение тем, текстов, слов?

- Цензура, может, и не нужна. Но в наше неспокойное, как вы верно упомянули, время - она неизбежно ощущается. Однако, как я уже сказал, мы надеемся, что на нас это давление не сильно скажется.

"Заточка" уже давно собирает полные залы фанатов

Открывает альбом трек «Провинциал» - о ком он? Все ли провинциалы такие, как сатирично вы нарисовали в этой композиции? Провинциалы из маленьких городов и из городов-миллионников отличаются? И может ли житель Самары может быть таким «провинциалом»?

- Я сам из Тюмени. По меркам провинций - довольно большой город. Но я опирался сугубо на свой личный опыт. Тут описаны не столько провинциалы, сколько взгляд на них со стороны столичных жителей, а также показан процесс обращения человека из маленького городка в настоящего жителя мегаполиса. Важно понимать, что провинциалов не существует в естественной среде обитания - они становятся таковыми только рядом с москвичом.

Вы уже бывали в Самаре с концертами? Что бы хотели посмотреть, что слышали о городе?

- Концерт "Заточки" в Самаре будет в первый раз! Мы знакомы с несколькими местными жителями и рассчитываем выделить время, чтобы погулять, глянуть на памятник Ил-2, отведать "Жигулёвского", в общем, посмотреть, что у вас и как.

В Самаре музыканты планируют посмотреть на ИЛ-2 и попробовать "Жигулёвского"

У вас имеются совместные треки с Noize MC, Артуром Беркутом, Аффинаж. Нет ли планов записать трек с кем-нибудь из самарских музыкантов, которые уже достигли популярности – BigRussianBoss, CheesePeople, Шарлот, Братья Гримм?

- Ого! Кстати, про половину и не знал, что они из Самары! Вообще говорить про совместные треки, как известно, дело неблагодарное: никогда не знаешь, как все повернется.

Обязательно ли ехать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы стать популярным музыкантом? Музыки в провинции нет?

- Музыка в провинции точно есть. В Москву и Питер едут, как правило, не за музыкой. Это выход из зоны комфорта, вдохновение, новые люди из твоей сферы, у которых можно многому научиться. Я из Сибири, наш гитарист Илюха из Астрахани, и не было бы "Заточки" если бы мы не переехали и не познакомились в Москве. Считаю, что, как минимум, одним глазком глянуть как делаются дела в столицах, музыканту точно не повредит. Но, справедливости ради, знаю примеры людей, чья аутентичная музыка распространялась на всю Россию из маленьких городков. Так что, видимо, единого рецепта тут нет.