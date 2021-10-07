«Первые волжане появились 100 тысяч лет назад»: археолог рассказал удивительные факты о первом населении территории Самары

Раскопки в районе Барбошиной поляны показали, что здесь располагались стоянки эпохи бронзы

Сотни тысяч лет назад на территории Самарской области колосились папоротниковые леса, периодически суша превращалась в море, в котором плавали плезиозавры. А с наступлением древнего каменного века появились мамонты и первые люди. Кандидат исторических наук, ученые секретарь музея им. Алабина, доцент Самарского университета, археолог Дмитрий Сташенков уверен: нам есть, чем гордиться. Ведь люди на территории современной Самары живут не просто с каменного века, а с самой древней его части. То есть это было одно из самых первых мест, которое заселяли тогдашние народы. Задали археологу много коварных вопросов и делимся очень интересными знаниями с нашими читателями.

Дмитрий, так кто же в те очень давние времена жил на территории нашей области?

- Какие народы – это мы не скажем, потому что народы в это время ещё не сформировались. Более того – мы не уверены, что в этот момент сформировались люди современного антропологического типа. У нас есть находки, которые можно датировать очень ранним временем – самые древние находки сделаны в черте современной Самары на берегу Волги в дореволюционные времена – это кремнёвое рубило, которому как минимум 100 тысяч лет. Как минимум – потому что они относятся к очень раннему периоду, периоду раннего палеолита, который называется Ашельская эпоха. Этот период завершился более 100 тысяч лет назад. Поэтому то, что это совершенно орудия точно не человека современного вида, не кроманьонского человека – это ясно.

Где обитали первые люди на территории Самары?

- Ну а уже с эпохи верхнего палеолита, примерно 20 тысяч лет назад, человек живёт на территории современной Самары непрерывно. У нас есть места, где в начале 20 века были сделаны находки ни одной, ни двух, а целой серии стоянок. Во-первых, это Постников овраг (или овраг Подпольщиков) – думаю, многие люди знают, что в этом месте располагалась целая цепочка стоянок и древних мастерских. А также район менее известный, хотя тоже самарцы слышали, что археологи делали что-то в районе - Барбошина поляна (или поляны Фрунзе). Там у нас есть очень древние памятники, которые относятся к эпохе древнего каменного века, к эпохе палеолита. У нас и по Самаре тоже стоянка на стоянке. Поэтому Самаре есть чем гордиться, далеко не каждый город в России имеет памятники каменного века на своей территории.

То есть можно сказать, что первые волжане появились сто тысяч лет назад?

- Я думаю да. Что здесь никакого перехлёста не будет – действительно они жили на Волге.

Чем уникальна Самара и окрестности с точки зрения учёных и с точки зрения обывателей? Правда ли, что на месте микрорайона «Крутые ключи» была стоянка древних мадьяр?

- Мое мнение: в районе Крутых ключей были не только стоянка древних мадьяр. Там ведь очень интересные места, там была целая цепочка озёр. Как раз эти озёра были привлекательны в первую очередь для скотоводов. Мы знаем, что в этих местах известны и памятники каменного века. Для охотников это тоже было привлекательно. Но, к сожалению, этих материалов у нас немного. А то, что в эпоху бронзы в эти места уже постоянно приходили люди – это мы знаем точно. И древние мадьяры, но это уже 8-9 век. Это был тот период, когда здесь постоянно находились какие-то группы населения, которых можно связывать с венграми – это предки, часть которых ушла на Дунай, а часть продолжала кочевать у нас здесь. Как раз находки именно мадьярского круга в районе Крутых Ключей были сделаны во время строительства. К сожалению, археологи не смогли увидеть хотя бы место этих находок – нам в музей их принесли уже через несколько месяцев после завершения строительных работ. Они точно показывают, что это материалы именно мадьярского круга – это своеобразный набор наконечников стрел, набор удил, сабля с перекрестьем, которое характерно именно для мадьярских групп.

Вот такие вещи нашли на месте стоянки около Барбошиной поляны

Как определяется ценность археологической находки? Что важно для учёных и может оказаться неважно для обывателя?

- Что касается ценности, то большую часть современных предметов, которые хранятся в археологических фондах, в витрину так просто не положишь. Потому что в глазах обывателей это не особая ценность – не золотые украшения, не монеты. Основная часть наших находок – каменные орудия, в которых не каждый археолог даже разберётся – орудие ли это или нет. Это и изделия из кости, потому что это основной материал, который люди использовали. Это в лучшем случае резные украшения, а чаще всего это предметы, которые испытывались в быту – костяные лощила, костяные проколки – это же просто кусок кости, который чуть-чуть по-другому выглядит. А основная часть – фрагменты керамики, которых за последние 8 тысяч лет осталось в земле достаточно. И для археологов это самое главное, по чему мы можем судить о перемещениях народа. Именно по находкам фрагментов глиняной посуды.

Какая у нас есть самая важная находка, самая интересная с точки зрения учёного, которая была обнаружена здесь, на территории Самары и Самарской области?

- Так как археология – наука, которая занимается огромным временным периодом, то и находок будет таких много. Для меня важны те находки, которые имеют отношение к древнейшему периоду. Конечно, это орудия каменного века. Можно назвать самое древнее, самую раннюю находку – она, правда, находится не у нас, а в государственном историческом музее в Москве. Это каменное рубило, которое имеет возраст порядка 100 тысяч лет. На нашей территории есть целая коллекция материалов из раскопок Веры Владимировны Гольмстен, которые проводились в 1920-е годы на территории Постникова оврага. Пожалуй, это вот одна из самых важных и в научном и мемориальном плане для города. Второе, что мне хотелось бы отметить – коллекция и для меня лично важная и для города – это находки, которые относятся к тому самому времени, когда тут были кочевые владения древних мадьяр. Здесь два комплекса – трудно выделить какой-то главный. Первый - комплекс случайной находки на 116 километре из Венгерского воинского захоронения. Без этого комплекса говорить о влиянии венгров на культуру Поволжья было бы довольно затруднительно. И, конечно, второй - комплекс на территории Крутых Ключей. Ещё один уникальный комплекс – мордовский могильник, золотоордынский могильник 13-14 века, который был оставлен населением современной Барбошиной поляны. Здесь важно и то, что в нашем музее сохранились вещи и из раскопок Василия Александровича Миллера 1908 года, и из раскопок Константина Павловича Головкина, и из раскопок, который проводил Борис Александрович Латынин в 1935 году. Ну и теперь из моих раскопок, которые мы проводили в 2010-е годы. Как раз эти вещи и очень выразительные, и дают возможность нам говорить о том периоде, когда люди жили в эпоху золотой орды. Во время раскопок 2013 года мы нашли там две чеканные монеты – одна монета времён правления хана Джанибека где-то 1356-1357 год. Такие вещи очень яркие, очень значимы для археологов.

Клыки животных, фаланги пальцев человека. Челно-Вершинский район. Фото: музей им. Алабина

Самара очень многонациональна, у нас здесь проживает больше 140 различных этносов. Тем не менее, всегда идёт спор по поводу того, кто здесь первый оказался, кто дольше жил, кто может считать себя жителем этой территории. Какие самые ранние находки по народам?

Я всегда и школьникам, и студентам говорю, что у вас есть два родителя – папа и мама. И не факт, что они одной национальности. Точно также у любого другого народа, который здесь когда-то проживал, тоже есть свои корни. И есть такие же свои папы-мамы. Раннее протославянское население здесь века с 3-4 новой эры проживает - и на территории Самарской области, и на территории Самары.

На территории Студёного оврага неожиданно нашли поселение 6-7 веков, которые принадлежали к колочинской археологической культуре. Это одна из самых ранних славянских культур, это было неожиданное открытие. Мы уже тогда могли бы сказать, что вот они, пожалуйста, славяне живут здесь с 4 века как минимум, значит мы здесь первые. А тут придут татары и скажут – а мы ведь тоже имеем некоторое отношение, мы потомки волжских булгар. А кроме этого они те же самые венгерские группы включили в период формирования. Значит они тоже здесь как минимум с 7 века. А потом встанет вопрос – не от гуннов ли пошли? У нас есть и гунны – тот же 113 километр, там у нас очень яркая находка была. На этом месте существовало либо святилище для гуннов, место каких-то религиозных обрядов, либо место погребения какого-то знатного гунна. А это 4-5 век. Вот мы и получаем, что практически одновременно все сюда пришли.

Мы живём в такой зоне, где постоянно шли контакты самых разных групп. Мы никогда даже не сможем вычленить одну какую-то чистую группу. Ясно, что на территории той же «Власти труда» люди живут с каменного века – либо конец палеолита, либо мезолита. Но в любом случае 10 тысяч лет люди живут на этом месте непрерывно. Есть там и слой хазарского века – 8-9 век. Судя по всему, по Волге - как раз на территории Самары - проходила та самая северо-восточная граница хазарского каганата. Потому что Самарская лука – явно сфера влияния хазарского каганата. То, что находится на волжском побережье – территория, которая венгерским союзом контролировалась. Самые значимые для меня были несколько фрагментов керамики, характерные для венгерских групп – тонкостенные сосуды чашевидной формы. А потом раскопали там же жилища с печами-каменками. А это уже характерно для славянского населения. На одном поселения получаются и венгры, и славяне. И тут же керамика хазарского каганата.

Тесло каменное, случайно найденное в районе 116 километра. Фото: музей им. Алабина

Можно сказать, что на территории Самары было многонациональное население – одни народы приходили, другие уходили.

- Да, и нам сейчас сложно говорить, что одни народы вытесняли друг друга – похоже, что значительную часть времени они здесь спокойно существовали мирно, заключали отношения.

Как человек становится археологом? Что заставляет любить это дело? На чём держались эти единицы энтузиастов – например, в 20-е годы прошлого века?

Я думаю, что, как и сейчас, тогда в археологию пришли те люди, для которых это стало образом жизни, потому что по-иному человека не затащишь. Понятно, что можно заниматься торговлей – это будет и более доходно. Я не могу привести примера наличия среди современных археологов людей с высоким материальным достатком. Это нормальные средние люди. Археология – это образ жизни, стремление к познанию чего-то, чего другими путями не узнаешь, пока сам не раскопаешь. Наверное, это то, что и заставляет в эту науку приходить. А 20-е годы – это просто ещё больше бросалось в глаза. Потому что, например, читая дневники той же Веры Владимировны Гольмстен о её первых разведках, которые проходили в 1921 году, просто ужасаешься. Это уже не первые признаки голода, а к лету 1921 у нас уже целые сёла сильно голодали. Гольмстен пишет, что работа затруднялась тем, что по пути на протяжении десятка километров можно было никого не встретить, потому что целые сёла уходили, либо вымирали. Кроме этого были разбойничьи банды – только-только закончилась гражданская война, было совсем неспокойно. И тут эти 4-5 человек, которые идут пешком от станции Бузулук до станции Самара и по пути пытаются искать новые памятники, которые никто до них в этом месте не находил. Это настоящий подвиг, который могли совершить только те люди, для которых это было частью их жизни.