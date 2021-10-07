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Общество7 октября 2021 14:30

«Покрасили под «Галя!! У нас отмена»: как эконом-парикмахер стала звездой инстаграма

Елена Козина из Саранска сама придумывает креативные стрижки и варианты окрашивания и философски относится к хейтерам и внезапно свалившейся популярности
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Елена Козина из Саранска стала звездой инстаграма. Фото: скрин

Елена Козина из Саранска стала звездой инстаграма. Фото: скрин

Почти каждый день на страничке frau.kozina в инстаграме появляются новые однотипные видео. В маленькой студии саранской эконом-парикмахерской на простеньком кресле крутятся свежеподстриженные мужчины и женщины с самыми невероятными стрижками. За считанные часы посты местной парикмахерши Елены Козиной набирают десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Одни подписчики восхищаются смелостью и креативом мастера и ее клиентов, другие – откровенно ужасаются работам, но равнодушным не остается никто. Ее рекламирует в своем инстаграме бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, приглашает на «Модный приговор» Александр Васильев, она попадает во все антирейтинги парикмахерского искусства, а число подписчиков растет по экспоненте. Елена Козина рассказала журналисту «КП-Самара» о том, как в одночасье стала звездой инстаграма, как придумывает новые креативные стрижки и как справляется с наплывом хейтеров на своей страничке.

«Все авангардисты Саранска стригутся у меня»

На страничке Елены в соцсети значится: «Мастер парикмахер-универсал, автор стрижки Зимняя вишня». «Зимняя вишня» - это и стрижка, и вариант окрашивания. Видео с коротко стриженой дамой за 50, покрашенной в светлый тон с коричнево-вишневой челкой, которая с довольной улыбкой крутится на парикмахерском кресле, в считанные дни облетело интернет вызвало шквал комментариев.

Та самая знаменитая "Зимняя вишня"

Та самая знаменитая "Зимняя вишня"

«Это как выход нового айфона, даже покруче», «Вылетаю в Саранск за зимней вишней, боюсь в Москве не воспроизведут такой шедевр», «Наш ответ Леди Гаге», «У жителей Саранска феноменальная вестибулярка», «Моргайте, если вы в заложниках», «Как будто в костер лицом упала», «А какой год в Саранске?» - это только самые безобидные из них.

Впрочем, многие комментаторы искренне восхищаются смелостью и оригинальностью стрижки, отмечают, что мастер стрижет очень аккуратно и вообще, мол, лучше пусть будет такая индивидуальность, чем одинаковые губы, носы и сиськи.

Клиенты Елены уже стали знаменитыми

Клиенты Елены уже стали знаменитыми

Елена, или Фрау Козина, как она называет себя в сети, уверяет, что прославившие ее стрижку и окрашивание придумала сама – и сразу же воплотила в жизнь.

- Стрижка похожа на ту, которая была у героини фильма «Зимняя вишня», вот я постригла – и название родилось само по себе, - рассказывает Елена. – Мне все идеи приходят как-то сами по себе. Нередко и клиенты приносят свои задумки, и мы их вместе воплощаем в жизнь. Меня знают все авангардисты Саранска, знают, что за креативной стрижкой – это ко мне.

«Вновь комета сюда прилетела»

Парикмахерский стаж Елены – более 40 лет. Она помнит многие стрижки советского времени и воплощает их на современный лад.

Вот такую стрижку Елена называет "Шик-шарм"

Вот такую стрижку Елена называет "Шик-шарм"

- Стрижка «Диана» - она родом из СССР, как и «Олимпиада», и «Виктория», но они красивые, удобные, и до сих пор популярны у моих клиенток, - говорит Елена.

Но есть в арсенале Фрау Козиной стрижки и окрашивание собственного авторства и помимо «Зимней вишни». В названиях Елена не стесняется. Например, вариант короткого каре на ножке получил имя «Шик-шарм». А распушенная цветная прядь сбоку – «Лисий хвост». Кстати, судя по обилию видео с разными вариантами цветов, «Лисий хвост» пришелся жительницам Саранска по душе. Например, стрижка «Комета» и сиреневой прядью «Лисий хвост» даже пробудили в одном из комментаторов поэтический дар. «Это что за небесное тело с разряжённым вокруг веществом? Вновь комета сюда прилетела с очень длинным прозрачным хвостом», - написали под постом.

Стрижка "Комета" с "Лисьим хвостом"

Стрижка "Комета" с "Лисьим хвостом"

Угодила в «бьюти-треш»

Сейчас в инстаграме на Фрау Козину подписаны 88 тысяч человек, и ежедневно число подписчиков растет, как грибы после дождя. Елена признается – такой популярности она не ожидала, а страничку в соцсети завела, чтобы привлечь клиентов.

- Я когда-то давно завела страничку, выкладывала туда некоторые фото, но дело как-то не пошло, да и я относилась к этому без энтузиазма, - признается Елена. – А в январе 2021го, после Нового года, как и все парикмахеры, столкнулась со снижением потока клиентов – все привели себя в порядок к новому году, потратили все деньги. Стала думать, что делать, чем заинтересовать. Ну и решила выкладывать видео. Как-то сразу решила, что на видео должно быть и лицо клиента – ведь все стрижки делаются «к лицу». Так и родилась идея с вертящимся креслом. Кстати, буквально на днях благодарные подписчики купили мне новое кресло.

Три полоски "Адидас"

Три полоски "Адидас"

Широкую известность Елена получила уже летом, после того, как на ее страничку наткнулась другая парикмахер - Надежда из Воронежа, автор канала в ТикТоке про «бьюти-треш». После этого Елену и ее клиентку с «Зимней вишней» на голове пригласили на Первый канал в «Модный приговор», а инстаблогеры наперегонки бросились отмечать друг друга в комментариях к ее постам.

«Так просто взять и сломать систему!»

Подписчики Елену любят. Правда, выражают эту любовь по-разному. Хейтеры вовсю соревнуются в остроумии под каждым постом. Невинное каре на светлых волосах с черными кончиками подписчики прокомментировали, мол, «Покрасили под «Галя!! У нас отмена» и «Нас в деревне в детстве учили такие грибы не брать - это поганки». А яркие красные пряди-омбре другой клиентки – «в борщ упала».

Не все комментаторы могут оценить креатив Елены

Не все комментаторы могут оценить креатив Елены

Некоторые хвалят хороший вестибулярный аппарат жителей Саранска, другие интересуются, добровольно ли клиенты садятся в кресло, или им что-то колют, а третьи и вовсе советуют мастеру выбросить диплом «в мусорник».

Но многие искренне поддерживают Елену.

- Я восхищаюсь. Честно. Вот так просто взять и сломать систему. Вы потрясающая! – пишет одна из подписчиц.

Сама парикмахер относится к внезапно свалившейся популярности и к хейтерам философски и в полемику в соцсетях ни с кем не вступает.

- Для меня главное, что клиенты довольны, - говорит она. – А негативные комментарии – ну что ж, пусть будут, куда без них, на всех не угодишь

А вы бы постриглись под «Зимнюю вишню»?

Обсудим в комментариях.

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