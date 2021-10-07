«Покрасили под «Галя!! У нас отмена»: как эконом-парикмахер стала звездой инстаграма

Елена Козина из Саранска стала звездой инстаграма. Фото: скрин

Почти каждый день на страничке frau.kozina в инстаграме появляются новые однотипные видео. В маленькой студии саранской эконом-парикмахерской на простеньком кресле крутятся свежеподстриженные мужчины и женщины с самыми невероятными стрижками. За считанные часы посты местной парикмахерши Елены Козиной набирают десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Одни подписчики восхищаются смелостью и креативом мастера и ее клиентов, другие – откровенно ужасаются работам, но равнодушным не остается никто. Ее рекламирует в своем инстаграме бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, приглашает на «Модный приговор» Александр Васильев, она попадает во все антирейтинги парикмахерского искусства, а число подписчиков растет по экспоненте. Елена Козина рассказала журналисту «КП-Самара» о том, как в одночасье стала звездой инстаграма, как придумывает новые креативные стрижки и как справляется с наплывом хейтеров на своей страничке.

«Все авангардисты Саранска стригутся у меня»

На страничке Елены в соцсети значится: «Мастер парикмахер-универсал, автор стрижки Зимняя вишня». «Зимняя вишня» - это и стрижка, и вариант окрашивания. Видео с коротко стриженой дамой за 50, покрашенной в светлый тон с коричнево-вишневой челкой, которая с довольной улыбкой крутится на парикмахерском кресле, в считанные дни облетело интернет вызвало шквал комментариев.

Та самая знаменитая "Зимняя вишня"

«Это как выход нового айфона, даже покруче», «Вылетаю в Саранск за зимней вишней, боюсь в Москве не воспроизведут такой шедевр», «Наш ответ Леди Гаге», «У жителей Саранска феноменальная вестибулярка», «Моргайте, если вы в заложниках», «Как будто в костер лицом упала», «А какой год в Саранске?» - это только самые безобидные из них.

Впрочем, многие комментаторы искренне восхищаются смелостью и оригинальностью стрижки, отмечают, что мастер стрижет очень аккуратно и вообще, мол, лучше пусть будет такая индивидуальность, чем одинаковые губы, носы и сиськи.

Клиенты Елены уже стали знаменитыми

Елена, или Фрау Козина, как она называет себя в сети, уверяет, что прославившие ее стрижку и окрашивание придумала сама – и сразу же воплотила в жизнь.

- Стрижка похожа на ту, которая была у героини фильма «Зимняя вишня», вот я постригла – и название родилось само по себе, - рассказывает Елена. – Мне все идеи приходят как-то сами по себе. Нередко и клиенты приносят свои задумки, и мы их вместе воплощаем в жизнь. Меня знают все авангардисты Саранска, знают, что за креативной стрижкой – это ко мне.

«Вновь комета сюда прилетела»

Парикмахерский стаж Елены – более 40 лет. Она помнит многие стрижки советского времени и воплощает их на современный лад.

Вот такую стрижку Елена называет "Шик-шарм"

- Стрижка «Диана» - она родом из СССР, как и «Олимпиада», и «Виктория», но они красивые, удобные, и до сих пор популярны у моих клиенток, - говорит Елена.

Но есть в арсенале Фрау Козиной стрижки и окрашивание собственного авторства и помимо «Зимней вишни». В названиях Елена не стесняется. Например, вариант короткого каре на ножке получил имя «Шик-шарм». А распушенная цветная прядь сбоку – «Лисий хвост». Кстати, судя по обилию видео с разными вариантами цветов, «Лисий хвост» пришелся жительницам Саранска по душе. Например, стрижка «Комета» и сиреневой прядью «Лисий хвост» даже пробудили в одном из комментаторов поэтический дар. «Это что за небесное тело с разряжённым вокруг веществом? Вновь комета сюда прилетела с очень длинным прозрачным хвостом», - написали под постом.

Стрижка "Комета" с "Лисьим хвостом"

Угодила в «бьюти-треш»

Сейчас в инстаграме на Фрау Козину подписаны 88 тысяч человек, и ежедневно число подписчиков растет, как грибы после дождя. Елена признается – такой популярности она не ожидала, а страничку в соцсети завела, чтобы привлечь клиентов.

- Я когда-то давно завела страничку, выкладывала туда некоторые фото, но дело как-то не пошло, да и я относилась к этому без энтузиазма, - признается Елена. – А в январе 2021го, после Нового года, как и все парикмахеры, столкнулась со снижением потока клиентов – все привели себя в порядок к новому году, потратили все деньги. Стала думать, что делать, чем заинтересовать. Ну и решила выкладывать видео. Как-то сразу решила, что на видео должно быть и лицо клиента – ведь все стрижки делаются «к лицу». Так и родилась идея с вертящимся креслом. Кстати, буквально на днях благодарные подписчики купили мне новое кресло.

Три полоски "Адидас"

Широкую известность Елена получила уже летом, после того, как на ее страничку наткнулась другая парикмахер - Надежда из Воронежа, автор канала в ТикТоке про «бьюти-треш». После этого Елену и ее клиентку с «Зимней вишней» на голове пригласили на Первый канал в «Модный приговор», а инстаблогеры наперегонки бросились отмечать друг друга в комментариях к ее постам.

«Так просто взять и сломать систему!»

Подписчики Елену любят. Правда, выражают эту любовь по-разному. Хейтеры вовсю соревнуются в остроумии под каждым постом. Невинное каре на светлых волосах с черными кончиками подписчики прокомментировали, мол, «Покрасили под «Галя!! У нас отмена» и «Нас в деревне в детстве учили такие грибы не брать - это поганки». А яркие красные пряди-омбре другой клиентки – «в борщ упала».

Не все комментаторы могут оценить креатив Елены

Некоторые хвалят хороший вестибулярный аппарат жителей Саранска, другие интересуются, добровольно ли клиенты садятся в кресло, или им что-то колют, а третьи и вовсе советуют мастеру выбросить диплом «в мусорник».

Но многие искренне поддерживают Елену.

- Я восхищаюсь. Честно. Вот так просто взять и сломать систему. Вы потрясающая! – пишет одна из подписчиц.

Сама парикмахер относится к внезапно свалившейся популярности и к хейтерам философски и в полемику в соцсетях ни с кем не вступает.

- Для меня главное, что клиенты довольны, - говорит она. – А негативные комментарии – ну что ж, пусть будут, куда без них, на всех не угодишь

А вы бы постриглись под «Зимнюю вишню»?

Обсудим в комментариях.