Разработчики солнечного паруса в Самаре приняли участие в конкурсе NASA

Создана компактная модель солнечного паруса Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре разработчики солнечного паруса приняли участие в конкурсе Nasa в попытке построить действующую модель межзвездного космического аппарата. Об этом «КП-Самара» сообщила заведующая кафедры динамики полета и систем управления Ольга Старинова.

Ранее мы рассказывали о разработке самарских ученых. Солнечный парус способен передвигаться со скоростью до 120 тысяч км/с, что составляет треть от скорости света. Технология аппарата позволяет ему двигаться за счет давления солнечного ветра, не используя при этом топлива.

Самым быстрым рукотворным объектом сейчас является космический аппарат «Вояджер-1», запущенный с Земли в 1977-м году. Сейчас он движется в межзвездном пространстве со скоростью 62 тыс. км/ч, или 17,2 км/с.

При таких скоростях он сможет достичь ближайшей к Солнечной системе звезды Проксима Центавра за 40 тысяч лет. Космический парус теоретически может преодолеть то же расстояние примерно за 40 лет, без тысяч.

Ольга Старинова надеется, что удастся построить действующую модель солнечного паруса

Как ранее рассказывала Ольга Старинова, работы над разработкой паруса велись вместе с американскими учеными из городского университета Нью-Йорка, которые проводили технические исследования, а в Самаре занимались динамикой полета и управлением движения. Какой-то модели, которую бы можно было посмотреть и потрогать, до этого не было. Теперь же она есть.

В университете сделали компактную модель паруса, которая дает представление, как мог бы выглядеть космический аппарат. Его планируют показывать на вставках, а также демонстрировать школьникам. Ольга Старинова работает с детьми, которые увлекаются космической тематикой. По ее словам, ребята сильно расстраиваются, когда узнают, что совершить межзвездный космический перелет при нынешних технологиях невозможно. И вот теперь она может демонстрировать им перспективную разработку, которая может сделать мечты о путешествиях в глубокий космос реальностью.

Пока речь идет о макете, который в сложенном виде легко умещается в чемодан и скорее выполняет ознакомительную функции. Конечно, ученым хотелось бы, чтобы была создана действующая модель, которую если бы не запустили сразу к далеким звездам, то хотя бы просто посмотрели, как он поведет себя в открытом космосе, развернутся ли рабочие поверхности, которые будут собирать солнечный ветер, какую скорость сможет набрать.

Однако, пока в отечественной космической промышленности не планируют развивать идею космического паруса.

В целом технология космического паруса давно известна, разные группы зарубежных разработчиков даже предпринимали попытки запустить его, но при испытаниях в космосе возникали проблемы, в том числе, не удавалось полностью развернуть конструкции.

Самарский парус имеет конструкцию, которая должна избежать подобных проблем. У аппарата имеется надувной обод, внутри которого и находится парус. Кроме того, дополнительное ускорение хотят придать за счет специального вещества, нанесенного на поверхность. При приближении к Солнцу это вещество будет испаряться, тем самым создавая дополнительное ускорение.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что из-за отсутствия финансирования технология солнечного паруса не развивается.

В стремлении все-таки создать действующую модель и испытать ее, группа разработчиков самарского паруса приняла участие в конкурсе NASA. По его условиям было предусмотрено 1,5 млн долларов на постройку и запуск модели.

Пока получить такую поддержку самарским разработчикам не удалось, но они не сдаются и в следующем году вновь планируют принимать участие.

Пока же самарский солнечный парус включен в базу данных концепций межзвездного движения NASA.

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