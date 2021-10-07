Календарь баскетбольного клуба «Самара» в Суперлиге-1 на сезон 2021-2022: расписание игр БК «Самара», матчи, время, с кем играют

Регулярный чемпионат для «Самары» продлится с 7 октября по 24 марта. Фото: БК «Самара».

Сегодня для «Самары» начинается очередной сезон баскетбольной Суперлиги. Чемпион последних лет начинает свой очередной поход за трофеем. Перчинку в это добавляет тот факт, что, скорее всего, этот сезон станет последним для «Самары» в Суперлиге. В следующем году волжане планируют сыграть в Единой лиге ВТБ. А до рекорда по количеству чемпионств в Суперлиге самарцы всего на один трофей отстают от «Спартака-Приморье», у команды из Владивостока три чемпионства.

Начнут регулярный чемпионат подопечные Игоря Грачева выездным матчем с дебютантом Суперлиги-1 командой «ЦОП-Локомотив-Кубань». Это молодежь команды, выступающей в Единой лиге ВТБ. Встреча пройдет сегодня, 7 октября, в Краснодаре.

В новом сезоне Суперлиги-1 примут участие 15 команд. Первый домашний матч самарцы проведут 18 октября против «Иркута». Пока волжане будут выступать в «МТЛ Арене», но в этом сезоне должны переехать в новый Дворец спорта на Молодогвардейской.

Регулярный чемпионат для «Самары» завершится 24 марта домашним матчем против «Руны». После этого стартует плей-офф.

Этот сезон подарит несколько интересных афиш. В первую очередь это, конечно, противостояние двух финалистов прошлого сезона – «Самары» и «Уралмаша». 18 декабря команды сыграют в Екатеринбурге, а 13 марта – в Самаре.

Еще одна любопытная вывеска – матчи против «Химок». Некогда лидер Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне столкнулся с финансовыми проблемами и теперь выступает молодежью в Суперлиге. С «Химками» подопечные Игоря Грачева сыграют 30 октября в Подмосковье и 30 января в Самаре.

Этот сезон вернет на паркеты противостояние Самары и Владивостока. Еще недавно эти два города отчаянно бились за золотые медали Суперлиги, однако «Спартак-Приморье» прекратил свое существование, теперь столицу Приморского края представляет другая команда – «Динамо». Впрочем, старые обиды еще живы, так что матчи 21 октября в Самаре и 20 января во Владивостоке будут жаркими.

Календарь матчей БК «Самара» в Суперлиге сезона 2021-2022

7 октября – четверг – ЦОП-Локомотив-Кубань – Самара

18 октября – понедельник – Самара – Иркут

21 октября – четверг – Самара – Динамо (Владивосток)

27 октября – среда – Университет-Югра – Самара

30 октября – суббота – Химки – Самара

6 ноября – суббота – Самара – ЦСКА-2

9 ноября – вторник – Самара – Уфимец

14 ноября – воскресенье – Новосибирск – Самара

17 ноября – среда – Барнаул – Самара

4 декабря – суббота – Самара – МБА

7 декабря – вторник – Самара – Купол-Родники

15 декабря – среда – Темп-СУМЗ-УГМК – Самара

18 декабря – суббота – Уралмаш – Самара

25 декабря – суббота – Руна – Самара

9 января – воскресенье – Самара – ЦОП-Локомотив-Кубань

17 января – понедельник – Иркут – Самара

20 января – четверг – Динамо (Владивосток) – Самара

27 января – четверг – Самара – Университет-Югра

30 января – воскресенье – Самара – Химки

5 февраля – суббота – ЦСКА-2 – Самара

8 февраля – вторник – Уфимец – Самара

14 февраля – понедельник – Самара – Новосибирск

17 февраля – четверг – Самара – Барнаул

5 марта – суббота – МБА – Самара

8 марта – вторник – Купол-Родники – Самара

13 марта – воскресенье – Самара – Уралмаш

16 марта – среда – Самара – Темп-СУМЗ-УГМК

24 марта – четверг – Самара – Руна