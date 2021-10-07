Девять человек умерли в Оренбургской области из-за отравления контрафактным алкоголем

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего Фото: из личного архива

Страшная трагедия произошла в Оренбургской области. Там сразу в нескольких населенных пунктах за два дня скончались девять человек. Правоохранители уверены, что эти смерти связаны — люди, по всей вероятности, отравились контрафактным алкоголем.

— Речь идет о смерти пяти жителей Домбаровского района и четверых жителей Ясненского городского округа. От граждан поступило сразу несколько обращений, по итогам которых возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ — производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Как установили следователи, девять человек скончались в стационарном отделении больницы и по месту своего проживания в поселке Красночабанский в Домбаровском районе с 6 по 7 октября 2021 года. Жертвам от 36 до 73 лет. У всех предварительный диагноз — токсическое действие этанола. Еще несколько граждан сейчас под наблюдением медиков — в тяжелом состоянии.

Подозреваемых пока нет. Сотрудники СК во взаимодействии с представителями других оперативных служб проводят комплекс мероприятий и пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. В местах предполагаемого сбыта смертельной продукции уже проводятся обыски. Образцы этой спиртосодержащей жидкости изъяты и направлены на экспертизы. Расследование уголовных дел продолжается.

Как говорят местные жители, спиртное было куплено на дому — «с рук». В Красночабанском, к примеру, это обычная практика, ведь официальных магазинов, торгующих алкоголем, там нет. Кто и зачем продавал людям опасную жидкость? Откуда она поступила? На эти вопросы ищут ответы стражи порядка.

В районных администрациях уже отреагировали на ужасную ситуацию. Людей просят не покупать «подпольный» алкоголь. Делать это рекомендуют только в специализированных торговых точках.

Напомним, что сосвсем недавно схожее ЧП произошло в Пензе. В августе 2021 года несколько человек отравились спиртным на свадьбе. Мужчина и женщина скончались, еще двое оказались в больнице. Там в обстоятельствах происшествия также разбираются сотрудники Следственного комитета.

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