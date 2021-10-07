"Буду топить за выборы мэров": Михаил Матвеев - о выборном адреналине, первых идеях и дружбе с другими депутатами

Михаил Матвеев рассказал о своих планах на Госдуму Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Первое заседание государственной Думы России пройдет уже 12 октября. От Самарской области мандаты получили два "новичка" - Андрей Трифонов, топ-менеджер Тяжмаша, прошел от Сызрани. А в 162-м округе героя России Игоря Станкевича обошел коммунист Михаил Матвеев. С самым неожиданным депутатом мы побеседовали на радио "Комсомольская правда" - о первых законопроектах, идеях и проблемах, с которыми уже довелось столкнуться.

Михаил, мы поздравляем вас с победой на выборах. Политологи уже отнесли вас в группу депутатов - немногочисленных в России - кто прошел в Думу вперед согласованных кандидатур. Расскажите, как все происходило, что чувствовали?

- Было ощущение победы еще с избирательной кампании. Я ходил по участкам - выходили люди, говорили, что голосовали за меня. И это ощущение перекинулось на ночь выборов. И меня должно было насторожить, что в какой-то момент вводить данные перестали. Я думал: ну, просто не знают как признать свое поражение. Но потом стали происходить странные события. Сначала потерялись несколько избирательных комиссий, потом вводили данные из сельских районов и теряли городские. Разрыв начал сокращаться. Было ощущение, что у меня украдут победу. У меня в тот момент было 109 ударов в минуту пульс. Я уже готов был звать людей на улицу - к комиссии. Но когда я приехал в областную комиссию, там был полк полиции, зашел ни с кем не здороваясь в кабинет председателя облизбиркома. И он мне говорит: "Ну что же, вас можно поздравить, наверное?".

Готовы уже к первому заседанию? Будете дружить с коллегами от других партий? С Хинштейном, например?

- Я такой коммунист, не очень в партии на высоких постах. Но я хорошо знаю устав. Создавать коалиции - это опасная штука (смеется). Конечно, есть самарские представители, будем вместе работать. Александр Хинштейн поздравил меня с победой на выборах, написал похвалу моим лидерским качествам. Я считаю, что по каким-то вопросам надо учиться у Александра Евсеевича. Будем с ним взаимодействовать. Но свои идеи и законопроекты у меня уже, конечно, есть.

И что же будете первым делом выносить на обсуждение?

- Я собираюсь продолжать работать в комитете по местному самоуправлению. Первый законопроект, который я собираюсь внести, касается местного самоуправления и выбора мэров. Я уверен, что решение этого вопроса нужно отдать на откуп муниципалитетам, пусть они сами прописывают в уставе форму избрания. Да, возможно между мэром и губернатором будет подобие конфликта – но это хорошо. Если человек выбран народом, не важно – понравится он или нет. Также должны быть сокращены сроки полномочий – до трех лет для мэров и депутатов. Кроме того, на местном уровне должно оставаться больше денег. Не менее 50%, а не 10%, как сейчас. Если нам удастся возродить местное самоуправление, почти уничтоженное, это будет колоссальным делом, результаты которого увидят везде по России.

А что-то еще?

Мне бы хотелось, чтобы как-то отменили закон об иноагентах. Я считаю, что от изначального проекта он немного извратился, не так работает как предполагалось. Уже обсуждал этот вопрос с коллегами по партии, которые в том числе были и среди авторов закона. Нужно пересматривать ситуацию.

Вообще хочу обратиться ко всем самарцам. Если ваш уровень понимания проблем подразумевает, что вы готовы формулировать законопроекты пусть на уровне идеи, то мы готовы принимать эти идеи и вместе с юристами прорабатывать.

Для своего округа что намерены делать?

Конечно, я шел по Промышленному округу, там много промышленных предприятий. Нужно заниматься заказами государственными, чтобы не допускать сокращений на заводах. Сейчас в этих вопросах всем распоряжаются госкорпорации и идет оптимизация, на мой взгляд - не всегда правильная. Все должно быть обосновано. В Самаре есть сплав науки и производства. Космос, двигателестроение - это уникальная компетенция нашего региона и все это нужно сохранить.

Разговор получился жарким

Недавно вы обещали написать в генпрокуратуру обращение по тарифам за вывоз мусора. Будете это делать?

- Сейчас у меня ситуация сложилась, я депутат без кабинета. Все свои документы, обращения разложил по кабинетам помощников в губдуме. А мне пока ничего не предоставили. Я вот надеюсь, что 12 октября нам выдадут удостоверение и какие-то бланки. И тогда я обязательно напишу обращение. Повышение тарифов не должно происходить, потому что не было сделано все, что было прописано в перспективных планах. Я не говорю, что теперь буду по любому поводу на регион проверки натравливать. Но в принципиальных вопросах не отступлю. Хотелось бы, чтобы департамент тарифного регулирования как-то подготовился в проверке, может быть отказались бы от каких-то планов повышения цен.

В Самаре хотят строить станцию метро "Театральная". Поддерживаете?

Я еще давно говорил, мол, давайте обратимся к президенту, чтобы нам дали федеральное финансирование метро. Раньше это было именно так, а потом сказали делать на свои деньги. Нужно делать - раз начали, то доводить до конца. Пока не доведем до железнодорожного вокзала, не будет метро рентабельным. Нужно это делать.

Вот тут недавно назвали Самару самым непривлекательным городом для туристов? Что думаете?

Все неправда. Я очень люблю Самару, приехал сюда в пятилетнем возрасте. Я настолько люблю старую Самару. Это прекрасный город, с огромной ценностью, его надо сохранять. Я до сих пор не могу смириться, как можно было снести памятник архитектуры, старый вокзал. Деревянная Самара просто великолепна, целые кварталы сохранились в той стилистике. Там хочется, чтобы скорее запретили высотную застройку в историческом центре, тем более регламенты уже приняты. Нужно сохранять и купеческую Самару. И развивать Самару - запасную столицу. Могу, кстати, подкинуть идею по сохранению исторических зданий. Просто стоит везде отремонтировать водостоки, чтобы вода фундамент не точила. Просто да? Дело в мелочах и мне бы хотелось, чтобы на город больше обращали внимания.