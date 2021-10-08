Новая дорога между Московским и Северным шоссе в Самаре: зачем нужна, где пройдет, когда построят, какой будет развязка

Новая дорога пройдет по незастроенной территории. Фото: скрин видео

В Самаре построят новую дорогу, которая должна связать Московское и Северное шоссе в Крутых Ключах в Самаре. На этой неделе региональное министерство транспорта определило подрядчика строительства. А видеоблогер Евгений Щекин снял территорию, по которой пройдет дорога, с высоты птичьего полета.

Соединит два шоссе

О строительстве Северного шоссе в Самаре говорят уже не первый год. По проекту это одна из главных дорог микрорайона Крутые Ключи – той его части, которая расположена за железной дорогой, после переезда шоссе переходит в улицу Мира. Шоссе строили отдельными участками в течение нескольких лет. Однако ключевым моментом должно стать соединение этой трассы с Московским шоссе – это позволит оптимизировать транспортное сообщение с дальней частью микрорайона и разгрузить развязку около «Меги». На этой неделе минтранс Самарской области определил подрядчика, который займется строительством шестого этапа Северного шоссе и соединит его с Московским. По итогам аукциона победителем торгов была признана «Балтийская строительная компания – СПб», которая строила ул.Ташкентскую к чемпионату мира по футболу.

Построят уже к осени 2022-го

Смотреть видеосюжет Где построят новую дорогу: в Самаре Московское шоссе соединят с Северным шоссе

Сумма контракта составляет 115,5 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен построить участок дороги в 440 метров. Ширина проезжей части новой дороги составит 15 метров. Магистраль будет в четыре полосы, предусмотрены также трехметровые тротуары. Основные работы по строительству дороги развернутся в 2022 году. Согласно опубликованному графику производства работ на 2021-й год запланированы только работы по подготовке территории под строительство. Завершить новый участок Северного шоссе должны уже к сентябрю 2022 года.

Видеоблогер Евгений Щекин снял с высоты птичьего полета территорию, по которой пройдет новый участок дороги. На видео видно, что сейчас здесь почти ничего нет. Трасса пройдет по незастроенной территории жилого района «Крутые Ключи» вдоль ул. Мира, от кольцевой развязки до пересечения ул. Мира и бульвара Ивана Финютина.

Однако властям все-таки потребуется изъять под строительство 54 земельных участка в поселке Красный Пахарь, на станции «Козелковская» и в садово-дачном товариществе «Железнодорожник». Соответствующее постановление уже опубликовала мэрия Самары, однако у собственников земли, которые не согласны с этим решением, есть два месяца на то, чтобы обратиться в минтранс.

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