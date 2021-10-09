Ретроградный Меркурий ни при чем? Почему самарцы стали такие злые

А вот летом люди были гораздо добрее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы в социальных сетях жалуются – мол, в последнее время все вокруг в городе стали какие-то злые и агрессивные. То в супермаркете нахамят, то на дороге друг друга подрежут, а то и вовсе в ответ на невинное замечание в драку полезут. В автобусах постоянные конфликты: из-за масок, цен, запахов. В очередях люди как будто сошли с ума и не замечают друг друга. В обсуждениях горожане предположили, что, дескать, во всем виноват ретроградный Меркурий. Мы спросили у астролога Ольги Андреевой, так ли он страшен, и узнали у клинического психолога Екатерина Калининой, что может служить причиной повышенной агрессивности самарцев и что с этим делать.

«Вы сами формируете негативную установку»

Как рассказала Ольга Андреева, Меркурий сейчас действительно ретроградный, однако винить эту планету во всех несчастьях как минимум несправедливо.

- В 2021 году мы переживаем уже третий период ретро Меркурия: первый был с 30 января до 21 февраля, второй – с 30 мая до 23 июня, - рассказала Ольга Андреева. – Третий начался 27 сентября и продлится до 18 октября.

Однако, как уверяет астролог, Меркурии может влиять на жизнь человека только через его натальную карту - персональный гороскоп. А остальное – не более чем самовнушение.

- Когда вы читаете прогноз, где пишут, что все в этот период ломается, сгорает, бумаги не подписываются - вы этим формируете убеждение в своеи психике и получаете готовую установку, - говорит Ольга Андреева. - У вас могли и раньше ломаться телефоны, автомобили, но именно в период ретро Меркурия ваш мозг выделяет эти события и придает им особыи статус. И потом, когда настает новыи ретро период, вы из потока событии начинаете выделять негатив и привязывать эти события к ретро Меркурию.

Меркурий влияет на закупки, договорные отношения, но никак не влияет на качество вещеи , которые мы купили. Так что покупки делать можно. Также Меркурии отвечает за коммуникацию между людьми, поэтому вести переговоры в этот период может быть опасно. Но нет никаких массовых сбоев у телефонов, задержек авиареи сов, падении интернета, прерывании банковских операции . Меркурии никак не влияет на отношения, потому что за отношения и партнерство он вообще не отвечает. На эмоции и настроение влияет Луна - она отвечает за наши биоритмы, нашу психику, эмоции. Новолуние, полнолуние могут оказывать влияние на настроение и общее эмоциональное состояние, так как эти фазы энергетически заряжены и нестабильны. Агрессию и аварийность может давать также ретроградный Марс, но в 2021 он не ретроградит. В целом ретро-периоды у планет лучше использовать для того, чтобы переосмыслить старый опыт и избавиться от того, что отжило свое.

«Копят стресс, а потом выплескивают»

Клинический психолог Екатерина Калинина отмечает, что сейчас самарцы действительно переживают непростой период, который может сказываться на их психологическом состоянии и вызывать повышенную тревожность и агрессивность.

- Агрессия – это защитная реакция психики на страх. Вместо того чтобы признать, что тебе страшно, показать свою уязвимость, человек начинает обороняться, вести себя агрессивно, - говорит психолог.

Кроме того, по мнению эксперта, повышенную тревожность и агрессию могут вызывать изменения погоды.

- Сейчас самарцы переживают непростые времена, у многих повышена тревожность из-за пандемии, они беспокоятся за близких и за свое здоровье, - говорит Екатерина Калинина. – Дополнительный стресс вызывают коронавирусные ограничения – когда человека в чем-то ограничивают, или он ждет, что его ограничат, это всегда дополнительная нагрузка на психику. На все это накладывается погода – резкая перемена после жаркого лета в холодную осень, у многих организм еще не успел перестроиться. Злость имеет накопительный эффект, и в результате человек может сорваться из-за какого-то незначительного пустяка – например, обматерить прохожего, который спросил дорогу. Чаще всего от таких выплесков агрессии страдают самые родные и близкие, а также совершенно посторонние люди. А вот с коллегами, начальством, знакомыми человек до последнего старается вести себя корректно.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Анна Потапова, врач-терапевт:

- Осенью и зимой люди действительно становятся более раздражительными. Всему виной недостаток солнечного света. В Самаре как раз осень наступила почти по календарю, весь сентябрь шли дожди. И чему тут радоваться? После яркого и теплого лета наступила затяжная пора серости и уныния, организм перестал получать "зарядку" в виде витамина D. Депрессивный настрой выплескивается и в поведение в окружающей среде. В конфликтах виновата раздражительность, а он еще копится и от того, что мы стали мало двигаться, больше есть холодными вечерами, и не слишком полезную пищу. Так что у меня один совет: оставляйте лето с собой, не уходите в осеннюю депрессию. Ешьте больше фруктов и овощей, надевайте яркие вещи, начинайте пить витамины и смотрите на жизнь позитивнее.

НА ЗАМЕТКУ

Как справиться с агрессией

Психолог дала самарцам несколько советов о том, как справиться с агрессией:

- Не подавлять в себе агрессивные тенденции, признать свою злость, попытаться разобраться, чем она вызвана на самом деле. И по возможности обратиться к психологу.

- Выплеснуть агрессию безопасным способом – побить грушу или подушку, покричать в лесу, вскопать грядки и т.д.

- Не пытаться отвлечься, переключить свое внимание – в таком случае подавленная злость никуда не денется, а будет копиться, чтобы потом выплеснуться в самый неподходящий момент

- Снизить напряжение помогут поездки на природу, спокойные прогулки, сбор грибов и т.д.

А вы заметили, что самарцы стали более агрессивными? Как сами с агрессией справляетесь?

Обсудим в комментариях.