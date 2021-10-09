«Мы все потрясены этой историей»:В Самаре две сестры наткнулись в соцсетях на капсулу времени, которую отправили ещё в детстве

Послание нашло своего адресата спустя пять лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Детская фантазия порой не имеет границ. А если её «подкармливать» хорошими идеями, то может получиться невероятная история, которая пролетит сквозь года и надолго останется в памяти. Журналист «КП-Самара» поговорил с юной Каролиной из Самары, которая вместе со своей сестрой решили написать «письма счастья» и кого-то осчастливить посланием в бутылке. Письма нашли своего адресата спустя пять долгих лет.

В далеком 2016 году две сестры 11 и 10 лет, насмотревшись фильмов про необитаемый остров и пиратов, решили тоже написать «письмо счастья» и отправить его в бутылке по реке. Летом школьницы часто гостили на даче у своей бабушки, и каждое лето сестры придумывали для себя невероятные приключения.

- Я всю свою жизнь приезжаю гостить к бабушке на дачу. Каждое лето именно там мы встречаемся с моей сестрой, которая живет в Обнинске. Мы всегда придумывали себе разные развлечения, но я до сих пор не могу поверить, что через пять лет снова смогу мысленно вернуться в наше счастливое и беззаботное детство, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Каролина, которой уже исполнилось 15 лет.

Так письмо выглядело, когда его отправляли в 2016 году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В своих письмах сестры пожелали счастья тому, кто найдет послание в бутылке, а также нарисовали рисунки. Под чутким руководством бабушки и тети, девочки пустили пластиковую бутылку по реке Сок, с надеждой, что в скором времени она дойдет до своего адресата.

- Я думала, что, скорее всего, бутылку прибьет к берегу и ее выловит и выбросит какой-нибудь рыбак. Когда я увидела пост в социальных сетях, что наше послание нашли спустя 5 лет, я испытала шок, - сказала автор послания Каролина.

Школьницы в 2016 году отправили две таких бутылки с посланием и через пять лет одна из них нашлась. Каролина поделилась с журналистом, что после публикации поста, она испытала массу теплых и невероятных эмоций, которые мысленно вернули ее на пять лет назад. Девушка переслала фотографии найденной бутылки своей сестре и показала бабушке.

Девочки нарисовали рисунки и положили их в бутылку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы все сейчас в полном потрясении от этой истории, что интернет так сближает, - поделилась эмоциями Каролина.

Бутылка с посланием маленьких девочек из 2016 года провела на реке 5 зим. За это время листы сильно пожелтели, но сам текст письма можно было прочесть. Нашли бутылку семья из Самары, которые с детьми приехали в лес за грибами в район Старосемейкино. Во время поисков грибов, дети нашли бутылку, а в ней бумажки с надписями.

- Сначала я была против, но увидела что написано детской рукой, решили открыть. А там письма из прошлого, - рассказала журналисту «КП-Самара» Евгения Байгушова, которая и стала тем самым адресатом, которого пять лет ждало письмо.

За пять лет листы бумаги потеряли цвет, но рисунки и надписи сохранились Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Девушка вместе с детьми вскрыли найденную бутылку и очень удивились, что автора письма зовут Каролина, также как и дочку Евгении.

Девочки пожелали нашедшему счастья Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мои дети настолько впечатлились данной находкой, что захотели сами написать такие «письма счастья» и пустить по реке, - рассказывает Евгения.

Семья, прочитав письма Каролины и ее сестры, аккуратно сложили все бумаги обратно в бутылку и оставили в лесу, чтобы кто-нибудь другой нашел послание и стал немного счастливее.

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