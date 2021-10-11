Клиники СамГМУ: на острие медицинской науки

Миссия Клиник СамГМУ триедина – лечить, учить и заниматься наукой
Клиники СамГМУ появились на карте Куйбышева в середине 30-х годов прошлого века. История развития медучреждения – это история медицины: здесь находят отражение все современные технологии лечения людей.
Сегодня Клиники на пике учебной, научной и лечебной активности. Миссия Клиник СамГМУ триедина – лечить, учить и заниматься наукой. И она в полном объеме реализуется на самом высоком уровне. Учреждение представляет собой лечебно-учебно-научный комплекс, обеспечивающий доступность и высокое качество медицинских услуг для широких слоев населения Самарской области и Поволжского региона.
Помимо центра трансплантации органов и тканей на базе Клиник функционируют специализированные областные центры остеопороза, профпатологии, гематологии, студенческий медицинский центр. Работа консультативно-диагностического центра переведена на двухсменный режим, что повышает доступность консультативной помощи профессорско-преподавательского состава СамГМУ.
Опытные сотрудники университета, работающие в Клиниках, выполняют обязанности главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Самарской области.
Клини Самарского государственного медицинского университета, это:
- Современный лечебно-научно-образовательный комплекс
- Высочайший научный и клинический потенциал сотрудников
- Мощная материально-техническая база: высокотехнологичное оборудование, обширный коечный фонд, клинико-диагностическая лаборатория, аптека
- Специализированная амбулаторно-поликлиническая помощь и многопрофильный стационар
- Инновационные методики лечения и собственные уникальные разработки
- Участие в медицинских исследованиях
- Экстренная медицинская помощь по ряду направлений в формате 24/7
- ОМС, ДМС, платные медицинские услуги и договоры с организациями
- Медицинский туризм
Клиники СамГМУ – медицинское учреждение европейского уровня, собравшее в своих стенах высококвалифицированный коллектив настоящих профессионалов.
КАК НАЙТИ:
Город Самара, пр. Карла Маркса, д. 165б.
Телефон: +7 (846) 955-01-56
Сайт: https://clinica.samsmu.ru/services/
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