Клиники СамГМУ: на острие медицинской науки

Миссия Клиник СамГМУ триедина – лечить, учить и заниматься наукой

Клиники СамГМУ появились на карте Куйбышева в середине 30-х годов прошлого века. История развития медучреждения – это история медицины: здесь находят отражение все современные технологии лечения людей.

Сегодня Клиники на пике учебной, научной и лечебной активности. Миссия Клиник СамГМУ триедина – лечить, учить и заниматься наукой. И она в полном объеме реализуется на самом высоком уровне. Учреждение представляет собой лечебно-учебно-научный комплекс, обеспечивающий доступность и высокое качество медицинских услуг для широких слоев населения Самарской области и Поволжского региона.

Помимо центра трансплантации органов и тканей на базе Клиник функционируют специализированные областные центры остеопороза, профпатологии, гематологии, студенческий медицинский центр. Работа консультативно-диагностического центра переведена на двухсменный режим, что повышает доступность консультативной помощи профессорско-преподавательского состава СамГМУ.

Опытные сотрудники университета, работающие в Клиниках, выполняют обязанности главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Самарской области.

Клини Самарского государственного медицинского университета, это:

- Современный лечебно-научно-образовательный комплекс

- Высочайший научный и клинический потенциал сотрудников

- Мощная материально-техническая база: высокотехнологичное оборудование, обширный коечный фонд, клинико-диагностическая лаборатория, аптека

- Специализированная амбулаторно-поликлиническая помощь и многопрофильный стационар

- Инновационные методики лечения и собственные уникальные разработки

- Участие в медицинских исследованиях

- Экстренная медицинская помощь по ряду направлений в формате 24/7

- ОМС, ДМС, платные медицинские услуги и договоры с организациями

- Медицинский туризм

Клиники СамГМУ – медицинское учреждение европейского уровня, собравшее в своих стенах высококвалифицированный коллектив настоящих профессионалов.

КАК НАЙТИ:

Город Самара, пр. Карла Маркса, д. 165б.

Телефон: +7 (846) 955-01-56

Сайт: https://clinica.samsmu.ru/services/

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