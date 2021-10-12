Свежие новости о «Крыльях Советов» на 12 октября 2021: ничья в Екатеринбурге и интерес «Локомотива» к Осинькину

Наставник «КС» Игорь Осинькин (слева) попал в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пока сборная бьется за право сыграть на чемпионате мира в Катаре, клубы Российской премьер-лиги получили возможность перевести дух и кое-что подладить в своей игре. «Крылья» в том числе. Поддержать форму и наладить взаимодействия на поле самарцы отправились в Екатеринбург, где сыграли контрольный матч с «Уралом». Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 12 октября 2021.

Ничья в Екатеринбурге

Товарищеская игра с «Уралом» закончилась со счетом 1:1. На гол Рамазана Гаджимурадова самарцы ответили точным попаданием Данила Липового. Отметился полузащитник «Крыльев» на 93 минуте после передачи Ивана Сергеева.

Осинькин был интересен «Локомотиву»

В эту паузу на игры сборных случилась громкая отставка – Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива». Его место занял немецкий специалист Маркус Гисдоль.

На месте Гисдоля мог оказаться главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. По крайней мере, так утверждает журналист Сергей Егоров в издании «РБ Спорт». По его словам, наставник самарцев был в списке кандидатов на пост главного тренера «железнодорожников». Руководство «Локомотива» нравится, как Осинькин работает с молодежью, а также возможность перехода вслед за тренером вундеркинда Сергея Пиняева.

В матче с «Динамо» должен был быть пенальти

В Москве прошла экспертно-судейская комиссия РФС, где разобрали, в том числе, игру «Крыльев» с «Динамо». Эксперты посчитали, что в ворота самарцев надо было назначить пенальти.

Эпизод произошел на 58 минуте. В своей штрафной игрок «Крыльев» ударил Арсена Захаряна в опорную ногу. Арбитр встречи Евгений Кукуляк посчитал, что все в пределах правил и на точку не указал. Как оказалось, ошибочно.

В том матче «Крылья» победили благодаря единственному голу, который забил Роман Ежов.