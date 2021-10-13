В Самаре до 2023 года благоустроят подходы к четырем ж/д станциям. Показываем фото

Обновят площадки около Пятилетки, Средневолжской, Стахановской и Ягодной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют благоустроить территории около четырех железнодорожных платформ. Преобразят подходы к станциям Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Их сделают более комфортными для пассажиров.

Представители КбшЖД и администрации Самары обсудили план работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале недели на станциях побывали представители Куйбышевской железной дороги, Самарской ППК и администрации города. Они определили план первоочередных работ. Для начала предстоит решить две задачи: обустройство тротуаров на пути к платформам и обновление систем освещения. Это необходимо сделать до 2023 года.

На подходах к станциям обустроят тротуары и освещение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Стоит вопрос об улучшении качества обслуживания пассажиров станции Пятилетка – это благоустройство подходов до платформ. Сейчас пассажиры, выходя из метро, идут по проезжей части. Как минимум, нужно разграничить зону для движения пешеходов и транспорта, а также рассмотреть возможность освещения маршрутов в темное время суток, - отметил заместитель главного инженера КбшЖД Сергей Клищенко.

Платформы сделают комфортнее для пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках благоустройства территории у станции Средневолжская планируется провести работы на улице Олимпийской.

- В следующем году по улице Олимпийской будет проведен ремонт тротуара. Кроме того, на участке от Олимпийской до Свободы запланировано обустройство освещения. Проведем обследование, где необходимо поменяем лампочки или установим новые опоры освещения, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панферов.

Благоустройство подходов к ж/д станция планируют завершить до 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители КбшЖД отметили, что ремонт станций в Самарской области проводится ежегодно. К примеру, в 2020-м обновили около 17 платформ. В этом году приводят в порядок платформу Правая Волга (Октябрьск) и помещение билетной кассы на Толевой. В 2022-м запланирован капитальный ремонт двух платформ на ж/д вокзале в Жигулевске и на станции Могутовая.