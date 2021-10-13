Погода в Самаре до конца рабочей недели 13-15 октября 2021: становится теплее

В Самаре пока еще тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре установилась относительно теплая, особенно по отношению к прошлой недели погода. Если совсем недавно горожане уже начали доставать зимнюю одежду, и даже фиксировались новые рекорды отрицательных температур, то теперь столбик термометра доходит в некоторых районах до 17 градусов тепла.

Сейчас погоду в регионе определяет западная периферия антициклона, который разрушается и уходит за Урал, сообщают в Приволжском УГМС. Это означает, что в регионе в ближайшее время будет теплая и сухая погода. Осадков до конца рабочей недели не ожидается. А вот в субботу, по данным синоптиков, местами пройдет кратковременный дождь.

В ближайшие несколько дней температура воздуха будет держаться в районе 15-17 градусов тепла. Не исключено, что в выходные температура понизится по 10 градусов тепла.

В ночное время на прошлой неделе иногда становилось по-зимнему холодно, когда термометр показывал значения ниже нуля. Теперь же минимальная температура ночью, которая ожидается, это 0 градусов. Возможно, потеплеет до +6, +8 градусов.

Ветер к выходным сменит направление с юго-восточного на юго-западный со скоростью до 12 м/с.