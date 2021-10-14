В Самаре нашли фамильные склепы купцов Шихобаловых. Показываем, что там было

Во время раскопок нашли старинные склепы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в октябре 2021 года археологи нашли фамильные склепы, предположительно принадлежащие семье известных городских купцов и меценатов Шихобаловых. Археологические изыскания проводились параллельно с работами по прокладке канализации к новому зданию театра «Самарт». Руководитель проведения работ, археолог Дмитрий Кормилицын рассказал журналисту «КП-Самара», что нашли в склепах.
Подземные камеры склепов уцелели
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
«Шихобаловых находили тут и раньше»
Как выяснилось, семейные склепы Шихобаловых нашлись совсем не случайно.
- Театру необходимо было проложить канализационные трубы, но на этой территории ранее располагалось Покровское кладбище. Поэтому по закону здесь необходимо было провести археологические раскопки, - рассказал Дмитрий Кормилицын журналисту «КП-Самара».
Раскопки проводились прямо под дорогой улицы Братьев Коростелевых около стадиона «Динамо» - коммунальщики копали траншею для труб, а эксперты контролировали процесс и изучали находки. Во время этих раскопок археологи и наткнулись на старинные склепы.
Археологи работают на месте бывшего кладбища
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Дмитрий Кормилицын признается – о том, что здесь их может ждать такая находка, они догадывались еще до начала работ.
- По старым фотографиям мы понимали, что как раз где-то здесь раньше располагались семейные склепы Шихобаловых. Поэтому когда во время раскопок наткнулись на каменные плиты, то даже не удивились, - рассказал он. – Покровское кладбище официально работало с 1805 по 1858 годы, однако некоторым семьям было позволено хоронить здесь и позднее, в том числе и Шихобаловым. Известно, например, что Антон Николаевич Шихобалов был захоронен тут в 1907 году. Однако его останки уже нашли, в 1991 году случайно наткнулись во время проведения каких-то ремонтных работ – и перезахоронили на территории Покровского собора.
В склепах и рядом с ними обнаружили уже 20 погребений
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Нательные крестики и склянки со святой водой
Как рассказали археологи, всего было обнаружено пять склепов, однако точно определить, кому именно они принадлежали, пока невозможно.
- Сохранность склепов оставляет желать лучшего. Верхняя их часть не сохранилась – ее снесли во время строительства дороги еще в 1928 году. Однако подземные камеры, их стены и своды уцелели, - рассказал Дмитрий Кормилицын. – К сожалению, они также повреждены, возможно, строительной техникой, так что практически полностью засыпаны землей, и сейчас мы их расчищаем.
Кому принадлежат останки, пока неизвестно
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Как рассказали археологи журналисту «КП-Самара», есть подозрение, что склепы ранее уже были разграблены.
- Пока мы расчистили только три склепа из пяти. В одном из них нашли пять погребений, во втором – одно, в третьем – еще три. Из утвари были обнаружены только нательные крестики и склянки со святой водой, - рассказал Дмитрий Кормилицын. Также рядом были найдены обычные грунтовые погребения – в общей сложности останки 20 человек. – Расчистка еще двух склепов продолжается, мы уже видим, что там присутствуют фрагменты гробов.
Дмитрий Кормилицын рассказал журналисту "КП-Самара", что нашли на месте раскопок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Завершить работу самарские археологи планируют в ноябре. После этого найденные останки будут переданы антропологам, которые определят, людям какого возраста и пола они принадлежали. К сожалению, сказать об их принадлежности что-то более конкретное, как говорят эксперты, будет затруднительно. После того, как ученые завершат работу, обнаруженные археологами останки перезахоронят. А вот сохранить склепы уже будет проблематично, ведь для этого пришлось бы навсегда перекрыть движение по дороге. Так что после прокладки коммуникаций траншею закопают.
Вот так выглядел сквер раньше
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Археологи будут работать здесь до ноября
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Останки передадут антропологам для экспертизы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
После окончания исследований останки перезахоронят
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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