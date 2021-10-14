В Самаре нашли фамильные склепы купцов Шихобаловых. Показываем, что там было

Во время раскопок нашли старинные склепы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в октябре 2021 года археологи нашли фамильные склепы, предположительно принадлежащие семье известных городских купцов и меценатов Шихобаловых. Археологические изыскания проводились параллельно с работами по прокладке канализации к новому зданию театра «Самарт». Руководитель проведения работ, археолог Дмитрий Кормилицын рассказал журналисту «КП-Самара», что нашли в склепах.

Подземные камеры склепов уцелели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Шихобаловых находили тут и раньше»

Как выяснилось, семейные склепы Шихобаловых нашлись совсем не случайно.

- Театру необходимо было проложить канализационные трубы, но на этой территории ранее располагалось Покровское кладбище. Поэтому по закону здесь необходимо было провести археологические раскопки, - рассказал Дмитрий Кормилицын журналисту «КП-Самара».

Раскопки проводились прямо под дорогой улицы Братьев Коростелевых около стадиона «Динамо» - коммунальщики копали траншею для труб, а эксперты контролировали процесс и изучали находки. Во время этих раскопок археологи и наткнулись на старинные склепы.

Археологи работают на месте бывшего кладбища Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Кормилицын признается – о том, что здесь их может ждать такая находка, они догадывались еще до начала работ.

- По старым фотографиям мы понимали, что как раз где-то здесь раньше располагались семейные склепы Шихобаловых. Поэтому когда во время раскопок наткнулись на каменные плиты, то даже не удивились, - рассказал он. – Покровское кладбище официально работало с 1805 по 1858 годы, однако некоторым семьям было позволено хоронить здесь и позднее, в том числе и Шихобаловым. Известно, например, что Антон Николаевич Шихобалов был захоронен тут в 1907 году. Однако его останки уже нашли, в 1991 году случайно наткнулись во время проведения каких-то ремонтных работ – и перезахоронили на территории Покровского собора.

В склепах и рядом с ними обнаружили уже 20 погребений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нательные крестики и склянки со святой водой

Как рассказали археологи, всего было обнаружено пять склепов, однако точно определить, кому именно они принадлежали, пока невозможно.

- Сохранность склепов оставляет желать лучшего. Верхняя их часть не сохранилась – ее снесли во время строительства дороги еще в 1928 году. Однако подземные камеры, их стены и своды уцелели, - рассказал Дмитрий Кормилицын. – К сожалению, они также повреждены, возможно, строительной техникой, так что практически полностью засыпаны землей, и сейчас мы их расчищаем.

Кому принадлежат останки, пока неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали археологи журналисту «КП-Самара», есть подозрение, что склепы ранее уже были разграблены.

- Пока мы расчистили только три склепа из пяти. В одном из них нашли пять погребений, во втором – одно, в третьем – еще три. Из утвари были обнаружены только нательные крестики и склянки со святой водой, - рассказал Дмитрий Кормилицын. Также рядом были найдены обычные грунтовые погребения – в общей сложности останки 20 человек. – Расчистка еще двух склепов продолжается, мы уже видим, что там присутствуют фрагменты гробов.

Дмитрий Кормилицын рассказал журналисту "КП-Самара", что нашли на месте раскопок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершить работу самарские археологи планируют в ноябре. После этого найденные останки будут переданы антропологам, которые определят, людям какого возраста и пола они принадлежали. К сожалению, сказать об их принадлежности что-то более конкретное, как говорят эксперты, будет затруднительно. После того, как ученые завершат работу, обнаруженные археологами останки перезахоронят. А вот сохранить склепы уже будет проблематично, ведь для этого пришлось бы навсегда перекрыть движение по дороге. Так что после прокладки коммуникаций траншею закопают.

Вот так выглядел сквер раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Археологи будут работать здесь до ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Останки передадут антропологам для экспертизы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После окончания исследований останки перезахоронят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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