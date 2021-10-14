Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 12:50

В Самаре нашли фамильные склепы купцов Шихобаловых. Показываем, что там было

При прокладке коммуникаций к зданию театра в октябре 2021 года рабочие и археологи обнаружили знаковую находку
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во время раскопок нашли старинные склепы

Во время раскопок нашли старинные склепы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в октябре 2021 года археологи нашли фамильные склепы, предположительно принадлежащие семье известных городских купцов и меценатов Шихобаловых. Археологические изыскания проводились параллельно с работами по прокладке канализации к новому зданию театра «Самарт». Руководитель проведения работ, археолог Дмитрий Кормилицын рассказал журналисту «КП-Самара», что нашли в склепах.

Подземные камеры склепов уцелели

Подземные камеры склепов уцелели

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Шихобаловых находили тут и раньше»

Как выяснилось, семейные склепы Шихобаловых нашлись совсем не случайно.

- Театру необходимо было проложить канализационные трубы, но на этой территории ранее располагалось Покровское кладбище. Поэтому по закону здесь необходимо было провести археологические раскопки, - рассказал Дмитрий Кормилицын журналисту «КП-Самара».

Раскопки проводились прямо под дорогой улицы Братьев Коростелевых около стадиона «Динамо» - коммунальщики копали траншею для труб, а эксперты контролировали процесс и изучали находки. Во время этих раскопок археологи и наткнулись на старинные склепы.

Археологи работают на месте бывшего кладбища

Археологи работают на месте бывшего кладбища

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Кормилицын признается – о том, что здесь их может ждать такая находка, они догадывались еще до начала работ.

- По старым фотографиям мы понимали, что как раз где-то здесь раньше располагались семейные склепы Шихобаловых. Поэтому когда во время раскопок наткнулись на каменные плиты, то даже не удивились, - рассказал он. – Покровское кладбище официально работало с 1805 по 1858 годы, однако некоторым семьям было позволено хоронить здесь и позднее, в том числе и Шихобаловым. Известно, например, что Антон Николаевич Шихобалов был захоронен тут в 1907 году. Однако его останки уже нашли, в 1991 году случайно наткнулись во время проведения каких-то ремонтных работ – и перезахоронили на территории Покровского собора.

В склепах и рядом с ними обнаружили уже 20 погребений

В склепах и рядом с ними обнаружили уже 20 погребений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нательные крестики и склянки со святой водой

Как рассказали археологи, всего было обнаружено пять склепов, однако точно определить, кому именно они принадлежали, пока невозможно.

- Сохранность склепов оставляет желать лучшего. Верхняя их часть не сохранилась – ее снесли во время строительства дороги еще в 1928 году. Однако подземные камеры, их стены и своды уцелели, - рассказал Дмитрий Кормилицын. – К сожалению, они также повреждены, возможно, строительной техникой, так что практически полностью засыпаны землей, и сейчас мы их расчищаем.

Кому принадлежат останки, пока неизвестно

Кому принадлежат останки, пока неизвестно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали археологи журналисту «КП-Самара», есть подозрение, что склепы ранее уже были разграблены.

- Пока мы расчистили только три склепа из пяти. В одном из них нашли пять погребений, во втором – одно, в третьем – еще три. Из утвари были обнаружены только нательные крестики и склянки со святой водой, - рассказал Дмитрий Кормилицын. Также рядом были найдены обычные грунтовые погребения – в общей сложности останки 20 человек. – Расчистка еще двух склепов продолжается, мы уже видим, что там присутствуют фрагменты гробов.

Дмитрий Кормилицын рассказал журналисту "КП-Самара", что нашли на месте раскопок

Дмитрий Кормилицын рассказал журналисту "КП-Самара", что нашли на месте раскопок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершить работу самарские археологи планируют в ноябре. После этого найденные останки будут переданы антропологам, которые определят, людям какого возраста и пола они принадлежали. К сожалению, сказать об их принадлежности что-то более конкретное, как говорят эксперты, будет затруднительно. После того, как ученые завершат работу, обнаруженные археологами останки перезахоронят. А вот сохранить склепы уже будет проблематично, ведь для этого пришлось бы навсегда перекрыть движение по дороге. Так что после прокладки коммуникаций траншею закопают.

Вот так выглядел сквер раньше

Вот так выглядел сквер раньше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Археологи будут работать здесь до ноября

Археологи будут работать здесь до ноября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Останки передадут антропологам для экспертизы

Останки передадут антропологам для экспертизы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После окончания исследований останки перезахоронят

После окончания исследований останки перезахоронят

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли фамильный склеп семьи купцов-меценатов Шихобаловых

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Самарской области обнаружили 120-летнюю деревянную канализацию

В Сызрани во время ремонта рабочие обнаружили участок дореволюционных деревянных труб. Показываем, что от них осталось (подробности)

КАРТИНА ДНЯ