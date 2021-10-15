Новый многопрофильный медицинский центр MatrёshkaPlaza на ул. Л. Толстого, 96

MatrёshkaPlaza в исторической части г. Самара - новый удобный и современный медицинский центр, филиал крупнейшего лечебно-оздоровительного комплекса MatrёshkaPlazaв Кировском районе на «Металлурге».

Ранее по этому адресу располагался легендарный «Родильный дом №1 города Куйбышев». После длительного забвения здание в 3 этажа было полностью восстановлено и теперь продолжает свою работу под брендом «MatrёshkaPlaza», сохранив главное предназначение - медицинский профиль заведения.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в регионе церемония открытия проходила в формате прямой трансляции, чтобы все заинтересованные жители города и области смогли узнать об услугах центра, побывать на экскурсии, пусть и в виртуальном формате, а также задать все интересующие вопросы online.

Ведущими направлениями работы в новом центре являются: амбулаторные приёмы врачей различных специальностей для детей с рождения и взрослых, диагностические исследования на оборудовании экспертного класса, лабораторные анализы. Есть специальные физиотерапевтические кабинеты, оснащённые современными функциональными аппаратами: физиотерапевтические комбайны, аппараты прессотерапии и магнитотерапии, лазерной терапии, электролечения, карбокситерапиии других важных процедур. Проводятся сеансы мануальной терапии и медицинского массажа 0+.

Здесь также реализованы все необходимые стандарты сервисного обслуживания для жителей мегаполиса: удобное время приема для работающих людей, возможность обращения в вечерние часы и выходные, четкий график всех консультаций, разнообразные технические возможности для записи через сайт, социальные сети или по телефону.

Интерьеры нового центра выполнены в приятных светлых тонах с комфортными зонами для приема процедур и отдыха. Кабинеты оборудованы удобными кушетками и подвижными столиками. Есть все, чтобы окружить заботой и особым вниманием каждого пациента.

"Нам важно, чтобы ГостиMatrёshkaPlaza чувствовали себя максимально комфортно и для этого мы постарались создать по-настоящему доброжелательную атмосферу для посещения врачей, прохождения диагностических исследований и процедур", - рассказала подробнее кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра MatrёshkaPlaza на ул. Л.Толстого,96 Светлана Александровна КОРЧАЖКИНА.

С июня 2020 открыто расписание на все услуги и процедуры. Приём соблюдается с учетом действующих ограничений и всевозможных мер санитарно-эпидемиологического режима.

КАК НАС НАЙТИ

Сайт: www.matreshka-city.ru

Тел.: (846) 933-30-30, (846) 933-32-61.

Адрес: г. Самара, ул. Льва Толстого, 96.