«Ты деда обидел! Тебя бы отец опозорил!»: В Самаре мигранты кинули помидором в глаз старику и получили отпор от прохожих

В Самаре торговцы фруктами издевались над пожилым дедушкой

Видео с самарской улицы разлетелось по всей стране и вызвало горячие споры и обсуждения. На нем прохожие запечатлели спор между горожанами и мигрантами- торговцами фруктов. Дело происходило на перекрестке улиц Ново-Вокзальная и Стара Загора, прямо рядом с лотками, которые стоят посреди тротуара. Жители соседних республик ведут здесь бойкую торговлю, а вечером 15 октября 2021 года решили повеселиться. И засветили в глаз проходившему мимо пенсионеру помидором прямо с лотка. Отвратительное поведение хулиганов не осталось незамеченным. Прохожий, мужчина в черной куртке остановился и потребовал, чтобы парни извинились перед пожилым человеком.

Но торговцев было больше, они начали кричать, перебивать защитника и разговаривали совсем невежливо, намекая, что тому показалось. Вокруг конфликта стали собираться прохожие и самый жесткий отпор зарвавшимся хамам дала пожилая женщина, которая напомнила, что на родине у них такое поведение точно не стали бы поощрять.

- Что бы вам сказали ваши отцы и деды? Вы старика обидели, вас бы за такое у себя на родине бы точно опозорили! - эмоционально заключила она.

Впрочем, уроженцы соседних республик не унимались и не желали признавать своей вины. Сам пенсионер заявил, что эти "овощные черти" постоянно в него что-то кидают.

В любом случае, недостойное поведение торговцев вызвало отторжение у самарцев. Они опознали точки торговли и призвали горожан ничего не покупать именно у этих мужчин, хотя бы так научив их уважать окружающих. Возмутило происшествие и депутата Госдумы Александра Хинштейна, который всегда остро реагирует на подобные конфликты. Он отметил, что уже передал адрес и данные начальнику ГУМВД РФ по Самарской области и готов при необходимости направить запрос.

- Наказать и выдворить из страны, - призвал он.

Самарцы же уверены, что напуганные оглаской торговцы уже завтра не появятся на привычном месте - конечно, "прославились" не по-доброму они уже на всю Россию. "КП-Самара" будет следить за ситуацией.