«Зеленые» дома и умное ЖКХ: в Самаре обсудили, какими будут города будущего

В Самаре обсудили новые подходы к развитию городов. Фото: предоставлено "КП-Самара"

14 октября в Самаре впервые прошла конференция «Пространство для жизни: будущее строительства и управления недвижимостью». Она собрала архитекторов, урбанистов, девелоперов и представителей управляющих компаний Поволжья, а спикерами выступили ведущие эксперты из Франции и России Инициаторами проведения конференции выступили Сбербанк и входящая в экосистему Сбера компания Doma.ai.

- Сегодня весьма актуально инвестирование в города, в которых будут созданы все условия для комфортной жизни людей, - объяснил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. – Сбер заинтересован инвестировать в эти проекты, причем не только финансы, но и технологии, и креатив. Главная цель – создание комфортного городского пространства, которое отвечало бы самым высоким запросам общества и сохраняло бы экологию. Сбер готов делиться своим опытом и объединять экспертов из самых разных отраслей. Подобные конференции как раз и позволяют обсудить, как использовать инновационные технологии на практике.

Реализовать счастливые сценарии жизни

В центре внимания участников конференции оказались современная урбанистика и «умный» подход к развитию городов. Эксперты отметили – сегодня необходимо менять взгляд на жилье, причем как со стороны потребителя, так и с точки зрения девелоперов и государства.

- Современные девелоперы рассматривают квартиры как товар, как место, где жители будут только есть и спать, и не видят свои новостройки как место, где человек будет реализовывать счастливые сценарии своей жизни, - отметил директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев. – А люди покупают квартиры в тесных «человейниках», не задумываясь, как здесь будут жить их дети. Важно понять, что, формируя комфортную среду и разнообразие заложенных в ней сценариев, девелоперы формируют позитивные сценарии жизни человека. Таким образом, изменив подход к строительству можно принципиально изменить жизнь в стране.

Акцент на потребности творческого кластера

Эксперты обратили внимание на то, что новый креативный класс формирует новые требования к жилью и городской среде. Если раньше одним из основных требований инвестора к площадке было наличие земли и коммунальной инфраструктуры, то сейчас такие площадки созданы во многих регионах, и на первый план выходит вопрос трудовых ресурсов. А для этого нужно понять, где хотят жить люди, в первую очередь – высококвалифицированные специалисты, креативный класс, и что необходимо сделать, чтобы эти самые специалисты выбрали для жизни именно этот микрорайон/город/регион.

- У творческого кластера, у IT-специалистов сейчас большие запросы и потребности, и город должен их удовлетворять, - отметил урбанист Святослав Мурунов. В то же время строительство сегодня по факту является основой городской экономики, девелоперы платят налоги, создают рабочие места, формируют среду, в которой будут жить люди. Поэтому важно менять мышление застройщика, и не в сторону советского колхоза, а в сторону современных городов, отвечать на экологические, социальные, экономические вызовы. Если девелоперы поймут, в какую сторону двигаться, то по цепочке начнет меняться и все остальное.

Конференция собрала урбанистов, архитекторов, ведущих девелоперов и представителей управляющий компаний Поволжья

Пересобрать кварталы

Урбанист отметил, что сегодня особенно актуальна тема создания «новых городов» на принципиально других основах, а также «пересборка» существующих кварталов.

- Прежде всего необходимо предусмотреть в новых кварталах социальное разнообразие , а не отделять жилье бизнес-класса от эконом, - отметил Святослав Мурунов. - Когда вместе живут люди одной социальной прослойки, то их никто не обслуживает, не развлекает, им скучно. В первую очередь надо понять, какие люди нужны жителям этого квартала рядом, какие запросы создают люди того или иного класса. Например, айтишникам нужны ремонтные мастерские, учителя музыки, танцев, кофейни и т.д. Возникает масса потребностей – и люди мигрируют туда, где все это можно найти. Поэтому пересборка кварталов – это не про архитектуру, а про формирование общегородского ТЗ на то, где и как мы хотим жить. А потом уже из этого возникают конкретные задачи на архитектуру, на ландшафтный дизайн, на экономику. И эту задачу нужно решать силами конгломерата городских сообществ в диалоге с администрацией.

Опытом создания такого нового города поделился мэр Иннополиса (Татарстан) Руслан Шагалеев.

- За шесть лет существования города мы поняли, что урбанистика – это не про архитектуру, а про взаимоотношение людей и процессов внутри города, - отметил он. – Наша главная задача – создать условия, возможность для высококлассных специалистов айтишников реализовать себя в России. Мэрия у нас существует как сервисная компания для жителей, а наш главный KPI – уровень счастья горожан. Поэтому все изменения городской среды возникают как отклик на потребности жителей.

«Зеленые» города будущего

Идеей переосмысления городского пространства поделились и эксперты из Франции. Сооснователь и архитектор бюро X-TU Анук Лежандр рассказала о своем проекте «Города фотосинтеза» с небоскребами на плавучей платформе X SEA TY. Архитектор представила вариант создания принципиально новых городов на воде с зелеными фасадами и улицами, полными растений.

- Такие города вписаны в природу, «вырастают» из леса, - отметила она. – Это очень энергосберегающие, а значит – экономически выгодные конструкции. А качество жизни обитателей таких городов увеличится в разы.

В том числе Анук Лежандр поделилась разработанным проектом превращения в такие плавучие города бывших промышленных нефтяных морских платформ.

А директор Французской Федерации ландшафтных архитекторов Ариан Делилез предложила вариант «зеленого» переосмысления уже существующих в городах промышленных кварталов и создания «водно-зеленого городского каркаса». В частности, она предложила создавать внутри кварталов систему оросительных канав и питающихся от них зеленых насаждений

- Ландшафт сегодня используется не только для декора, он создает новое качество жизни,- отметила архитектор.

Цифровизируй это

Еще одним важным вопросом, который обсудили участники конференции, стала цифровизация системы ЖКХ. Как отметил генеральный директор компании «Дома.ai» Илья Сотонин, сегодня устойчивое развитие городов невозможно представить без современных инструментов управления, и в первую очередь – перевода системы жилищно-коммунального хозяйства на цифровые рельсы. Эксперт уверен: эта мера позволит не только повысить эффективность и прозрачность ЖКХ, но и улучшит качество жизни горожан.

- Часто под цифровизацией управляющите компании понимают только создание приложения для жителей, но сам по себе этот сервис может, наоборот, усложнить жизнь УК, люди просто завалят жалобами, - отметил Илья Сотонин. – Поэтому надо начинать с бизнес-процессов, а мобильное приложение подключать в последнюю очередь, когда они уже настроены.

Как пояснил эксперт, упростить жизнь и УК, и жителям могут, например, цифровые сервисы для быстрой оплаты квартплаты, отправки показаний счетчика и сбора задолженности, цифровой контакт-центр и другие сервисы.

- Застройщики также выигрывают от цифровизации, - подчеркнул Илья Сотонин. – Они получают возможность оценки управляющей компании на основании объективных цифр, это в разы повышает доверие.