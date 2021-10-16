Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой сравнил футбол Осинькина и Шварца и рассказал о связи с фильмом «Брат»

Данил Липовой вернулся в родную команду и намерен помочь ей добиваться высоких результатов Фото: Михаил ГОРЮНОВ

РПЛ возобновляется. 17 октября «Крылья Советов» принимают «Нижний Новгород», от которого отстают всего на одно очко. Во время паузы на игры сборных самарцы провели контрольный матч с «Уралом», сыграли вничью 1-1, у «КС» отличился Данил Липовой. Воспитанник местного футбола рассчитывает и дальше помогать своей команде результативными действиями. Об этом, а также о своем становлении в качестве профессионала, фильме «Брат» с Сергеем Бодровым и многом другом Данил рассказал в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара».

Об очередной товарищеской встрече с «Уралом»

— Нужно было паузу заполнить какой-то игрой. У нас бывают как двусторонки, так и контрольные игры, как, например, эта с «Уралом». Сыграли вничью. Больше нужно было атак проводить, вперед играть. Делать вещи, которые наша команда постоянно преследует в своих играх.

Обзор игры есть на Youtube-канале «Урала». Мой гол получился после того, как Юра Горшков забрасывал мяч на Ваню Сергеева, он ударил, потом мяч опять к нему отскочил, он забросил в штрафную, и я замкнул головой. Потом мы обсуждали, что можно было бы и ногой забить, но почему-то решил головой.

Футболисту удобнее всего играть на флангах Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По поводу частых встреч с «Уралом», были шутки с ребятами из их команды, что мы можем уже в Екатеринбурге базироваться, чтобы с ними спокойно играть, не ездить никуда.

О встрече с «Нижнем Новгородом»

— Матч с «Уралом» — это часть подготовки к этой игре и есть. Сейчас будут и теории, уже посвященные «Нижнему Новгороду».

Не знаю, как сложится матч, но мы постараемся играть первым номером. Будем играть от себя. Игра может по-разному сложится, но я думаю так. За ними отдельно не следил, только смотрел обзоры. Но мы в команде будем изучать соперника вместе с тренерским штабом.

Об Игоре Осинькине и его отличии от других тренеров.

— Он много времени уделяет тактике. У него, в отличие от других моих тренеров, больше акцентов на каких-то мелочах. Есть эпизоды, где нужно проработать тщательнее. Мы остановимся, сделаем это еще раз, и все поймут. Если в «Динамо» у Шварца, например, больше был акцент на прессинг, нет смысла бежать 60 метров назад, когда можно мяч отобрать в верхней части поля, то здесь больше какие-то перестроения, передвижения, желание загнать соперника в определенную схему.

Мы стараемся играть через мелкий пас, выходить из обороны таким образом. Отрабатываем это на тренировках. Есть и выбегания крайних нападающих. Через вынос играть — крайне редко.

О Сандро Шварце, главном тренере «Динамо»

— Полгода я с ним поработал. Мне нравится его философия, как он преподносит свои мысли. Перед игрой с «Динамо» я знал, в какой футбол они будут играть. Отдельно по этому поводу мы с тренерами не общались, но, думаю, и так все видно, что они играют в три нападающих и прессингуют.

В "Динамо" Данил переехал в совсем юном возрасте Фото: СОЦСЕТИ

Общение с ним было в основном через переводчиков. Но у Шварца есть и индивидуальные теории, когда тебе что-то отдельно показывают.

О матче «Крыльев» и «Динамо» в Кубке России

— Тогда я был за «Динамо» и очень хотел выйти на поле. Это было не принципиально, но я думал, что шансы выйти на поле будут. До этого кубковый матч со «Спартаком» мы выиграли, я в нем играл. Тем более, этот матч был дома, у меня все друзья болеют за «Крылья», поэтому хотелось сыграть. В домашней обстановке я ни разу не выходил. Потом сидели с друзьями, они говорят — «Мы вас сделали». «Ребят, я не играл, не хотели побеждать» (смеется).

Похож ли футбол Шварца и Осинькина

— Скорее всего, нет. Еще раз повторюсь, что там больше акцент на прессинг, здесь же — на быстрые атаки. После отбора у нас сейчас быстрые атаки идут. Если и есть схожесть, то это в желании играть вперед.

Почему не сложилось в «Динамо»

— В конце сезона мы сели и поговорили, что нужно не продлевать контракт, а расти дальше. Шварц сказал, что в таком составе ты будешь получать меньше игрового времени.

О шансах «Динамо» на чемпионство

— Если они на лидирующих позициях, то думаю способны побороться за медали. У них всегда была задача, как минимум Лига Европы. Ну, я думаю, что они вполне могут оказаться в зоне еврокубков.

О первом голе в официальных матчах за «Крылья» — в ворота «Знамени»

— Настрой на этот матч у всей команды был серьезный. Все равно, какие-то игроки «Знамени» играли в Премьер-лиге. Да, они сейчас возрастные, но опытные. А первый гол — для меня это важно. Еще и в день рождения, все сложилось наилучшим образом.

О том, как тренерский штаб настраивал на «Знамя»

— Нужно было забить не меньше, чем «Енисей». Мы не готовились на разгром, готовились, что будет трудно, но нужно забивать свои моменты. Я считаю, что лучше готовиться так и забить 4,5, 6, 7, а там — сколько получится. 10-0 — это самый крупный счет в моей карьере. Может быть, в детском чемпионате что-то было, когда за «Крылья» еще играл, но не помню.

Вернулся в Самарскую область Липовой летом 2021 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О переходе в «Крылья»

— Еще зимой, когда я вернулся в «Динамо» из «Химок», был интерес. Тогда «Крылья» хотели, чтобы я перешел и поиграл дома. Но сложилось так, что я остался в «Динамо». Летом понастойчивее все было. Я не смог не сказать да. Конечно, я чувствовал, что это возвращение домой. Я здесь вырос, вся футбольная карьера моя здесь начиналась.

О других вариантах кроме «Крыльев»

— «Ротор». Это я знаю точно. Дмитрий Валерьевич Хохлов, с которым мы в «Динамо» работали, меня приглашал туда. Но я выбрал «Крылья». Надеюсь, у Хохлова получится. Я тоже благодарен ему, он тоже повлиял на мой взгляд в футболе. Тоже объяснил много по тактике, про пас много говорил, про атаки. Он тоже нацелен на игру вперед.

О тренировках в «Крыльях» и их отличии от других клубов

— Они везде разные, у каждого тренера свой подход. Конечно, здесь они отличаются. У Игоря Осинькина тоже контроль, и именно быстрый контроль, с проведением атаки, залезть между линиями. Очень интересно. Я каждый год узнаю что-то новое от каждого тренера.

О знакомстве с игроками «Крыльев»

— Со многими знаком. С ребятами 1999 года рождения мы в сборной юношеской пересекались, с ними общался перед переходом. Они сказали — «Не парься, все будет нормально». Любой переход в любую команду — это волнительно все равно. Эмоции присутствуют. Они попросили не переживать и сказали, что тут коллектив очень хороший.

Об адаптации в «Крыльях»

— Я думал, будет очень тяжело, но ребята все помогали, все подбадривали. Получилось легко. Со всеми общаемся, все нормально.

О легионерах в команде

— Они не чувствуют себя одиноко. Тоже общаемся, шутим, где-то через переводчика. Зефф (прим.ред. — Мехди Зеффан, защитник «КС») — русский почти человек. Бейл тоже старается. «Привет! Как дела?»

Об уровне игроков «КС»

— Мне в целом очень нравится, как играет команда. Это мой футбол.

О посвящении в команде

— У нас «коридор» был. А потом еще перед ребятами мы вдвоем небольшой банкет организовали с Иванисеней.

Футболист успел поиграть и за "Химки"

Следил ли за «Крыльями» до перехода

— Все мои друзья, которые живут здесь, они болеют за «Крылья». Конечно, когда они в кубке феерили, я смотрел. Новости мне друзья тоже передавали и звали уже перейти сюда — в «Крылья Советов».

О визитах в Самарскую область во время игр за другие команды

— Конечно, я сюда приезжал. В паузы, в зимний отпуск, летний. У меня родители живут в Кинеле, поэтому я постоянно приезжаю.

О любимом месте в Самарской области

— Классика — набережная.

О неудачном начале сезона

— Наверное, нужно было привыкнуть к уровню Премьер-лиги, больше понять его. От игры к игре мы прибавляем.

Некоторое время Данил провел в аренде в "Оренбурге"

О своей форме

— После игр, тех же товарищеских, я думаю, что я в хорошей форме и готов помочь команде в ближайших играх. Конечно, я переживаю, что не всегда много времени получаю. Но, как показала моя практика, ничего страшного нет. Нужно работать и все наладится.

О настроении в «Крыльях»

— После победы оно всегда хорошее. Отдохнули, набрали эмоций, сыграли товарищескую игру. Готовимся уже непосредственно к «Нижнему».

О принципиальности матча с «Динамо»

— Он был важным. Это сто процентов. Я готовился, нужно было обязательно выиграть.Об амплуа

– Комфортнее всего мне либо справа, либо слева в полузащите или, как это сейчас называют, крайним нападающим. Я с детства играл в атаке.

Что касается того, следил ли я за кем-то из известных футболистов на своей позиции, то нет, не следил. Сейчас больше внимания обращаю не их игру, а на то, как спортсмены готовятся к матчам, как восстанавливаются – мне интересны такие моменты.

В «Крыльях» следят за питанием игроков?

– Мы все профессионалы, сами должны знать свой организм: что можно есть, а что нельзя. Проблем с этим никаких нет.

Знаю, что в «Динамо» каждому футболисту распланировали питание. Это нововведение Сандро Шварца.

О своих сильных сторонах

– Не хочу себя переоценивать. Думаю, может быть, хороший дриблинг, пас нормальный, есть скорость. Матчи на сборах берем? Тогда еще результативность (смеется).

Липовой выступал в юношеской сборной России по футболу Фото: сайт РФС.

О самом неприятном сопернике

Самый неприятный соперник – «Локомотив». На матч с нами эта команда вышла не в оптимальном составе, а потом ребята вышли и сразу забили два. В «Локомотиве» футболисты побыстрее – они думают быстрее, двигаются быстрее.

У «Зенита» индивидуально сильные игроки, техничные.

Есть разговоры в команде, что можно зацепиться за еврокубки?

– Нет, таких разговоров нет. Главное – выиграть следующую игру. Сезон длинный.

О лимите на легионеров

– Для меня главное, чтобы давали молодежи играть. Нужно разбавлять команды опытными ребятами, но молодые футболисты тоже должны получать игровую практику.

О выборе номера

– Мой любимый номер – 12, но в «Крыльях» сказали, что этот номер закреплен за болельщиками. Пришлось брать самый близкий, а это 13. Суеверий по поводу номера нет.

Почему 12? Не знаю, однажды дали этот номер, с тех пор все и пошло. Это воля случая.

О том, как начал играть в футбол

– Мы жили в военном поселке Октябрьский в Кинельском районе, там все семьи военные. У нас был сосед Саша. Он меня постоянно звал играть в футбол во дворе, а потом не отпускал домой. Грозился, что расскажет родителям, что я матерился (смеется). Наверно, где-то какое-то слово вырвалось случайно во время игры, и чтобы мама не узнала, приходилось доигрывать в футбол или в какую-то другую игру. Саша потом меня отвел в секцию в Октябрьском. Так я и начал играть.

О детстве

– Я родился в Кирове, отец там заканчивал военное училище. Я не помню Киров, был слишком маленьким.

В Октябрьском, куда мы переехали, очень любят спорт. Там много секций – баскетбол, волейбол. Да и вообще в районе – в поселке Комсомольском, в селах Домашка, Георгиевка и т.д. – куча соревнований. У меня дома лежит медалей 30 с тех времен.

Спасибо организаторам, что все это было. Я и сейчас с ними на связи, приезжаю на турниры как приглашенный гость.

В Кинельском районе меня узнают, но нет такого – «Вау! Звезда приехала!» (смеется).

О том, как впервые оказался в «Крыльях»

– Мы с командой что-то выиграли в районе, не помню, что именно, нас пригласили на матч против «Крыльев Советов» 99 года рождения. Их тренировали Алексей Анюков [брат Александра Анюкова] и Сергей Белоусов. После этой игры меня и позвали в центр подготовки футболистов «Крыльев».

После матча подошел Алексей Геннадьевич Анюков, дал свой номер телефона, сказал, чтобы позвонили родители. Они что-то обсудили, и после этого я начал ездить тренироваться на «Металлург». Мне тогда было 13 лет.

Тогда мы жили в Кинеле. Отец показал маршрут, и я начал ездить. По времени – час туда, час обратно, а когда уже тренировался на базе «Крыльев», то час и 30 минут в одну сторону.

В школе я сидел до четвертого урока (родители обо всем договорились с директором), а потом обедал и ехал на «Металлург».

Хватало времени на уроки? Я не отпускал учебу, родители за этим следили, но акцент у меня был на футболе. При этом понял, что буду заниматься футболом профессионально, только когда закончил академию Льва Яшина в Москве и меня взяли на сборы со второй командой «Динамо».

На сборах уже не успевал заниматься уроками (тогда учился в колледже).

Полузащитник готов помогать "Крыльям" голами и результативными передачами Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О тренерах в центре подготовки «Крыльев Советов»

– Если Сергей Викторович [Белоусов] разбирал всю игру в целом, готовил тактически, то Алексей Геннадьевич был в постоянном контакте с ребятами. Могу сказать о них только положительно. Наша команда отлично выступала, у нас был результат.

О том, как оказался в «Динамо»

– До сих пор сам не знаю, как попал в «Динамо». Приехал селекционер оттуда, предложил мне и моим родителям туда уехать. Тогда мне предлагали контракт в «Крыльях», небольшой, но тем не менее.

Мне тогда было 15 лет, меня подтягивали к основе «Крыльев», команду тогда тренировал Франк Веркаутерен. Помню этот момент. Я болел за «Крылья», ездил на матчи, подавал мячи на стадионе, но даже не представлял, что буду тренироваться с основой.

Когда переезжал в Москву, тяжелого разговора с родителями не было. Я очень благодарен отцу, потому что он предоставил мне право выбирать самому. Он сказал: «Если ты хочешь, поезжай». Такой же выбор у меня был, когда меня позвали в «Крылья».

О Москве

Первое время было тяжело. Я был далеко от родителей, от друзей. К тому же это был мой первый приезд в Москву.

Мы жили на базе в Новогорске, в школу нас возили. В Москву как таковую я выехал, наверно, только через год после переезда.

О разнице футбола в Самаре и Москве

– В Москве другой уровень – там другие команды: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». В Самаре такого нет. Если хочешь играть с кем-то серьезнее, надо куда-то ехать. Была академия Коноплева, но тогда у них были финансовые проблемы, игроки уезжали в Москву.

Я ехал в «Динамо» - в команду, где восемь человек играли в сборной своего года.

Поначалу было тяжело пробиваться. Я сидел на скамейке, со временем меня начали подпускать к основе. Тренировался, работал, но на моем фланге играл Слава Грулев [выступает за «Динамо» в РПЛ]. Когда он перешел в молодежный состав, я получил шанс. На фланге всегда была конкуренция, не я один претендовал на это место, но долгое время Слава был основным. Он ушел, и тренеры дали мне шанс проявить себя.

Недавно комментатор Роман Нагучев обратил внимание, что стало много игроков с именами Данил, Даниил, Данила. Все они родились в конце 90-х. Об этом говорил и Сергей Галицкий. Оба связали такую популярность имени с влиянием фильмов «Брат» и «Брат-2». Персонаж Сергея Бодрова как-то связан с тем, что тебя назвали Данилом?

– Могу сказать за себя, меня назвали так из-за фильма «Брат». Отец посмотрел фильм и решил, что сына будут звать Данил. Я смотрел только первую часть. Мне понравилось.

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