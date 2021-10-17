Крылья Советов – Нижний Новгород 17 октября 2021: прямая онлайн-трансляция 11 тура РПЛ

Стартовый свисток в Самаре прозвучит в 17:30 по местному времени (16:30 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

11 тур Российской премьер-лиги свел в Самаре не только две команды, которые поднялись из ФНЛ, но и два открытия сезона – «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». И если от «Крыльев» ожидали чего-то подобного, то от нижегородцев такой прыти никто не ждал.

10 туров позади, а обе команды расположились в середине турнирной таблицы. «Нижний Новгород» с 14 очками на девятой строчке, «Крылья» - строчкой ниже с 13 очками.

Статистика личных встреч Крылья Советов – Нижний Новгород

История противостояния этих команд не самая богатая. И не удивительно, ведь команда, которая теперь называется «Нижний Новгород», была основана в 2015 году. И с этого момента «Крылья» и «Нижний» сыграли шесть раз – четыре раза в ФНЛ и дважды в стыковых матчах. В рамках сезона РПЛ это первая встреча этих команд.

За шесть матчей с самарцами нижегородцы смогли победить только в одном. Это случилось в 2019 году, когда «Нижний» бился с «Крыльями» в стыковых матчах за выход в РПЛ. «Горожане» победили в Самаре благодаря единственному голу Даниила Фомина с пенальти, но остались в Футбольной национальной лиге из-за результата матча в Нижнем Новгороде – тогда «Крылья» выиграли 3:1.

В прошлом сезоне команды встречались дважды, и оба раза сильнее были подопечные Игоря Осинькина. Дома «Крылья» победили 3:0, в гостях – 1:0.

Прогнозы на матч Крылья Советов – Нижний Новгород 17 октября 2021

Букмекеры считают, что фаворит предстоящей встречи – хозяева. Коэффициент на победу «Нижнего Новгорода» почти в 4 раза выше, чем на победу «Крыльев».

Прямая трансляция матча 11 тура РПЛ Крылья Советов – Нижний Новгород 17 октября 2021

Трансляция матча Крылья Советов – Нижний Новгород состоится 17 октября 2021 в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому).