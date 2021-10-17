Главный герой встречи – Владислав Сарвели. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в волжском дерби 2:0. Победу самарцам принес дубль Владислава Сарвели. Представляем вашему вниманию обзор матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ Крылья Советов – Нижний Новгород, который прошел 17 октября 2021.

С первых минут стало понятно, что гости серьезно разобрали игру «Крыльев». Подопечные Александра Кержакова играли плотно, не давали самарцам свободно играть в свой футбол. Можно сказать, «Нижний Новгород» ломал «Крыльям» их привычную игру.

Тем не менее, хозяева находили подходы к воротам гостей, но опаснее в первые 25 минут были все-таки нижегородцы. «Крылья» постепенно смогли привыкнуть к такому течению встречи и забили. Однако гол скорее вытекает из сценария матча.

«Крылья» убежали в быструю контратаку – Иван Сергеев передачей бросил вперед Антона Зиньковского, тот убежал и выкатил на несущегося рядом Юрия Горшкова. Последний пробил, мяч срикошетил от ноги вратаря «Нижнего» Артура Анисимова, но первым к нему успел Владислав Сарвели – 1:0.

Гол случился на 37 минуте, после этого «Крылья» организовали пару перспективных атак, которые так и не вылились в опасные моменты. А вот «Нижний» показал зубы, организовав хороший выпад под конец тайма, но тоже укусить соперника не смог.

Матч скорее напоминал шахматную партию. Главные тренеры пытались разгадать план соперника и взломать его оборону. Как выяснилось, лучше это получалось у Игоря Осинькина.

На 51 минуте Владислав Сарвели оформил дубль. Самарцы двумя передачами в касание бросили Сарвели к воротам «Нижнего», Владислав убежал от защитников и пробил в дальний угол мимо вратаря – 2:0.

«Нижний» тут же ответил: Илья Берковский бил дважды, оба раза плотно, и оба раза ему не повезло. Сначала мяч сотряс штангу, потом – перекладину.

Футбольный бог, похоже, болел сегодня за «Крылья Советов». Иначе как объяснить, что спустя несколько минут мяч снова угодил в каркас ворот самарцев. «Нижний» наседал, «Крылья» играли на контратаках.

Наставник «КС» Игорь Осинькин решил действовать радикально и выпустил сразу трех свежих игроков – Глушенкова, Витюгова и Пиняева, а позже и Солдатенкова.

Последний сфолил в своей штрафной, и судья показал на точку. Защитник «Крыльев» столкнулся в штрафной с Сулеймановым. Судья сначала показал, что фол был на Солдатенкове, а потом, после просмотра повтора, указал на точку. К мячу подошел Николай Калинский и пробил выше ворот.

Под занавес встречи у «Крыльев» было еще несколько хороший возможностей увеличить счет, но самарцы ими не воспользовались. Финальный свисток зафиксировал счет 2:0.

Благодаря этой победе «Крылья» обошли «Нижний Новгород» и «Рубин» и поднялись на 8 место. «Нижний» спустился на 10 строчку.

В следующем туре самарцы отправятся в Москву к ЦСКА, матч пройдет 23 октября. В этот же день нижегородцы примут дома «Краснодар».