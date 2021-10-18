Готовы к труду и обороне: тольяттинские химики продолжают сдавать нормативы ГТО

Химики участвуют в движении ГТО не первый год. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

В Тольятти прошел общегородской Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором тольяттинские химики приняли самое активное участие. Бег, скандинавская ходьба, подтягивания, прыжки в длину, метание мяча, подъем гири и многие другие испытания – какие-то обязательные, какие-то на выбор, - заводчане сдают на пути к получению значков, подтверждающих – ответственным людям любые задачи по плечу. Сдача норм ГТО происходит на базе тольяттинского Центра физкультуры и спорта, аккредитованном для проведения тестирования. Тольяттинцы, в том числе и сотрудники КуйбышевАзота, приезжают сдавать нормы ГТО согласно графику, в котором расписаны городские районы и спортивные дисциплины. Сдать их не так-то просто – школьной пятерки по физкультуре недостаточно, нужны более «свежие» и регулярные тренировки. У сотрудников КуйбышевАзота возможностей для поддержания формы предостаточно: на заводе есть тренажерный и спортивно-игровой залы, активно развивается футбол, баскетбол, волейбол, хоккей. И соревновательный дух не ржавеет – для этого проводится ежегодная корпоративная спартакиада.

Мастер производственного обучения Максим Рамодин получил золотой значок одним из первых на заводе. Мужчина со спортом дружен всю жизнь – начиналось, как у всех мальчишек, с мяча во дворе, потом увлекся волейболом. Сейчас Максим – капитан заводской волейбольной команды: регулярно играет с коллегами, поддерживая и физическую форму, и отношения.

- О комплексе ГТО слышал еще в детстве, но никогда не задумывался об этом, - вспоминает Максим Рамодин. – А на заводе серьезно заинтересовался возможностью проверить, на что способен. Тем более что предприятие централизованно организует сдачу норм – собирает заявки и предоставляет возможность поучаствовать в этом деле.

Максим признается – самым сложным испытанием стал бег на 3-километровую дистанцию. Эта дисциплина требует хорошей физической подготовки и выносливости, с наскоку норматив, тем более на золотой значок, не сдашь.

- Курящий человек, да еще с лишним весом, дистанцию не пробежит, - считает Максим. – Хотя нормы абсолютно адекватные – не завышенные и не заниженные. Они рассчитаны не на профессиональных спортсменов, а на обычных людей, которые должны мало-мальски уметь отжаться, подтянуться и так далее. Нормативы не зря разбиты по возрастным категориям – самому полезно знать, в какой ты на данный жизненный момент форме. И можно ставить себе планку, чтобы ее держать.

Максим Рамодин получил свое «золото» в возрастной категории до 39 лет. В следующем году он перешагнет из нее в следующую возрастную группу и планирует обновить результаты.

Его соратник по волейбольной заводской команде – начальник цеха №29 Петр Александров, тоже уверенно идет к получению значка. Были сомнения насчет прыжков в длину, но сдал на золото – не подвела физическая форма!

Сотрудники КуйбышевАзота сдают нормы ГТО в разных возрастных категориях. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

- Нормативы не такие уж тяжелые, сдаю успешно, - рассказал Петр. – Я не считаю себя спортсменом, занимаюсь физкультурой: просто бегаю, играю в волейбол для души. Завод нас в этом направляет и поддерживает – предоставляет спортивные залы, проводит спартакиады по видам спорта каждый год.

Петр Александров не только сам активно тренируется для достойного прохождения комплекса «Готов к труду и обороне», но и приобщает к процессу молодых сотрудников цеха. Кстати, идею испытать свои силы на Куйбышев Азоте поддержала не только сильная половина коллектива.

- Когда представители профсоюзного комитета предложили мне попробовать сдать нормы ГТО, я сразу согласилась – интересно проверить, на что ты действительно способна, - призналась инженер-геодезист Надежда Сукочева. – Пару недель посвятила тренировкам, чтобы не ударить в грязь лицом, и успешно сдала бег на километр, 30 и 60 метров – не знала, на какой дистанции буду чувствовать себя увереннее, поэтому решила пробежать все.

Похоже, бег для Надежды станет новым увлечением – до сих пор ее спортивные занятия сводились к игре в теннис. Зато с ракеткой заводчанка не расстается, не упуская возможности для игры в пинг-понг.

- Упражнения на пресс, которые нужно сдать на время, оказалось пройти сложнее, чем я думала, - говорит Надежда Сукочева. – Но пока иду на «золотой»! Впереди, правда, еще сдача отжиманий, но ничего – постараюсь как следует подготовиться.

Испытания будут продолжаться вплоть до декабря – зимой можно будет сдать норматив по лыжам. Правда, выбирая эту дисциплину, есть риск остаться без зачета – вдруг снег «не завезут»? Тогда придется в следующем году пересдавать весь комплекс. В любом случае, близкое знакомство с ГТО для тольяттинцев не пройдет даром – организм скажет спасибо за бодрость и тонус мышц. Здоровье – хороший приз, а значок – дело наживное!