Как в Самаре пойти служить по контракту в армию. Рассказываем, что нужно делать

Военная служба по контракту – это не просто работа. Это стабильность и уверенность в завтрашнем дне! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 14 октября в пресс-центре «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция на тему поступления на военную службу по контракту в Вооружённые Силы Российской Федерации. Об особенностях службы по контракту и критериях отбора на почётное место военнослужащего в рядах нашей армии рассказывали начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Самара подполковник Алексей Савченко и начальник отделения кадров войсковой части 90600 майор Евгений Филатов.

Самарскому пункту отбора на военную службу по контракту в этом году исполняется 10 лет. По статистике из Самарской области ежегодно заключают контракт о прохождении военной службы около 1000 человек. В 2021 году уже убыли в различные воинские части страны для заключения контракта более 600 человек.

В этом году чаще всего служить по контракту хотят граждане в возрасте от 21 до 25 лет – 40% от общего числа. Вторая по многочисленности возрастная группа – от 18 до 20 лет – 27%.

Отличительная черта службы по контракту в рядах Вооруженных Сил – служить могут и женщины. Конечно, спектр должностей тут ограничен сильнее, чем у мужчин – в основном прекрасный пол служит на должностях медицинских работников или в рядах связистов.

Среди мужчин спектр возможных должностей обширен – каждый может найти себе место по душе. Человек может стать разведчиком, гранатомётчиком, стрелком, водителем, вожатым служебных собак, механиком – телефонистом, поваром или даже солистом или концертмейстером оркестра. Особо в Самарской области сегодня требуются водители. По словам Евгения Николаевича, место это хорошее и высокооплачиваемое – за человеком закрепляется автомобиль, а денежное довольствие в данной воинской должности составляет от 37000 рублей.

Вообще вопрос надбавок – особенно приятный аспект службы по контракту. Зарплаты с учётом всех надбавок и доплат могут быть от 32 тысяч рублей (например, у стрелка) и от 55 тысяч рублей у заместителя командира взвода. Тот же пулеметчик с выслугой лет от 2 до 5 лет получает в среднем 35 тысяч рублей, а командир отделения 47 тысяч. Дополнительные выплаты могут начисляться за командование подразделением, за выслугу лет, за особые условия военной службы, за классную квалификацию, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, за сдачу нормативов физической подготовленности, за работу со сведениями, составляющую государственную тайну и т.д.

Помимо доплат служба в армии по контракту – очень выгодное и почётное дело. Если молодой человек подлежит призыву на военную службу и имеет высшее или среднее профессиональное образование – он может вместо прохождения военной службы по призыву 1 год поступить на военную службу по контракту на 2 года. Поступая на военную службу по контракту гражданин имеет право выбора специальности и воинской части - населенного пункта для прохождения военной службы. В этом году в Самарской области более 180 граждан предпочли именно такой вид службы в армии. У служащих по контракту есть выходные и отпуска – до 30 дней в год при обычных условиях или до 60 при особых. Жить контрактник может не в казарме, а в служебной квартире или общежитии, или вовсе снять квартиру – ежемесячно контрактнику будет выплачиваться компенсация за найм помещения. Зарплата также разительно отличается – военнослужащий по призыву получает от 2000 до 4000 рублей в месяц, в то время как военнослужащий по контракту имеет зарплату от 27000 рублей в месяц.

Жилищные условия – отдельный вопрос в жизни контрактника.Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, обеспечиваются жильем посредством предоставления комнаты в общежитии на период военной службы или денежной компенсации за наем жилья, а также при вступлении в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих через 3 года службы.Военнослужащим, проходящим службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются служебные жилые помещения в населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, или в других близлежащих населенных пунктах.

Наиболее эффективным способом обзаведения собственным жильем для военнослужащих является накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения. Преимущества НИС очевидны.Во-первых, военнослужащие самостоятельно решают, каким способом будут использовать накопленные средства, в каком регионе они приобретут жильё и какого типа оно будет. Во-вторых, не требуется признание их нуждающимися в жилье и не учитывается наличие в собственности другого жилого помещения.В-третьих, уже после трёх лет участия в такой системе наступает возможность приобрести жильё с использованием ипотечного кредита. В-четвёртых, сохраняется право на служебное жильё при покупке квартиры в другом регионе. В-пятых, существующий механизм открывает возможность для приобретения в процессе военной службы нескольких жилых помещений. Используя целевой жилищный займ, участник НИС может приобрести квартиру на вторичном рынке, жилой дом с земельным участком или квартиру в новостройке. Таким образом, сегодня военнослужащий, состоящий в НИС, может купить жильё стоимостью от 2 до 6 миллионов рублей в зависимости от выслуги лет и продолжительности участия в НИС.

Стать военнослужащим по контракту в Российской армии очень просто – достаточно зайти на сайт Министерства обороны Российской Федерации mil.ru и подать заявление в разделе военная служба по контракту. Либо же для тем, кто живёт в Самаре, можно прийти в пункт отбора по адресу улица Ленинская 147 или позвонить по телефону 8 996 746-42-02 или 332-39-37. Тем же, кто живет в Самарской области и не имеет возможности лично обратиться в пункт отбора – можно обратиться в военный комиссариат, где молодой человек состоит на воинском учете.

Требования к кандидатам тоже достаточно простые – граждане должны соответствовать требованиям по возрасту, уровню образования, физической подготовленности, состоянию здоровья,профессиональной пригодности и другим. Так например – здоровье: категория А – годен к военной службе, или категория Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями. Возраст для заключения первого контракта – 18-40 лет, заключение нового контракта – до наступления предельного возраста, 50 лет для мужчин. Образование - не ниже среднего общего (11 классов), а для некоторых воинских должностей – основного общего (9 классов). Профессиональная подготовка - прошедшие военную службу по призыву или по контракту. Не пребывающие в запасе, имеющие среднее профессиональное либо высшее образование. Профпригодность - I, II категории. При отсутствии кандидатов с такими категориями рассматриваются кандидаты с III категорией. Кандидат с IV категорией на военную службу по контракту принят быть не может. Физическая подготовленность - выполнение минимальных требований в трех упражнениях – на силу, быстроту и выносливость.

К слову, по статистике 2021 года, самой многочисленной группой среди контрактников стали люди со средним профессиональным образованием – 51% от общего числа.

Военная служба по контракту – это не просто работа. Это стабильность и уверенность в завтрашнем дне!