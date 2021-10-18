Желтые человечки накормили самарцев булками в день хлеба

Горожан поздравили с днем хлеба необычной акцией Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Минувшая суббота в Самаре выдалась солнечной и яркой во всех смыслах. Последний теплый и почти летний денек в этом году горожане решили встретить, прогуливаясь в парках и скверах. Где их и ждал очень необычный сюрприз. Фотографии желтых человечков, которых в этот день можно было встретить по всему городу, стали появляться в социальных сетях уже утром. Те, кто видел их издалека, просто удивлялись такому нашествию. А вот те, кто подошел поближе, быстро понимали, что к чему. Персонажи в желтых дождевиках с буквами ХЗ №5 на спине задавали несложные вопросы - и дарили подарки.

Желтые человечки украсили город и сделали день ярким Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Вот вышли с сыном прогуляться, погода-то сегодня какая отличная. Видим – парень на роликах катается, музыка играет. Подошли поближе узнать, что за желтые человечки, что происходит. А оказалось, что сегодня празднуется День хлеба, я даже и не знала. Подарили нам вкусные маффины - сын доволен. Спасибо за такой праздник! - поделилась эмоциями самарчанка Анна Ковалева.

Первая локация, куда высадился десант людей в желтом, - площадь Мочалова. Утром людей здесь много: кто-то спешит за покупками, кто-то возвращается с продуктами домой. У многих в пакетах уже есть хлеб.

Жители Самары с удовольствием угощались вкусным хлебом и булочками Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Ой, спасибо за подарок. А можно мне сладкую булочку? Вот, «Рижский», у нас в семье его очень любят, необычный вкус. Вы как раз с «Хлебозавода №5»? Очень здорово, вот тогда я творожную булочку возьму, спасибо, - улыбается Елена Михайловна, жительница одного из соседних домов.

Благодаря человеку в желтом на роликах об акции вмиг узнавали все Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Для того, чтобы получить подарок, нужно ответить на вопросы нехитрой анкеты. Сотрудников радует, что многие горожане признаются: мол, часто выбираем хлеб именно вашего производства. Такие признания – как бальзам на душу, радуют и вдохновляют к дальнейшим подвигам.

Все были рады подаркам Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А еще самарцы рассказали, что всегда смотрят, насколько свежий хлеб им предстоит купить, с удовольствием пробуют новинки, но не всегда тщательно изучают упаковку. Впрочем, были среди опрошенных и те, кто признался в верности одной или двум маркам. Кстати, чаще всего самарцы экспериментируют со сладкими хлебобулочными изделиями, а вот хлеб берут тот, который уже стал привычным в их семье.

Все с готовностью отвечали на вопросы анкеты Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

При этом даже поклонники здорового образа жизни не убирают хлеб из своего рациона. На их столах чаще всего оказываются зерновые булки, а многие признались, что постоянно покупают хлеб «ЗОЖ» - вкусный и полезный.

- Мы решили устроить эту акцию, чтобы в наш профессиональный праздник порадовать горожан. Что может быть лучше, чем хорошее настроение, которое точно подарят люди в желтом, приятная музыка и вкусные подарки к столу? У нас коллектив очень креативный, и в этом секрет популярности наших продуктов: мы делаем их с любовью и хотим подарить хорошее настроение каждому покупателю. В качестве своей продукции мы уверены и было особенно приятно слышать от тех, кто отвечал на вопросы, что и они выбирают наш хлеб каждый день. В этот раз мы порадовали горожан самой ходовой продукцией. Но я хочу напомнить, что в ассортименте «Хлебозавода №5» постоянно появляются новинки, а познакомиться с ними можно на дегустациях в супермаркетах, - рассказал журналисту КП—Самара - Элеонора Ферингер – руководитель производственной лаборатории

Хорошо, когда настроение - на высоте! Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В День хлеба люди в желтом с «Хлебозавода №5» проехали по всему городу. Их можно было встретить и в парке Гагарина, и на фонтанах на улице Осипенко, где буквально в очередь за подарками выстроились и играющие тут дети, и все, кто спешил домой с трамваев. Хлебом с удовольствием угощались горожане всех возрастов и профессий, ведь именно этот продукт в любой семье становится во главу стола. Ну а мы в свою очередь поздравляем с праздником и самих хлебопеков, которые заботятся о том, чтобы хороший и качественный хлеб каждый день попадал в дом каждого горожанина. И верим, что они еще не раз порадуют своими необычными акциями.