«Такого не было! Это конкретный треш!»: автолюбители из Самары рассказали о скандальном автопробеге

Автоклуб "Kontora Club 63" рассказал свою версию скандального автопробега в Отрадный. ФОТО: Соцсети

26 сентября 2021 года сотрудники полиции пресекли автопробег, который устроил самарский клуб автолюбителей «Kontora Club 63». Об этом написали во всех СМИ. Но сами участники автопробега поделились своей версией произошедшего, которая несколько отличается.

Всё началось с поста в официальной группе клуба: «Сбор ТЦ Московский, напротив Аквапарка в 18:00, в 19:00 выезжаем! Никто не опаздывает, всех ждать не будем. Кто все-таки опоздает, езжайте сразу в Отрадный! Будем рады всем желающим!». Любители быстрой езды решили устроить покатушки в соседний город, чтобы развлечься и хорошо провести время, но что-то пошло не по плану.

Около 20:00 самарские полицейские обнаружили 25 автомобилей, установили личности и провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений правил дорожного движения. По словам полицейских, в ходе проведённой работы на трех автолюбителей были составлены материалы за нарушения ПДД, в том числе один из водителей отказался от медицинского освидетельствования по подозрению в состоянии алкогольного опьянения.

После этого автомобилисты отправились в Отрадный, где вновь встретились со стражами правопорядка. Полицейские в очередной раз рассказали им о недопустимости проведения пробега как несанкционированного мероприятия. Также, отрадненские стражи правопорядка составили на водителей десять административных материалов за различные нарушения ПДД, в том числе за выезд на полосу встречного движения.

Представитель «Kontora Club 63» Павел Волжанин рассказал «КП-Самара», что с их стороны всё выглядело иначе. Несмотря на любовь к лихачеству у представителей этого клуба по интересам, автомобилисты соблюдали ПДД и ехали не больше 80 километров в час. Полицейские действительно встретили их у Отрадного, где, по словам Павла, к нему лично обратился полицейский из уголовного розыска. Он выяснил причину приезда, у водителей проверили документы и попросили всех вести себя культурно и достойно.

Примерно в 21:30 колонна добралась до Отрадного, немного провела времени на одном месте, после переместилась под наблюдением полицейских в другой район города. В Отрадном автомобилисты встречались со знакомыми с целью обсудить дальнейшие акции организации, в том числе благотворительные поездки в детдом и питомник.

- Мы переехали не оставив после себя ни мусор, ни плохого мнения. Там всё делалось только с разрешения полицейских, они очень были добры к нам и отзывчивы. Полицейский уголовного розыска лично ко мне подходил после всего, жал руку и говорил «Молодец», - рассказал журналисту «КП-Самара» Волжанин.

По словам автолюбителей, оштрафовали двоих из них – за установленный не по ГОСТу глушитель и за отсутствие брызговиков. Больше никаких нарушений зафиксировано не было. Что касается обвинений в адрес одного из автомобилистов, который был нетрезв – автомобилисты считают, что произошла ошибка, потому что оштрафованный был не из их тусовки.

- Мы собирались на ТЦ «Московский» перед пробегом, сотрудники всех останавливали и проверяли. Но они же не знают, кто наш, а кто нет. Им попалась не наша машина, водитель которой отказался от медосвидетельствования. Он с самого начала там стоял и до самого конца, на въезде на парковку. Но это не наш человек. Один из наших ребят слышал, что у него было что-то связанное с наркотиками, но я не знаю подробностей. Но ещё раз подчеркну - это был не наш парень, - рассказал Павел Волжанин.

По словам организаторов, суть мероприятия была в том, чтобы приехать к знакомым и обговорить благотворительные акции, а также просто приятно провести время. Автомобилисты утверждают, что их никто не задерживал, мероприятие не отменял, а штрафов было всего 2, а не 10. Теперь, благодаря этому пробегу, желающих поучаствовать в благотворительности стало в два раза больше. А сами автомобилисты обещают, что акция станет более масштабной и объединит людей из Самары и Отрадного.

Не взирая на раздутую историю со штрафами и десятком нарушителей, автомобилисты поблагодарили сотрудников полиции за добро и отзывчивость. И самарским и отрадненским стражам порядка автолюбители выразили свой «знатный респект».

Точно установить, кто прав и кто виноват в этой истории – вряд ли удастся. Нарушители были привлечены к ответственности, сотрудники полиции честно выполнили свою работу, а автомобилисты продолжают готовиться к благотворительным акциям. Остаётся лишь надеяться, что нарушать правила дорожного движения люди станут меньше, а делать добра больше. Ведь это в интересах абсолютно каждого из нас.