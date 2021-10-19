Ручные скорпионы и улыбающиеся эублефары: каких редких животных можно купить в Самаре

В Самаре можно стать владельцем многих экзотических животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре можно стать владельцем императорского удава, ручного скорпиона или огромных улиток, больше напоминающих обитателей морских глубин. Многие любители животных предпочитают не ограничивать свои предпочтения собачками или кошечками, а хотят что-то по-настоящему экзотическое.

Тем более, далеко не всегда экзотика является синонимом дороговизны. Улиток, например, вообще можно получить бесплатно.

Императорский удав

Императорский удав не любит сидеть на руках

Полуторогодовалую змею продают за 50 тысяч рублей. Как отмечает продавец, змея лояльна, в еде непритязательна, на людей не кидается, но на руках сидеть не любит. Обсуждается как вариант продажи, так и обмена на другое экзотическое животное – эублефару, это ящерица, отличающаяся интересным выражением мордочки (создается впечатление, как будто она все время улыбается).

Эублефары

Редкие ящерицы с "улыбающейся" мордочкой

Сразу несколько малышей эублефаров продают в следующем объявлении. Продавец пишет, что в содержании ящерки беспроблемны, если создать им правильные условия. Указана цена в 3,5 тысячи рублей, а также целый список того, что им нужно для создания этих самых правильных условий.

Чистопородный минилоп

Чистопородный минилоп очень ласковый и игривый

Минилопов по-другому называют вислоухими кроликами. В Самаре он продается за 8 тысяч рублей.

Продавец отмечает, что зверек очень ласковый и игривый, у него густая шубка и «шикарная голова». Он привит и обработан от паразитов.

Бородатая агама

Бородатая агама получила свое название из-за характерного шейного мешка

К продаже предлагают малышей бородатой агамы за 5,5 тысячи рублей. Это ящерицы, которые получили свое название из-за характерного шейного мешка, который раздувается в случае опасности или в брачный период.

Кстати, можно сэкономить, если купить малыша с откусанным хвостиком – он обойдется на 1 тысячу дешевле.

Ёжик Иголочка

Ежик Иголочка ищет новый дом

Африканский карликовый ежик ищет новый дом. Как пишет продавец, это «именно тот комочек счастья и радости, которого вам так не хватало». Такого питомца можно завести для детей. Эти колючие экзоты легко привыкают к хозяину, а наблюдать за ними порой очень забавно.

Улитки Ахатина

Улитка Ахатина прижилась у нас как домашнее животное

Вовсе бесплатно можно стать обладателем улитки Ахатина. Это, по сути, моллюски, которые живут в основном в теплом климате, а у нас им довольно холодно. Но как домашние животные они вполне прижились.

Тем более, что они доступны – владелец предлагает отдать улитку совершенно бесплатно, а в придачу еще и яблоки со своего сада предлагает.

Скорпион

Редкий скорпион почти не пользуется жалом

Редкого коллекционного скорпиона продают в Самаре. Это азиатский лесной скорпион, который отличается довольно большими размерами относительно сородичей.

Владелец пишет, что он ручной. Хотя у него есть яд, жалом он практически не пользуется даже на охоте. «И зачем, если есть мощные клешни, которыми он хватает с хрустом насекомых», - рассуждает продавец и оценивает экзотического питомца в 8 тысяч рублей.