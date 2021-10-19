В Самаре хотят строить плавучие дома с биофасадами. Показываем, как они выглядят

Вот такие дома могут появиться в городах будущего Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре прошла конференция «Пространство для жизни: будущее строительства и управления недвижимостью». На ней урбанисты, девелоперы и архитекторы обсудили, как могут выглядеть города будущего и в каком направлении развивать градостроительство. Сооснователь и архитектор бюро X-TU Анук Лежандр из Франции представила самарским застройщикам свой проект создания плавучих «Городов фотосинтеза» с биофасадами. Показываем, как они выглядят.

Вот такие зеленые небоскребы могут стать обычным явлением в городе будущего Фото: Ольга НОВИКОВА

«Растения прорастут прямо из дома»

Архитектор предложила размещать «города будущего» на воде на специальных плавучих платформах X SEA TY. Причем речь не о двух-трехэтажных домиках, а о настоящих небоскребах.

- По прогнозам ученых уже к 2050 году 80% населения планеты будет жить в городах, а значит, они будут перенаселены. Там и сейчас уже нечем дышать, воздух загрязнен, зелень уничтожается, - посетовала француженка. – Поэтому города нужно менять. Нужно сделать их такими, чтобы люди захотели в них жить.

Самарским застройщикам предложили задуматься о возведении зданий с биофасадами Фото: Ольга НОВИКОВА

В своем проекте Анук Лежандр предложила строить города на огромных плавучих платформах, которые могли бы плавать в речных или морских водах – по сути, создать отдельные новые острова. Принципиально новым подходом стало обилие зелени – деревья и кустарники в городах будущего, по мнению Анук Лежандр, должны размещаться не только на улицах и в парках, но и непосредственно на фасадах небоскребов.

- Города будущего на плавучих платформах должны будут быть «вписаны» в природу, как будто «вырастать» из леса, - объяснила она зрителям. – Это будет сделано за счет уже запатентованной нами технологии биофасадов, растения будут прорастать прямо в дома. Такие зеленые фасады позволят очищать, кондиционировать и охлаждать воздух, а также практически вдвое повысят энергоэффективность зданий. Также растения можно использовать для биоочистки сточных вод.

Французский архитектор считает: будущее- за городами на воде Фото: Ольга НОВИКОВА

Уплотнить застройку и уйти в реки

Для Самары, по мнению французского архитектора, может быть актуален другой вариант города на воде. Вместо того чтобы увеличивать площадь города «вширь» и занимать сельскохозяйственные земли, она предложила самарским застройщикам уплотнить застройку внутри города домами с биофасадами, а также задуматься о строительстве домов на сваях в Волге и Самарке. Причем, по мнению Анук Лежандр, строить такие дома можно не только на воде, но и над землей – в таком случае под ними можно было бы что-нибудь посадить. Правда, француженка так и не смогла ответить на вопрос, как плавучие дома с зелеными биофасадами могли бы приспособиться к условиям суровой русской зимы.

Основой для новых городов могут стать плавучие платформы или сваи Фото: Ольга НОВИКОВА

- Дома с биофасадами позволяют экономить энергию, как вариант, ее можно будет использовать для обогрева, - предположила она.

Еще один вариант «зеленых городов» Анук разработала для пустынной местности. Архитектор предложила создавать там большие участки с искусственной тенью и установками по обессоливанию морской воды, которую можно было бы использовать для орошения. Также Анук Лежандр предложила превращать в плавучие города бывшие морские нефтяные платформы.

В городах будущего акцент сделают на экологию Фото: Ольга НОВИКОВА

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