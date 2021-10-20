«Они попросили его улыбнуться»: в Самаре полицейские спасли мужчину, который чуть не умер на улице

Полицейские отметились оперативными действиями Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Умелые действия сотрудников патрульно-постовой службы полиции Александра Воробьева, Владислава Медведева и Алексея Попова помогли сохранить жизнь человеку. Они спасли мужчину, которому внезапно стало плохо.

Произошло все на днях в Железнодорожном районе Самары. Экипаж ППС занимался патрулированием. Примерно в 23:00 внимание инспекторов привлекло скопление людей у многоквартирного дома на улице Дачной. Они подъехали ближе и увидели, что на земле кто-то лежит. Пострадавший не мог встать на ноги, а речь его была замедленной.

— Патрульные знают первичные признаки инсульта и сразу заподозрили неладное. Они попросили его улыбнуться, но он не смог этого сделать, — рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка сразу же сообщили о попавшем в беду гражданине в дежурную часть и ближайшее медучреждение.

— Он был в сознании. Речь была, разговаривал, но не мог встать на ноги, — отмечает Максим Кузин.

После звонка коллегам, ППСники не стали терять время. Они решили действовать самостоятельно.

— Мы аккуратно посадили его в служебный автомобиль и двинулись в сторону больницы Пирогова. Следили за здоровьем, за тем, чтобы он не потерял сознание, — объясняет Алексей Попов.

Врачи диагностировали у пациента инсульт. Медики похвалили силовиков за их скорость.

— Хочется отметить правильность и своевременность действий полицейских в плане оказания экстренной медицинской помощи. Ранние признаки инсульта — перекос лица, нарушение речи, слабость в одной из половин тела. При обнаружении этих симптомов необходимо обращаться за помощью, — поделился невролог Артем Бондаренко.

Врач добавил, что каждая минута промедления в таких случаях может закончиться трагедией. К счастью, в этот раз все закончилось благополучно.

Попов, Воробьев и Медведев после передачи больного докторам вернулись на маршрут патрулирования. Спустя несколько дней в адрес начальника ГУ МВД России по региону Александра Винникова пришло письмо от супруги потерпевшего. Она выразила благодарность его подчиненным за оперативность и сострадание, которые они проявили.

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