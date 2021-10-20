Умер главный советский Мориарти Виктор Евграфов. Что еще известно об актере, сыгравшем в «Приключениях Шерлока Холмса»

20 октября из жизни ушёл заслуженный артист России Виктор Евграфов Фото: кадр из фильма

В Самаре 20 октября 2021 года скончался заслуженный актер РФ Виктор Евграфов. В известном на весь мир советском фильме "Приключения Шерлока Холмса" он сыграл роль профессора Мориарти. Именно по этой роли и запомнили его большинство зрителей, но в копилке актера много и других достижений. С начала 2000-х Виктор Иванович жил в Самаре, работал со студентами. Причиной смерти на 73 году жизни стал, по предварительным данным, оторвавшийся тромб. Виктор Евграфов перенес коронавирус, проходил реабилитацию, но сердечно-сосудистая система не выдержала.

Виктор Иванович родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве и с детства мечтал стать военным. Он даже окончил сержантскую школу, но в 24 года неожиданно решил стать актёром. В 1972 году он поступил в ГИТИС на курс народного артиста России Владимира Андреева. После окончания вуза с 1976 года начал сниматься в кино и играл на сцене Ленинградского ТЮЗа. Параллельно Ефграфов прошёл обучение в конно-спортивной школе и помимо десятков актёрских работ имел за плечами 32 фильма, в которых снялся в роли каскадёра.

На всю страну и весь мир Виктор Иванович прославился благодаря роли в многосерийном фильме «Приключения Шерлока Холмса», где он блистательно сыграл роль злодея Мориарти в сериях «Смертельная схватка» и «Охота на тигра». В 2007 году Евграфов в роли профессора Мориарти был запечатлён на серии монет с героями советских фильмов о Шерлоке Холмсе.

Виктор Евграфов ушел из жизни на 73-м году. Фото из архива академии

В 1994 году Виктор Иванович был удостоен звания Заслуженного артиста Российской Федерации.

С 2000-х годов Евграфов проживал и преподавал в Самарской области. Он был руководителем студии исторического трюка «Коловрат» в Тольятти где занимался подготовкой каскадёров и проводил показательные выступления учеников. Также он был преподавателем в Волжском университете имени Татищева в Тольятти и Самарского государственного института культуры и искусств, был художественным руководителем двух актёрских курсов. В 2009 году в возрасте 61 года принял участие в съёмках видеоклипа «Русь,13 век», на съёмки которого его пригласил военно-исторический клуб «Легенда».

Коллеги Виктора Ивановича до сих пор до конца не верят, что его больше нет в живых. Об этом говорит и руководитель киностудии «Самарафильм» Олег Ракшин.

- Тяжело говорить о нём в прошедшем времени. Потрясающий был человек, харизматичный, - заявил журналисту «КП-Самара» Олег.

Студенты вспоминают своего преподавателя, как человека с необычными подходами к творчеству.

- Помню, он нам рассказывал про особую походку, которой должен научиться актер. Когда он ступает так, что становится незаметным. Он очень много демонстрировал, был активным и умел заинтересовать, - рассказывает один из студентов.

Писатель и кинодраматург Виталий Добрусин также с трудом верит в то, что больше не сможет пообщаться с Виктором Ивановичем.

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- Я так гордился, что замечательный артист и педагог живет в нашей Самаре. Что я могу в любое время набрать его номер - услышать его добрый голос, его ободряющие слова, его свежую шутку. Я знал, какие у него проблемы со здоровьем из-за его съемок в кино и травм в качестве каскадера. Но все равно, успокаивал я себя, он же еще совсем молодой и никогда не жаловался на здоровье. Нет слов, нет эмоций. Я еще чувствую тепло его руки, - поделился своими эмоциями Добрусин.

Дата прощания будет названа позже. Предположительно актера похоронят на родине, в Самаре на «Аллее актёров» на Самарском городском кладбище.