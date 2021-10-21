ЦСКА — «Крылья Советов» 23 октября 2021 года: прогноз на матч 12-го тура РПЛ

Матч обещает получиться интересным Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов» — 1-2.

ЦСКА и «Крылья Советов» 23 октября 2021 года проведут матч 12-го тура Тинькофф РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Делимся прогнозом на игру, которая обещает стать одной из самых интересных в предстоящем туре.

«Крылья» готовились к поединку на клубной базе в Самаре. Накануне они не только тренировались, но и вручили золотую медаль прошлого сезона ФНЛ Данилу Пруцеву — он шесть раз выходил на поле в составе «КС», потом уехал в «Сочи» и награду так и не получил.

Что касается состава, то проблем у волжан почти нет. Занятие в среду пропустили голкипер Евгений Фролов и полузащитник Денис Якуба, которые получили небольшие повреждения. Зато с основой отрабатывали четыре игрока молодежки — вратари Владимир Красильников и Данил Бельтюков, а также защитник Владислав Тепляков и полузащитник Дмитрий Мотовичев. Возможно, кто-то из них даже попадет в заявку.

Самарцы в последнем туре одолели «Нижний Новгород», а до этого были сильнее «Динамо» в столице. Они на восьмой строчке в таблице и намерены продолжить победную серию. Форма у коллектива Игоря Осинькина хорошая, поэтому это вполне выполнимая задача.

ЦСКА в трех очках от первого места. Конечно, они фаворит предстоящей встречи. У армейцев нет кадровых проблем, все основные игроки в строю. Они потихоньку набирают обороты и не проигрывали с августа, когда с минимальным счетом уступили «Зениту».

Подопечные Алексея Березуцкого меньше всех пропускают в чемпионате. Из сетки своих ворот они доставали только 8 мячей. Забили столько же, сколько и «Крылья» — 14. В последнем туре ЦСКА обыграл «Урал», при этом в ворота Акинфеева не поставили весьма спорный пенальти. Армейский клуб не выглядит неуязвимым даже несмотря на свою хорошую статистику в обороне, и быстрые игроки «КС» вполне могут создать и реализовать моменты.

Букмекеры делают ставку на хозяев. На их победу средний коэффициент — 1,85. На ничью — 3,82. На гостей — 4,5.

Рассудит соперников Виталий Мешков из Дмитрова. Ему будут помогать в том числе и коллеги на ВАР. Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» 23 октября прозвучит в 20:00 по самарскому времени (19:00 по московскому). Поединок покажут на «Матч ТВ». Следите за трансляцией на «КП-Самара».