Добрая рыбалка: 12 тысяч молодых сазанов и толстолобиков выпустили в Волгу

Мальчишки и девчонки вылавливали рыбу сачками, чтобы потом выпустить ее в Волгу. Фото ПАО «ТОАЗ»

«Путешествие в страну Экология»

Что такое обычная рыбная ловля, знает каждый. А ученики тольяттинской школы № 91 узнали, что такое «добрая рыбалка». Ребята побывали в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка. Уже много лет монахи выращивают здесь ценные виды рыб, например, стерлядь, чтобы потом выпустить ее в Волгу. В каких условиях растут мальки и какой непростой путь приходится им проделать, прежде чем попасть в естественную среду обитания, ребята узнали на необычном уроке. Его для них устроило предприятие «Тольяттиазот» в рамках просветительского проекта «Путешествие в страну Экология».

Урок начался еще по пути в Винновку. Дети и педагоги обсудили, почему так важно для каждого сохранять окружающую среду.

- Цель нашего мероприятия не просто показать детям, как выращивается и отправляется в свободное плавание маленькая рыбка, а рассказать о крае, в котором мы живем, о его проблемах, и что каждый из нас может сделать для их решения. И все это в увлекательной форме, через знакомство с достопримечательностями, красивыми местами. Это и Жигулевские горы, и национальный парк «Самарская Лука», и государственный природный заповедник имени И. И. Спрыгина, - говорит экскурсовод Наталья Титова.

По ее мнению, пятиклашки уверенно ориентируются в экологической повестке. Их искренне волнует состояние земли, воды, воздуха в родном городе и на планете в целом.

- Дети очень любознательны, открыты ко всему новому, интересному - все, о чем я им рассказывала, вызывало самый живой отклик. Им точно не было скучно по пути в монастырь, они предвкушали новые, яркие впечатления. Мы поговорили о видах рыб, об их особенностях. К необычному уроку подготовились: глаза у ребят горели, да и нам, взрослым, было очень интересно узнать, как выращивают будущих жителей Волги, - делится Наталья.

Ученики тольяттинской школы №91 побывали не необычном уроке — в монастыре. Фото ПАО «ТОАЗ»

Добрых дел много не бывает

Такого интересного урока у ребят, наверное, никогда не было. Сначала при помощи сачков мальчики и девочки вылавливали из небольших бассейнов юрких сазанов и толстолобиков. Если какая-то шустрая рыбешка пыталась «убежать», выпрыгивая из сачка на пол, ребята устраивали настоящую спасательную операцию - в ходе доброй рыбалки не пострадал никто. Потом «улов» взвесили - получилось более трехсот килограммов! От монастыря до Волги - не больше ста метров. Буквально через несколько минут ребята уже наблюдали, как мальки по специальным желобам спускаются в Волгу. Восторгу школьников не было предела. Пятиклашки, несмотря на возраст, не понаслышке знают, что такое добрые дела.

- В этом году мы удостоились чести стать классом волонтеров: например, вместе с «Тольяттиазотом» мы уже сажали деревья в Комсомольском лесничестве, - говорит классный руководитель ребят Анна Козина. - Еще мои ученики помогают бездомным животным, которые находятся в приютах. Желание делать что-то полезное у них огромное. Наша задача это желание поддержать, развить. Тогда из маленьких детей вырастут сознательные и ответственные взрослые.

К восторгу детей, мальки по специальным желобам спускаются в реку. Фото ПАО «ТОАЗ»

Наш приоритет

Без вмешательства человека восстановить рыбное изобилие Волги вряд ли получится. В силу множества обстоятельств стерлядь, сазаны, толстолобики просто не успевают вырасти до возраста 5-7 лет, когда они могут принести потомство. Поэтому биоресурсы нужно восстанавливать искусственным путем - медленно, кропотливо, постепенно.

- Мы обязательно учитываем количество выпускаемой рыбы. С момента, когда она оказалась в Волге, рыба находится под охраной государства, - говорит государственный инспектор Средневолжского территориального управления Росрыболовства Владимир Кадушников. - Большое спасибо предприятиям, которые заботятся о восстановлении водных ресурсов. Рад, что их становится все больше.

По словам специалистов, в природе выживает меньше процента мальков. Икра и крошечные рыбки становятся добычей хищников и даже обычных лягушек. У полугодовалых сазанов и толстолобиков шансов на будущее гораздо больше - они подвижнее и уже способны сами добывать себе пищу. Выпускать малышей можно до первых холодов - более того, именно осенью они лучше адаптируются к естественной среде обитания.

- Эта акция уже стала для нас традиционной: мы проводим ее с 2014 года, - рассказывает директор по охране труда, промышленной и экологической безопасности ПАО «ТОАЗ» Сергей Щербаков. - Сегодня мы выпустили более 12 тысяч особей сазана. Главная наша цель - восстановление биоресурсов Волги, снижение последствий воздействия человека и промышленности на экологию.

Дети в этой акции принимают участие впервые, но у предприятия большие планы в отношении подрастающего поколения. Буквально несколько недель назад ПАО «ТОАЗ» и департамент туризма министерства культуры Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Путешествие в страну Экология».

- Проект предусматривает как виртуальные, так и офлайн уроки экологического просвещения. Это - первый опыт, - объясняет заместитель генерального директора - директор по связям с общественностью А О К о р п о р а ц и я «Тольяттиазот» Юлия Петренко. - Экология - наш приоритет. Не только потому, что мы химическое предприятие, а потому что все мы жители города Тольятти. Чем лучше будет сохраняться природа нашего края - а он прекрасен - тем комфортнее будет всем нам, тем выше будет туристический потенциал нашего региона.

ПАО «ТОАЗ» в сохранение окружающей среды вкладывает немало. Только в 2020 году предприятие направило 487 млн рублей на экологическую деятельность, а с 2018 по 2020 год - более полутора миллиардов, и это не считая инвестиций в обновление производства, которые превысили 51 млрд за последние 10 лет.

- Мы ежегодно снижаем объем вредных выбросов в воду и воздух: в этом году мы покажем общественности совершенно новые цифры. К 2025 году мы ставим цель добиться углеродной нейтральности, - продолжает Сергей Щербаков. - Кроме того, наши сотрудники участвуют в ликвидации несанкционированных свалок, сажают деревья - все это, безусловно, положительно влияет на экологию.

Плыви, рыбка! Фото ПАО «ТОАЗ»

Маленький вклад

Завершился экоурок экскурсией по монастырю в сопровождении иеромонаха Евфимия. Обитель выросла вокруг храма в честь иконы Божией матери «Казанская», построенного в 1851 году. В советское время его дважды пытались взорвать, потом в нем было зернохранилище, и лишь в 2003 году по инициативе самарских художников храм был восстановлен. От старого храма остались лишь стены и две иконы, которые сохранили и вернули монахам местные жители. Ребята побывали в храмах, построенных по канонам разных эпох, уникальном музее и даже поднялись на колокольню.

- Такие поездки не только познавательны и полезны, но и очень сближают и детей между собой, и нас с ними, - считает мама пятиклассников Мария Манько. - Дети вносят свой маленький вклад в дело сохранения окружающей среды и это очень важно. Спасибо «Тольяттиазот» за чудесный день.

Близнецам Саше и Ване Манько больше всего понравилось ловить мальков большими сачками.

- Видеть, как уплывает в нашу любимую реку рыба, которую ты только что держал в руках - незабываемое ощущение. На уроке мы узнали, что экология переводится как «забота о доме». Можно сказать, что мы сегодня немного о нашем общем доме позаботились, - подвели итог необычного урока мальчишки.