Нерабочие дни в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

С понедельника в Самарской области начинаются выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нерабочие дни установлены с понедельника, 25 октября. Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров написал в Instagram.

- Такое решение приняли после предварительного обсуждения с бизнесом и общественными организациями. Мера вынужденная, так как заболеваемость COVID-19 продолжает расти, - написал губернатор в Instagram.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в стране устанавливаются выходные с 30 октября по 7 ноября. При этом в документе отмечалось, что регионы могут сами вводить дополнительные выходные в зависимости от ситуации.

В Самарской области регулярно находят более 900 заразившихся коронавирусом за сутки, и это число продолжает расти. Поэтому вводятся дополнительные ограничительные меры.

Опубликовано постановление губернатора, в соответствии с которым организации и ИП с 25 октября по 7 ноября приостанавливают свою деятельность.

Работать при этом продолжат организации с непрерывным производственным процессом, аптеки, больницы, организации, обеспечивающие население продуктами питания, адвокаты, нотариусы, ЗАГС, МФЦ (по предварительной записи), гостиницы, а также транспортные предприятия, занимающиеся перевозкой граждан. Полный список организаций, которые продолжат работу, можно посмотреть в постановлении.

При этом руководителям рекомендуют перевести на удаленный режим работы максимально возможно количество сотрудников.

Как отмечено в документе, дополнительные выходные в Самарской области вводятся с сохранение заработной платы для работников.

Также в постановлении сказано, что с 25 октября по 7 ноября в торговые центры будут пускать только при наличии QR-кода, справки о вакцинации или документа о перенесенном коронавирусе. Также с собой необходимо будет взять паспорт. Аналогично будут работать гостиницы.

Школам и вузам рекомендуют ввести каникулы с 25 октября по 3 ноября, а в детсадах сделать дежурные группы.