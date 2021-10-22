За что в Самарской губернии убили тринадцатого губернатора?

Губернатора убили очень быстро. Фото: Историческаясамара.рф/Валерий Ерофеев

Всего полгода руководил Самарской губернией Иван Львович Блок. В Самару он прибыл в феврале 1906 года и стал 13-м по счету губернатором. Для него это число оказалось роковым. Блок старался подавить антиправительственные настроения, лично усмирял бунты, дал команду арестовывать несогласных.

За это ему и был вынесен смертный приговор, убийство организовали местные эсеры, в исполнение его привел Григорий Фролов.

21 июля 1906 года Иван Блок ехал вечером с работы, когда ему в экипаж бросили какой-то пакет. Извозчика выбросило взрывной волной, губернатора буквально разорвало - на похоронах вместо головы у него был ватный шар. Блоку на тот момент было 48 лет.

- Убили его на углу улиц Воскресенской и Вознесенской, сейчас это перекресток улиц Степана Разина и Пионерской, - рассказала корреспонденту “КП-Самара” заведующая отделом истории музея Алабина Ирина Лазарева. - Его семья сильно переживала: старший сын тогда учился в гимназии, и его почему-то начали дразнить. Он покончил жизнь самоубийством. После чего семья вернулась на родину в Уфу, откуда когда-то приехали в Самару. Там же, в Уфимской губернии, и был похоронен Иван Львович Блок.

Его убийцу Григория Фролова приговорили к каторге, но вскоре он сбежал оттуда, а позже даже написал мемуары об убийстве самарского губернатора.

Это не единственное “громкое” дело, в котором “засветилась” Самарская губерния. Здесь же были арестованы десятки народовольцев, котороые ходили “в народ” - для этого они специально приехали в глубинку из Санкт-Петербурга.

- Процесс шел с 1877 года до 1878 гг в Санкт-Петербурге, - рассказывает Ирина Лазарева. - Из 4000 тысяч арестованных по всей России к дознанию привлекли 770 человек, из Самарской губернии - человек 20. Обвинителем был оберпрокурор уголовного кассационного департамента Владислав Желеховский.

Под суд в итоге пошли 193 человека, процесс так и назвали “Дело 193-х”

- Почти год рассматривали дело в суде. В этот период времени прокуратура как раз приобрела другую свою функцию и выступала с точки зрения обвинителя. Плюс внимательно наблюдал, как шло рассмотрение дела, - говорит Ирина Лазарева.

В итоге из 193 подсудимых 90 были оправданы, трое умерли во время суда, 100 – подвергнуты наказанию.

Чтобы рассмотреть экспонаты, в музей Алабина нужно приехать до 7 ноября, вход на выставку и экскурсия по ней совершенно бесплатны.

Выставка передвижная, но в каком виде она поедет дальше, пока не ясно. Дело в том, что экспонаты здесь собраны общими усилиями: часть - это материалы музея, есть экспонаты, которые предоставили другие музеи, а также частный коллекционер – бывший прокурор Валерий Викторович Грищенко.